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72nd National Film Awards 2026: અભિષેક જૈનની ફિલ્મ 'મારણ'ને રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર, 'Article 370' શ્રેષ્ઠ ફિલ્મ

કાર્તિક આર્યન અને મમ્મુટ્ટી શ્રેષ્ઠ અભિનેતા, 72મા નેશનલ ફિલ્મ એવોર્ડ્સના વિજેતાઓની સંપૂર્ણ યાદી.

72nd National Film Awards 2026
72nd National Film Awards 2026 (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 18, 2026 at 9:10 PM IST

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હૈદરાબાદ : નવી દિલ્હી ખાતે આવેલા નેશનલ મીડિયા સેન્ટરમાં શુક્રવારે કેન્દ્રીય માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રાલય દ્વારા 72મા રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કાર (72nd National Film Awards)ના વિજેતાઓની સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ભારતીય સિનેમાની ઉત્કૃષ્ટતાને સન્માનિત કરતા આ પુરસ્કારોમાં અનેક ભાષાઓ અને વિવિધ શ્રેણીઓમાં શાનદાર ફિલ્મો, અભિનય અને ટેકનિકલ કૌશલ્યને માન્યતા આપવામાં આવી છે. આ વર્ષના પુરસ્કારો માટે સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ફિલ્મ સર્ટિફિકેશન (CBFC) દ્વારા 1 જાન્યુઆરી 2024થી 31 ડિસેમ્બર 2024 દરમિયાન પ્રમાણિત કરાયેલી ફિલ્મોને ધ્યાનમાં લેવામાં આવી હતી. ફિલ્મ નિર્માતા જયરાજના વડપણ હેઠળની 11 સભ્યોની જ્યુરીએ દેશભરમાંથી મળેલી એન્ટ્રીઓની સમીક્ષા કરીને આ વિજેતાઓની પસંદગી કરી હતી.

1. ફીચર ફિલ્મ કેટેગરીમાં ચમક્યા આ સ્ટાર્સ
આ વર્ષે શ્રેષ્ઠ ફીચર ફિલ્મ (Best Feature Film)નો ખિતાબ યામી ગૌતમ અભિનીત 'Article 370'ને મળ્યો છે. આ જ ફિલ્મ માટે યામી ગૌતમને શ્રેષ્ઠ અભિનેત્રી (Best Actress)નો પુરસ્કાર પણ મળ્યો છે. જ્યારે શ્રેષ્ઠ અભિનેતાનો (Best Actor) પુરસ્કાર કાર્તિક આર્યન ('Chandu Champion' માટે) અને મમ્મુટ્ટી ('Bramayugam' માટે) વચ્ચે વહેંચાયો છે. શ્રેષ્ઠ દિગ્દર્શકનો પુરસ્કાર 'Amaran' ફિલ્મ માટે રાજકુમાર પેરિયાસામીને આપવામાં આવ્યો છે. જ્યારે અભિષેક જૈનની ફિલ્મ 'મારણ'ને શ્રેષ્ઠ ગુજરાતી ફિલ્મ જાહેર કરાઈ છે.

ફીચર ફિલ્મ કેટેગરીમાં ચમક્યા આ સ્ટાર્સ
ફીચર ફિલ્મ કેટેગરીમાં ચમક્યા આ સ્ટાર્સ (Etv Bharat)

શ્રેષ્ઠ સહાયક અભિનેત્રીના પુરસ્કાર રોપાશ્રી વર્કડી ('Mithya' માટે) અને સચના નામિદાસ ('Maharaja' માટે)ને એનાયત કરવામાં આવ્યા છે, જ્યારે શ્રેષ્ઠ સહાયક અભિનેતાનો પુરસ્કાર સંજય મિશ્રાને 'Bhakshak' ફિલ્મ માટે આપવામાં આવ્યો છે. સંપૂર્ણ મનોરંજન આપતી શ્રેષ્ઠ ફિલ્મ તરીકે 'Kalki 2898 AD' અને રાષ્ટ્રીય અને સામાજિક મૂલ્યોને પ્રોત્સાહન આપતી શ્રેષ્ઠ ફિલ્મ તરીકે 'Captain Miller'ને પસંદ કરવામાં આવી છે. શ્રેષ્ઠ બાળ કલાકારના પુરસ્કાર વિવિધ બાળ કલાકારોને આપવામાં આવ્યા છે, જેમાં રિદ્ધિમાન બેનર્જી, તપોમય દેબ, ગીતાશ્રી ચક્રવર્તી, અરુંદેવ પોથુલા અને અથિશ એસ શેટ્ટીનો સમાવેશ થાય છે.

