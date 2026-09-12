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Zomatoથી મંગાવો છો ખાવાનું? કેશ ઓન ડિલિવરી પસંદ કરવા પર રૂ.20 લાખ સુધી એક્સ્ટ્રા ચાર્જ, જુઓ નવો નિયમ

કંપનીએ ચુકવણીની પદ્ધતિઓ દ્વારા આવક ઊભી કરવા અને બજારમાં વધતી જતી સ્પર્ધાનો સામનો કરવા માટે આ પગલું ભર્યું છે.

સાંકેતિક તસવીર
સાંકેતિક તસવીર (ians)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 12, 2026 at 7:02 PM IST

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નવી દિલ્હી: જો તમે ફૂડ ડિલિવરી એપ 'ઝોમેટો' (Zomato) નો ઉપયોગ કરતા હોવ અને ડિલિવરી સમયે રોકડ (કેશ) માં ચૂકવણી કરતા હોવ, તો આ સમાચાર તમારા માટે મહત્વપૂર્ણ છે. ઝોમેટોએ 'કેશ-ઓન-ડિલિવરી' વિકલ્પ પસંદ કરતા ગ્રાહકો પાસેથી ₹5 થી ₹20 સુધીની વધારાની 'પે ઓન ડિલિવરી' ફી વસૂલવાનું શરૂ કર્યું છે.

કંપનીએ પેમેન્ટ પદ્ધતિઓ દ્વારા આવક ઊભી કરવા અને બજારમાં વધતી જતી સ્પર્ધાનો સામનો કરવા માટે આ પગલું ભર્યું છે.

ચાર્જ અલગથી દેખાશે
ઝોમેટો એપ પર ઓર્ડર આપતી વખતે બિલની વિગતોમાં આ ચાર્જ અલગથી દેખાશે. સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરાયેલા વિવિધ અહેવાલો અને સ્ક્રીનશોટ મુજબ, આ ચાર્જ સામાન્ય રીતે ₹5 હોય છે. જોકે, ચોક્કસ કિસ્સા અને સ્થાનના આધારે, કેટલાક ગ્રાહકોએ ₹7 અથવા વધુમાં વધુ ₹20 સુધી ચૂકવણી કરવી પડી શકે છે.

ઓનલાઇન પેમેન્ટ કરનારાઓ માટે રાહત
સારા સમાચાર એ છે કે જે ગ્રાહકો ઓર્ડર બુક કરતી વખતે ઓનલાઇન પેમેન્ટ (જેમ કે UPI, ક્રેડિટ/ડેબિટ કાર્ડ અથવા નેટ બેંકિંગ દ્વારા) કરે છે, તેમણે આ વધારાનો ચાર્જ ચૂકવવો પડશે નહીં. આ ફી ફક્ત રોકડમાં ચૂકવણીનો વિકલ્પ પસંદ કરનારાઓ માટે જ લાગુ પડે છે.

આ નવી ફી પ્લેટફોર્મ ફી, રેસ્ટોરન્ટ પેકેજિંગ ચાર્જ અને GST કરતા અલગ છે જે ઝોમેટો પહેલેથી જ વસૂલે છે. આનો અર્થ એ છે કે જો તમે કેશ-ઓન-ડિલિવરી પસંદ કરો છો તો તમારું કુલ બિલ થોડું મોંઘું થશે. નોંધનીય છે કે ઝોમેટોએ તાજેતરમાં જ તેની પ્લેટફોર્મ ફી વધારીને પ્રતિ ઓર્ડર ₹14.99 કરી છે.

બજારમાં વધતી સ્પર્ધા
ઝોમેટો દરરોજ અંદાજે 2.3 થી 2.5 મિલિયન ફૂડ ઓર્ડરની ડિલિવરી કરે છે. જોકે, હવે બજારમાં નવી કંપનીઓ પ્રવેશી રહી છે. રેપિડોની 'ઓન્લી' એપ ઝડપથી લોકપ્રિયતા મેળવી રહી છે, જ્યારે ફ્લિપકાર્ટ (Flipkart) 'ઈટ ઈન' (Eat In) નામની પોતાની ફૂડ ડિલિવરી સેવાનું પરીક્ષણ કરી રહ્યું છે. ઝોમેટોની મુખ્ય હરીફ કંપની સ્વિગી (Swiggy) એ હજુ સુધી આવો કોઈ કેશ-ઓન-ડિલિવરી ચાર્જ દાખલ કર્યો નથી.

નફો વધારવાના આ પ્રયાસો વચ્ચે, ઝોમેટોએ ઓગસ્ટમાં ઓપરેશનલ ફેરફારોના ભાગરૂપે લગભગ 250 કર્મચારીઓની છટણી કરી હતી, જેમાં હૈદરાબાદ સ્થિત કસ્ટમર કેર સેન્ટર બંધ કરવું અને તમામ કામગીરી ગુરુગ્રામમાં ખસેડવાનો સમાવેશ થતો હતો.

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TAGGED:

ZOMATO COD FEE
ZOMATO CASH ON DELIVERY CHARGES
ONLINE FOOD DELIVERY
ઓનલાઈન ફૂડ ડિલિવરી
ZOMATO COD FEE

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