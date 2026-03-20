Zomatoએ ફરી આપ્યો મોંઘવારીનો ઝટકો, પ્લેટફોર્મ ફીમાં ભારે વધારો, હવે દરેક ઓર્ડર પર કેટલો વધુ ચાર્જ લાગશે?
ઝોમેટોએ તેની પ્લેટફોર્મ ફી ₹12.50 થી વધારીને ₹14.90 કરી છે. છ મહિનામાં આ બીજો વધારો છે, જેના કારણે ગ્રાહકોને દરેક ઓર્ડર મોંઘો પડશે.
Published : March 20, 2026 at 5:41 PM IST
નવી દિલ્હી: ઓનલાઈન ફૂડ ડિલિવરી કંપની ઝોમેટોએ ફરી એકવાર તેના ગ્રાહકો પર નાણાકીય બોજ વધાર્યો છે. કંપનીએ તેની પ્લેટફોર્મ ફીમાં 19.2%નો મોટો વધારો લાગુ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. ગ્રાહકોએ હવે દરેક ઓર્ડર પર ₹14.90 (GST સિવાય) પ્લેટફોર્મ ફી ચૂકવવાની રહેશે - જે અગાઉના ₹12.50 ના દરથી વધારે છે. આ નવો ફેરફાર 20 માર્ચ, 2026 થી અમલમાં આવ્યો છે.
છ મહિનામાં બીજો મોટો વધારો
આશ્ચર્યજનક રીતે, છેલ્લા છ મહિનામાં આ બીજી વખત છે જ્યારે ઝોમેટોએ તેની ફી વધારી છે. આ પહેલા, સપ્ટેમ્બર 2025 માં પ્લેટફોર્મ ફીમાં વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. 2023 ની શરૂઆતમાં, આ ફી માત્ર ₹2 થી શરૂ થઈ હતી; હવે તે લગભગ ₹15 સુધી પહોંચી ગઈ છે. ઉદ્યોગ નિષ્ણાતો માને છે કે કંપની તેના યુનિટ ઇકોનોમિક્સ અને નફામાં સુધારો કરવા માટે સતત આ પગલાં લઈ રહી છે.
સ્વિગી અને અન્ય સ્પર્ધકોની સ્થિતિ
ઝોમેટોની મુખ્ય બજાર હરીફ, સ્વિગી, હાલમાં લગભગ ₹14.99 (ટેક્સ સહિત) ની પ્લેટફોર્મ ફી વસૂલ કરી રહી છે. સામાન્ય રીતે જોવા મળે છે કે જ્યારે પણ એક કંપની તેના ચાર્જમાં વધારો કરે છે, ત્યારે બીજી કંપની પણ તેનો ચાર્જ વધારે છે. જો કે, આ વખતે બજારમાં એક નવો ખેલાડી પ્રવેશ્યો છે: રેપિડો, જેની ફૂડ ડિલિવરી સેવા 'ઓન્લી' નામની છે. રેપિડોએ દાવો કર્યો છે કે તે ગ્રાહકો પાસેથી સ્ટાન્ડર્ડ ડિલિવરી ફી ઉપરાંત કોઈપણ વધારાની પ્લેટફોર્મ ફી વસૂલશે નહીં જેનાથી વર્તમાન કંપનીઓ પર દબાણ વધી શકે છે.
ફી કેમ વધી રહી છે?
આ વધારા માટે મુખ્ય કારણોમાં ક્રૂડ ઓઇલના વધતા ભાવ અને પરિણામે ઓપરેશનલ ખર્ચમાં વધારો છે. ઇંધણના ઊંચા ભાવ ડિલિવરી કામગીરી પર સીધી અસર કરે છે. વધુમાં, કંપનીઓ હવે ફક્ત ઓર્ડર વોલ્યુમના બદલે પ્રતિ ઓર્ડર થનારી કમાણી મહત્તમ કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે.
ગ્રાહકો પર અસર
આ ફેરફારની સૌથી નોંધપાત્ર અસર એવા ગ્રાહકો પર પડશે જેઓ ઓછી કિંમતના ઓર્ડર આપે છે (સામાન્ય રીતે ₹150 થી ₹300 સુધી). હવે, ડિલિવરી ચાર્જ, રેસ્ટોરન્ટ ચાર્જ અને GST સાથે ₹14.90 પ્લેટફોર્મ ફી ઉમેરવાથી, ઓર્ડરનો કુલ ખર્ચ નોંધપાત્ર રીતે વધશે. મફત ડિલિવરીના લાભ મેળવતા 'ઝોમેટો ગોલ્ડ' સભ્યોએ પણ આ પ્લેટફોર્મ ફી ચૂકવવી પડશે.
વધતી સ્પર્ધા અને ગ્રાહકોના અસંતોષ વચ્ચે, એ જોવું રસપ્રદ રહેશે કે શું ઝોમેટો આ વધેલી ફી ટકાવી શકશે કે પછી ગ્રાહકો રેપિડો જેવા નવા વિકલ્પો તરફ વધુને વધુ આકર્ષિત થશે.
