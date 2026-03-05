ETV Bharat / business

પોસ્ટ ઑફિસની શાનદાર સ્કીમ: કોઈ જ રિસ્ક વિના માત્ર 2 લાખના રોકાણમાં મળશે આટલું તગડું વ્યાજ

સુરક્ષા, ટેક્સ સેવિંગ અને ઉત્તમ વળતરનું આ સંયોજન મધ્યમ વર્ગ માટે રોકાણનો શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ બની શકે

સુરક્ષા, ટેક્સ સેવિંગ અને ઉત્તમ વળતરનું આ સંયોજન મધ્યમ વર્ગ માટે રોકાણનો શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ બની શકે
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 5, 2026 at 8:32 PM IST

નવી દિલ્હી: દરેક વ્યક્તિ પોતાના મહેનતથી કમાયેલા પૈસાનું રક્ષણ કરવા અને સારું વળતર મેળવવા માંગે છે. બજારમાં ઘણા રોકાણ વિકલ્પો ઉપલબ્ધ હોવા છતાં, જોખમમુક્ત અને ગેરંટીકૃત વળતરની વાત આવે છે, ત્યારે ભારતીય પોસ્ટ ઓફિસની બચત યોજનાઓ સૌથી વિશ્વસનીય માનવામાં આવે છે. આવી જ એક લોકપ્રિય યોજના પોસ્ટ ઓફિસ ટાઈમ ડિપોઝિટ સ્કીમ છે. આ યોજનામાં રોકાણ કરવાથી માત્ર 5 વર્ષમાં વ્યાજ દ્વારા નોંધપાત્ર વળતર મળી શકે છે.

7.5%નો શાનદાર વ્યાજ દર

પોસ્ટ ઓફિસ ટાઈમ ડિપોઝિટ સ્કીમ બેંક એફડીની જેમ જ કામ કરે છે. સરકાર આકર્ષક વ્યાજ દરો આપે છે. હાલમાં, જો તમે 5 વર્ષના સમયગાળા માટે રોકાણ કરો છો, તો સરકાર વાર્ષિક 7.5% વ્યાજ દર આપે છે. આ દર ઘણી મોટી બેંકોના ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ દરો કરતાં વધુ સારો છે.

રોકાણ ગણિત: ₹2 લાખ ₹2.90 લાખ બને

ચાલો સમજીએ કે આ યોજના હેઠળ તમારા પૈસા કેટલી ઝડપથી વધે છે. ધારો કે તમે 5 વર્ષ માટે ₹200,000નું રોકાણ કર્યું છે. 7.5% વ્યાજ દર સાથે, 5 વર્ષ પછી તમારી કુલ પાકતી રકમ ₹289,990 થશે. આનો અર્થ એ થયો કે તમે કંઈ પણ કર્યા વિના, ફક્ત વ્યાજ તરીકે ₹89,990 કમાઈ શકો છો.

તેવી જ રીતે, જો તમે તમારા રોકાણની રકમ ₹500,000 સુધી વધારશો, તો 5 વર્ષ પછી તમને ફક્ત વ્યાજ તરીકે ₹224,974 મળશે અને તમારું કુલ ભંડોળ ₹724,974 થશે.

વિવિધ સમયગાળા માટે વિકલ્પો

સરકાર આ યોજનામાં વિવિધ સમયગાળા માટે રોકાણ વિકલ્પો પ્રદાન કરે છે.

1 વર્ષ માટે: 6.9% વ્યાજ

2 વર્ષ માટે: 7.0% વ્યાજ

3 વર્ષ માટે: 7.0% વ્યાજ

5 વર્ષ માટે: 7.5% વ્યાજ (સૌથી લોકપ્રિય વિકલ્પ)

ટેક્સ બેનિફિટ અને અન્ય લાભો

આ સરકારી યોજનાની સૌથી મોટી ખાસિયત તે આપે છે તે ટેક્સમાં રાહત આપે છે. ઈન્કમ ટેક્સ એક્ટની કલમ 80C હેઠળ, તમે 5 વર્ષની સમય જમા યોજનામાં રોકાણ કરીને ₹1.5 લાખ સુધીની ટેક્સ ડિડક્શન ક્લેઈમ કરી શકો છો.

આ ખાતું ફક્ત ₹1,000 થી શરૂ કરી શકાય છે, અને તેમાં કોઈ મહત્તમ રોકાણ મર્યાદા નથી. તમે તેને સિંગલ અથવા સંયુક્ત ખાતા તરીકે ખોલી શકો છો. સુરક્ષા, ટેક્સ સેવિંગ અને ઉત્તમ વળતરનું આ સંયોજન તેને મધ્યમ વર્ગ માટે એક ઉત્તમ રોકાણ વિકલ્પ બનાવે છે.

