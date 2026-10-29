Linkedin યૂઝરે આપેલા આઈડિયાને ઝોમેટોએ અમલમાં મૂક્યો, લૉન્ચ કરશે 'મહેમાન મોડ' ફીચર
આ ફીચરમાં કિંમત જોયા વિના મહેમાનો પોતાની પસંદગીનું ફૂડ સિલેક્ટ કરી હોસ્ટને આપશે અને હોસ્ટ પેમેન્ટ કરશે
Published : October 29, 2026 at 10:25 PM IST
હૈદરાબાદ: ઝોમેટો (Zomato) 'ગેસ્ટ મોડ' (Guest Mode) નામનું એક નવું ફીચર રજૂ કરવા જઈ રહ્યું છે, જેનો ઉદ્દેશ્ય ગ્રુપમાં ઓર્ડર આપવાની પ્રક્રિયાને વધુ સરળ અને અનુકૂળ બનાવવાનો છે. ઘણીવાર, જ્યારે પરિવાર કે મિત્રો સાથે મળીને ભોજનનો ઓર્ડર આપવામાં આવે છે, ત્યારે ફોન એકબીજાને આપવો પડે છે; આવા સમયે, કિંમતો જોઈને મહેમાનો સંકોચ અનુભવી શકે છે અથવા સસ્તા વિકલ્પો પસંદ કરવા માટે મજબૂર થઈ શકે છે. ઝોમેટોના નવા 'ગેસ્ટ મોડ'માં મેનૂ પર કિંમતો દેખાશે નહીં. મહેમાનો પોતાની પસંદગીની વાનગીઓ પસંદ કરી શકશે અને ત્યારબાદ હોસ્ટ (જેણે ઓર્ડર આપવાની શરૂઆત કરી છે) ફોન પાછો લઈને પેમેન્ટ પૂર્ણ કરી શકશે.
LinkedIn યુઝરે આપ્યો આઈડિયા
આ ફીચરનો વિચાર લિંક્ડઈન પરના એક યુઝર પાસેથી આવ્યો છે. આયુષ્માન અગ્રવાલ નામના એક યુઝરે ઝોમેટોના સ્થાપક દીપિંદર ગોયલને ટેગ કરીને સૂચન કર્યું હતું કે તહેવારોની સીઝન દરમિયાન આવો 'મોડ' ખૂબ ઉપયોગી થઈ શકે છે. ફોન બીજાને આપતા પહેલા, હોસ્ટ પોતાના ઝોમેટો એકાઉન્ટમાં 'ગેસ્ટ મોડ' સક્રિય કરી શકે છે, જેનાથી મહેમાનો કોઈપણ સંકોચ વિના પોતાની પસંદગીનું ભોજન પસંદ કરી શકશે.
દીપિન્દર ગોયલે આયુષ્માનના સૂચનનો જવાબ આપતા કહ્યું, "સૂચન બદલ આભાર; આ સુવિધા (ફીચર) આ અઠવાડિયે શરૂ કરવામાં આવશે." જોકે, કંપનીએ હજુ સુધી એ સ્પષ્ટ કર્યું નથી કે આ સુવિધા કેવી રીતે કામ કરશે, તેને કેવી રીતે સક્રિય (enable) કરી શકાશે, અથવા તેની અન્ય કાર્યકારી વિગતો શું હશે. આ નવી સુવિધાની જાહેરાત અને દિવાળીના આગમનને ધ્યાનમાં લેતા, એવી અપેક્ષા છે કે કંપની ટૂંક સમયમાં વધુ વિગતો જાહેર કરશે.
'મહેમાન મોડ' કેવી રીતે કામ કરે છે
જ્યારે હોસ્ટ 'મહેમાન મોડ' સક્રિય કરે છે, ત્યારે મેનુમાં દર્શાવેલ ફૂડની કિંમતો છુપાઈ જાય છે. ત્યારબાદ યજમાન પોતાનો ફોન મહેમાનો, મિત્રો કે પરિવારના સભ્યોને આપી શકે છે, જેથી તેઓ કોઈપણ સંકોચ વિના પોતાની પસંદગીની વાનગીઓ પસંદ કરી શકે. એકવાર પસંદગી થઈ જાય, પછી હોસ્ટ ફોન પાછો લઈને શકે છે, પસંદ કરેલી વસ્તુઓ જોઈને પેમેન્ટ પેમેન્ટ કરી ઓર્ડર આપશે.
આ સુવિધા તહેવારો કે પાર્ટીઓ દરમિયાન ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે. હવે એ જોવાનું રહે છે કે ઝોમેટો સત્તાવાર રીતે આ સુવિધા ક્યારે રજૂ કરશે અને શું તે 'મહેમાન મોડ'નો ઉપયોગ કરનારા યજમાનો માટે કોઈ ખાસ ઓફર્સ પણ આપશે કે કેમ.
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