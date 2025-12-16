ETV Bharat / business

ઝેપ્ટોનો IPO પ્લાન તૈયાર, ડ્રાફ્ટ પ્રોસ્પેક્ટસ સેબીને સુપરત કરવામાં આવશે

ઝેપ્ટો આવતા અઠવાડિયે આશરે $500 મિલિયનના પ્રારંભિક જાહેર ઓફર (IPO) માટે ફાઇલ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 16, 2025 at 6:11 PM IST

હૈદરાબાદ: જો તમે કરિયાણાની ડિલિવરી કંપની ઝેપ્ટો લિમિટેડના IPO ની રાહ જોઈ રહ્યા છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે મહત્વપૂર્ણ છે. અગ્રણી ફાસ્ટ-કોમર્સ કંપની ઝેપ્ટો આવતા અઠવાડિયે આશરે $500 મિલિયન (આશરે રૂ. 4,150 કરોડ) ના પ્રારંભિક જાહેર ઓફર (IPO) માટે ફાઇલ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે.

ઇકોનોમિક ટાઇમ્સના અહેવાલ મુજબ, આ બાબતથી પરિચિત સૂત્રોએ જણાવ્યું છે કે ઝેપ્ટો તેના ડ્રાફ્ટ રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ (DRHP) ને સેબીને સબમિટ કરવા પર કામ કરી રહી છે. કંપનીએ આ IPO માટે એક્સિસ બેંક લિમિટેડ, મોતીલાલ ઓસ્વાલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એડવાઇઝર્સ લિમિટેડ, તેમજ મોર્ગન સ્ટેનલી, HSBC હોલ્ડિંગ્સ Plc અને ગોલ્ડમેન સૅક્સ ગ્રુપ ઇન્ક. ના ભારતીય એકમોને લીડ મેનેજર તરીકે પસંદ કર્યા છે.

સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ઝેપ્ટોના IPOમાં એક નવો ઇશ્યૂ તેમજ હાલના રોકાણકારો દ્વારા ગૌણ શેર વેચાણનો સમાવેશ થવાની શક્યતા છે. કંપની IPOમાંથી મળેલી રકમનો ઉપયોગ તેના વેરહાઉસ નેટવર્ક, ટેકનોલોજી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને ડિલિવરી ક્ષમતાઓને વિસ્તૃત કરવા માટે કરશે.

જોકે, સૂત્રોએ એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે ચર્ચાઓ ચાલુ છે અને IPOનું કદ, મૂલ્યાંકન અને સમય બદલાઈ શકે છે. ઝેપ્ટો, ગોલ્ડમેન સૅક્સ અને HSBC ના પ્રતિનિધિઓએ ટિપ્પણી કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, જ્યારે અન્ય બેંકોએ ટિપ્પણી માટેની વિનંતીઓનો જવાબ આપ્યો ન હતો.

નોંધનીય છે કે ભારતનું ઝડપી-વાણિજ્ય ક્ષેત્ર ઝડપથી વિસ્તરી રહ્યું છે. સ્ટાર્ટઅપ કંપનીઓ કરિયાણા અને ઘરગથ્થુ ચીજવસ્તુઓની વધતી માંગને પહોંચી વળવા માટે ગાઢ વેરહાઉસ નેટવર્ક અને ઝડપી ડિલિવરી કાફલા બનાવી રહી છે. સોફ્ટબેંક ગ્રુપ અને ટેમાસેક જેવા વૈશ્વિક રોકાણકારોએ અત્યાર સુધીમાં આ ક્ષેત્રમાં અબજો ડોલરનું રોકાણ કર્યું છે.

નાણાકીય રીતે, નવેમ્બર 2024 સુધીમાં ઝેપ્ટો પાસે આશરે $1.4 બિલિયન (આશરે રૂ. 12,596 કરોડ) રોકડ બેલેન્સ હતું. જોકે, ઓક્ટોબર 2025 માં ભંડોળ એકત્ર કર્યા પછી, આ રકમ ઘટીને $900 મિલિયન (આશરે રૂ. 8,097 કરોડ) થઈ ગઈ. આનો અર્થ એ થયો કે કંપનીએ એક વર્ષ કરતાં ઓછા સમયમાં આશરે $500 મિલિયન (આશરે રૂ. 4,498 કરોડ) ખર્ચ કર્યા છે.

વિશ્લેષકો માને છે કે જો ઝેપ્ટોનો IPO સફળ થાય છે, તો તે ફક્ત કંપનીના વિકાસને વેગ આપશે નહીં પરંતુ ભારતીય ઝડપી-વાણિજ્ય ક્ષેત્ર માટે એક મુખ્ય સીમાચિહ્નરૂપ પણ સાબિત થઈ શકે છે.

