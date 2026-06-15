2001ની સૌથી વધુ કામાણી કરનાર ફિલ્મો: ગદર અને લગાનને પાછળ છોડી આ સુપરસ્ટારે કર્યું બોક્સ ઓફિસ પર રાજ
2001માં રિલીઝ થયેલી આ ફિલ્મે સની દિઓલ અને આમિર ખાનની ફિલ્મોને પણ કમાણીમાં પાછળ રાખી દીધી, જાણો કઈ છે તે ફિલ્મ
Published : June 15, 2026 at 3:20 PM IST
હૈદરાબાદ: વર્ષ 2001 હિન્દી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી માટે એક શાનદાર સાબિત થયું હતું. આ વર્ષમાં બોલીવુડમાં અનેક ફિલ્મો રિલીઝ થઈ હતી અને ઘણા અભિનેતાઓએ ડેબ્યૂ પણ કર્યું હતું. નવી સદીમાં રિલીઝ થયેલી ફિલ્મોએ બોક્સ ઓફિસ પર કમાણીના અનેક રેકોર્ડ બનાવ્યા અને તોડ્યા પણ હતા. 2001માં બોલીવુડે કેટલીક એવી પસંદગીની ફિલ્મો આપી હતી, જે આજે પણ હિન્દી સિનેમાની સાખ બચાવવાનું કામ કરે છે. આ વર્ષ બોલીવુડ માટે ગોલ્ડન યર સાબિત થયું હતું.
સની દેઓલની 'ગદર: એક પ્રેમ કથા' અને આમિર ખાનની 'લગાન'એ બોલીવુડને અર્શનો સફર કરાવ્યો હતો. ગદર અને લગાન હિન્દી સિનેમામાં અમર થઈ ચૂકેલી ફિલ્મો છે, પરંતુ 2001માં જ રિલીઝ થયેલી એક ફિલ્મે બંનેની કમાણીનો રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો હતો અને વર્ષ 2001ની સૌથી વધું કમાણી કરાવનાર ફિલ્મ સાબિત થઈ હતી.
ગદર અને લગાન વચ્ચે બોક્સ ઓફિસ ક્લેશ
15 જૂન 2001ના રોજ સિનેમાઘરોમાં આમને-સામને આવી ગદર અને લગાન. બંનેએ દર્શકોનું ખૂબ મનોરંજન કર્યું હતું. એક તરફ દર્શકો આમિર ખાનની અંગ્રેજોને ટક્કર આપતી ફિલ્મ 'લગાન' જોઈને જોશમાં હતા, તો બીજી તરફ સની દિઓલે તારા સિંહ બનીને આખું પાકિસ્તાન હલાવી દીધું હતું. બંને ફિલ્મોનો ક્રેઝ ચરમસીમા પર હતો. બંને ફિલ્મોના ગીતો ચાર્ટબસ્ટર લિસ્ટમાં ટોચ પર હતા. બંને ફિલ્મોની હીરોઇન (લગાનમાં ગ્રેસી સિંહ અને ગદરમાં અમીષા પટેલ) દર્શકોના દિલો પર છવાઈ રહી હતી.
પરંતુ કમાણીના મામલામાં સની દિઓલની ગદર લગાનને પાછળ છોડી ગઈ. જ્યાં લગાને માત્ર 65.97 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી, ત્યાં ગદરે 133.13 કરોડ રૂપિયા કમાઈને બોક્સ ઓફિસ પર ધૂમ મચાવી દીધી.
સની દિઓલ અને આમિર ખાન પર ભારે પડ્યો આ સુપરસ્ટાર
ગદર અને લગાનની ભારે સફળતા જોઈને વર્ષ 2001ના અંતમાં ધર્મા પ્રોડક્શનના માલિક કરણ જોહર તેમની ફેમિલી ડ્રામા ફિલ્મ 'કભી ખુશી કભી ગમ' લઈને આવ્યા. આ ફિલ્મમાં અમિતાભ બચ્ચન, જયા બચ્ચન, શાહરુખ ખાન, ઋતિક રોશન, કાજોલ, કરીના કપૂર ખાન અને જોની લીવરે મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. 'કભી ખુશી કભી ગમ' 14 ડિસેમ્બર 2001ના રોજ રિલીઝ થઈ હતી.
કરણ જોહરની આ ફેમિલી ડ્રામા ફિલ્મમાં એક મોડર્ન સોસાયટી જોવા મળી હતી. જેમાં કરણે પોતાની લીડ સ્ટારકાસ્ટને શાનદાર કોસ્ચ્યુમ પણ પહેરાવ્યા હતા. ફિલ્મમાં ઋતિક રોશનના દમદાર મસલ્સ અને સ્પોર્ટી લુકે દર્શકોને ચોંકાવી દીધા હતા. શાહરુખ ખાનનું ફોર્મલ લુક પણ ખૂબ પસંદ કરવામાં આવ્યું. બીજી તરફ કાજોલના દેસી લુક અને કરીના કપૂરના ગ્લેમરસ અંદાજે દર્શકોના હોશ ઉડાવી દીધા હતા.
કભી ખુશી કભી ગમની કમાણીની વાત કરીએ તો આ ફિલ્મે ગદર કરતાં થોડી વધુ કમાણી કરી હતી અને વર્ષ 2001ની સૌથી કમાઉ ફિલ્મ સાબિત થઈ હતી. કભી ખુશી કભી ગમે વિશ્વભરમાં 135.53 કરોડ રૂપિયાનું ગ્રોસ કલેક્શન કર્યું હતું.
2001ની હાઈએસ્ટ ગ્રોસિંગ ફિલ્મો (વિશ્વભરનું ગ્રોસ કલેક્શન)
- કભી ખુશી કભી ગમ - 135.53 કરોડ રૂપિયા
- ગદર: એક પ્રેમ કથા - 133.13 કરોડ રૂપિયા
- લગાન - 65.97 કરોડ રૂપિયા
- ઇન્ડિયન - 42.61 કરોડ રૂપિયા
- દિલ ચાહતા છે - 39.72 કરોડ રૂપિયા
2001માં રિલીઝ થયેલી અન્ય હિટ ફિલ્મો
વર્ષ 2001માં રિલીઝ થયેલી અન્ય હિટ ફિલ્મોમાં તુષાર કપૂર-કરીના કપૂરની 'મુઝે કુછ કહના હૈ', અનિલ કપૂર સ્ટારર 'નાયક', આર. માધવન-દિયા મિર્ઝા સ્ટારર 'રહના હૈ તેરે દિલ મેં' અને પ્રિયાંશુ ચેટર્જી, સંદલી સિંહા, હિમાંશુ મલિક, રાકેશ બપટ સ્ટારર 'તુમ બિન'નો સમાવેશ થાય છે. અનિલ કપૂરની 'નાયક'ને બાદ કરતાં, બાકીની તમામ ફિલ્મોના ગીતો આજે પણ લોકો સાંભળે છે.
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