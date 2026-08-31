ETV Bharat / business

Zomatoનો મોટો નિર્ણય, મિલાવટી અને નકલી ડેરી પ્રોડક્ટ્સ વેચતી રેસ્ટોરન્ટ પ્લેફોર્મ પર નહીં દેખાય

ખાદ્ય નિયામક FSSAIના કડક એક્શન બાદ, Zomatoએ નકલી ડેરી પ્રોડક્ટ્સ વેચનારી રેસ્ટોરન્ટ સામે ઝીરો-ટોલરન્સ નીતિ લાગુ કરી છે.

સાંકેતિક તસવીર
સાંકેતિક તસવીર (IANS)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 31, 2026 at 5:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: ઓનલાઈન ફૂડ ડિલિવરી પ્લેટફોર્મ ઝોમેટોએ તેના પ્લેટફોર્મ પર સૂચિબદ્ધ તમામ રેસ્ટોરાં માટે કડક 'ઝીરો-ટોલરન્સ પોલિસી' લાગુ કરી છે. તેમના ફૂડમાં 'એનાલોગ ડેરી' અથવા કૃત્રિમ ડેરી ઉત્પાદનોનો ઉપયોગ કરતા રેસ્ટોરાં સામે નિર્ણાયક પગલાં લેતા, Zomatoએ તાત્કાલિક અસરથી તેના પ્લેટફોર્મ પરથી અસરગ્રસ્ત વ્યંજનો દૂર કર્યા છે.

ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ્સ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (FSSAI) દ્વારા દેશભરના વિવિધ રેસ્ટોરાં સામે શરૂ કરાયેલી કડક કાર્યવાહી બાદ ઝોમેટોએ આ પગલું ભર્યું છે. કંપનીએ સ્પષ્ટ ચેતવણી જારી કરી છે કે ગ્રાહકોના સ્વાસ્થ્ય અને ખોરાકની ગુણવત્તા સાથે ચેડા કરનારા રેસ્ટોરાંને પ્લેટફોર્મ પરથી સંપૂર્ણ પ્રતિબંધનો સામનો કરવો પડશે.

ઝોમેટોની નવી નીતિ શું છે?
ઝોમેટોએ તેના તમામ રેસ્ટોરન્ટ ભાગીદારોને સ્પષ્ટ સૂચનાઓ જારી કરી છે:

અસલી ડેરી ઉત્પાદનોનો ઉપયોગ: રેસ્ટોરાંએ તાત્કાલિક કૃત્રિમ ડેરીની જગ્યાએ શુદ્ધ, પ્રાકૃતિક દૂધમાંથી બનેલા ઉત્પાદનો પર સ્વિચ કરવું પડશે.

મેનૂમાંથી નામ દૂર કરવું: જો રેસ્ટોરાં તાત્કાલિક અસલી ડેરી ઉત્પાદનો પર સ્વિચ કરી શકે નહીં, તો તેઓએ તેમના Zomato મેનૂમાંથી આવા વ્યંજનોને તાત્કાલિક દૂર કરવા જોઈએ.

સામગ્રીની તપાસ: રેસ્ટોરાંએ ઝોમેટો પર સૂચિબદ્ધ વ્યંજનોની શુદ્ધતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે તેમને પૂરા પાડવામાં આવતી ખાદ્ય વસ્તુઓના લેબલ અને સામગ્રીની કાળજીપૂર્વક તપાસ કરવી જરૂરી છે.

ઝોમેટોના સીઈઓ આદિત્ય મંગલાએ જણાવ્યું હતું કે, "અમારું મુખ્ય ધ્યેય લોકોને વધુ સારું અને સુરક્ષિત ખોરાક પહોંચાડવાનું છે. આ નીતિ પારદર્શિતા અને ગ્રાહકોના સ્વાસ્થ્યની સુરક્ષા પ્રત્યેની અમારી પ્રતિબદ્ધતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે."

આ કડક પગલું શા માટે જરૂરી હતું?
આ નિર્ણય ખાદ્ય સુરક્ષા ઉલ્લંઘન અને ભેળસેળ સામે રાષ્ટ્રવ્યાપી ઝુંબેશ વચ્ચે લેવામાં આવ્યો છે. તાજેતરમાં, ખાદ્ય નિયમનકાર FSSAI એ બે મુખ્ય ખાદ્ય કંપનીઓના લાઇસન્સ સસ્પેન્ડ કર્યા છે અને હલકી ગુણવત્તાવાળા ઘી અને ભેળસેળયુક્ત ઉત્પાદનો પર પ્રતિબંધ લાદ્યો છે. મહારાષ્ટ્ર FDA દ્વારા કરવામાં આવેલી તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે રાજ્યમાં પનીરના 35 ટકાથી વધુ નમૂનાઓ ગુણવત્તા પરીક્ષણોમાં નિષ્ફળ ગયા છે, જેમાં દૂધની ચરબીને બદલે સસ્તા વનસ્પતિ તેલ અને સ્ટાર્ચની ભેળસેળ જોવા મળી છે. જાહેર આરોગ્યને ધ્યાનમાં રાખીને, મહારાષ્ટ્ર સરકારે કૃત્રિમ અથવા 'એનાલોગ' ચીઝના ઉત્પાદન, સંગ્રહ અને વેચાણ પર એક વર્ષનો સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ લાદ્યો છે. હોટલ, ક્લાઉડ કિચન અને કેટરર્સને હવે તેનો ઉપયોગ કરવાની મનાઈ છે. ગુજરાતમાં પણ એનાલોગ પનીર, ચીઝ અને બટરના ઉત્પાદન અને વેચાણ પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે.

આ પણ વાંચો:

  1. ગુજરાતમાં ગુટખા-પાન મસાલા પર પ્રતિબંધ વધુ એક વર્ષ લંબાયો, ભંગ કરનાર સામે કડક કાર્યવાહી
  2. 'અવ્યવસ્થા માનવાનો કોઇ આધાર નથી', સુપ્રીમ કોર્ટનો CJPની વિરોધ રેલી પર રોક લગાવવાનો ઇનકાર

TAGGED:

ANALOGUE DAIRY PRODUCTS
ZOMATO DAIRY BAN
ZOMATO ZERO TOLERANCE POLICY
FSSAI FOOD SAFETY
FSSAI FOOD SAFETY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.