ટેકનિકલ, સંગીત અને પાર્શ્વગાયનના શ્રેષ્ઠ પુરસ્કારો
ટેકનિકલ, સંગીત અને પાર્શ્વગાયનના શ્રેષ્ઠ પુરસ્કારો (Etv Bharat)

2. ટેકનિકલ, સંગીત અને પાર્શ્વગાયનના શ્રેષ્ઠ પુરસ્કારો
ટેકનિકલ કેટેગરીમાં શ્રેષ્ઠ છાયાચિત્રણનો પુરસ્કાર 'Bramayugam' માટે શેહનાદ જલાલને, જ્યારે શ્રેષ્ઠ પટકથા 'Pushpa 2' માટે સુકુમારને મળી છે. શ્રેષ્ઠ સંવાદ લેખક તરીકે 'Lucky Baskhar' ફિલ્મ માટે વેંકી અટ્લુરીને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. શ્રેષ્ઠ પ્રોડક્શન ડિઝાઇન 'Kalki 2898 AD', શ્રેષ્ઠ એક્શન ડાયરેક્શન 'Maharaja' માટે અનલ અરસુ અને શ્રેષ્ઠ મેક-અપ આર્ટિસ્ટ 'Committee Kurrollu'ને આપવામાં આવ્યા છે. શ્રેષ્ઠ કોસ્ચ્યુમ ડિઝાઇન 'Pushpa 2'ની દીપાલી નૂર અને શીતલ શર્માને મળી છે.

નોન-ફીચર ફિલ્મો
નોન-ફીચર ફિલ્મો (Etv Bharat)

સંગીતની દુનિયામાં શ્રેષ્ઠ સંગીત નિર્દેશન (ગીતો) 'Article 370' માટે શશ્વત સચદેવને, જ્યારે શ્રેષ્ઠ બેકગ્રાઉન્ડ સ્કોર 'Amaran' ફિલ્મને મળ્યો છે. શ્રેષ્ઠ ગીતકાર 'Maidaan' ફિલ્મ માટે મનોજ મુન્તશીરને એનાયત થયો છે. શ્રેષ્ઠ પુરુષ પાર્શ્વગાયક અભય જોધપુરકરને 'Gharat Ganpati' ગીત માટે (Navasachi Gauri Mazi) અને શ્રેષ્ઠ સ્ત્રી પાર્શ્વગાયિકા વૈકોમ વિજયલક્ષ્મીને 'Angu Vaana Konilu' ગીત માટે (ARM) આપવામાં આવ્યા છે. શ્રેષ્ઠ કોરિયોગ્રાફી વિજય ગંગુલીને 'Stree 2' માટે, શ્રેષ્ઠ સાઉન્ડ ડિઝાઇન માનસ ચૌધરીને 'Bhool Bhulaiya 3' માટે અને શ્રેષ્ઠ એડિટિંગ આર. કલાઈવન્નનને 'Amaran' માટે મળ્યા છે.

3. પ્રાદેશિક ભાષાઓ અને નોન-ફીચર ફિલ્મોના વિજેતાઓ
રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કારોમાં વિવિધ ભાષાઓની શ્રેષ્ઠ ફિલ્મોને પણ સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. શ્રેષ્ઠ અસમિયા ફિલ્મ 'Juiphool', શ્રેષ્ઠ બંગાળી ફિલ્મ 'Chalchitra Ekhon', શ્રેષ્ઠ હિન્દી ફિલ્મ 'Srikanth', શ્રેષ્ઠ કન્નડ ફિલ્મ 'Mithya', શ્રેષ્ઠ મલયાલમ ફિલ્મ 'Feminichi Fathima', શ્રેષ્ઠ મરાઠી ફિલ્મ 'Mukkam Post Bombilwadi', શ્રેષ્ઠ ઓડિયા ફિલ્મ 'Lahari', શ્રેષ્ઠ તામિલ ફિલ્મ 'Raayan', શ્રેષ્ઠ ગઢવાલી ફિલ્મ 'Dholi', શ્રેષ્ઠ તેલુગુ ફિલ્મ 'Committee Kurrollu' તથા શ્રેષ્ઠ ગુજરાતી ફિલ્મ 'Maaran'ને એવોર્ડ મળ્યો છે. આ ઉપરાંત મણિપુરી ('Sunita'), કોંકણી ('Mog Asum') અને તુલુ ('IMBU') ભાષાની ફિલ્મોને પણ પુરસ્કાર એનાયત થયા છે.

પ્રાદેશિક ભાષાઓમાં શ્રેષ્ઠ ફિલ્મો
પ્રાદેશિક ભાષાઓમાં શ્રેષ્ઠ ફિલ્મો (Etv Bharat)

નોન-ફીચર ફિલ્મોની કેટેગરીમાં શ્રેષ્ઠ ફિલ્મ સમીક્ષક (હિન્દી) સંજીવ શ્રીવાસ્તવને, શ્રેષ્ઠ પુસ્તક કેન્ચનુરુ પ્રદીપ કુમાર શેટ્ટીને તથા શ્રેષ્ઠ નોન-ફીચર ફિલ્મ 'Bhangaar (Obsolete)' (મરાઠી અને અંગ્રેજી) માટે સુમિરા રોયને મળ્યો છે. કેન્દ્રીય મંત્રાલય દ્વારા આ ઇવેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને ભારતીય ફિલ્મ જગતને નવી ઊંચાઈએ પહોંચાડવાના શ્રેષ્ઠ પ્રયાસોને આ રીતે સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. દાનુષ ('Captain Miller') અને સુરેન જી ('Meiyazhagan')ને સ્પેશિયલ મેન્શન પણ આપવામાં આવ્યું છે.

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ARTICLE 370 FILM
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