નોકરીમાં શું 30 થી વધુ રજાઓ બાકી છે? તમારી કંપનીએ તમને મોટી રકમ ચૂકવવી પડશે, જુઓ નવા નિયમો

નવા શ્રમ સંહિતા હેઠળ, કર્મચારીઓને હવે બાકી રહેલી કોઈપણ રજાઓ માટે વાર્ષિક વળતર મળશે, જે નાણાકીય લાભો અને નોંધપાત્ર રાહત આપશે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 6, 2026 at 3:06 PM IST

નવી દિલ્હી: દેશના લાખો રોજગાર મેળવનારા લોકો માટે થોડી રાહત છે. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલા નવા શ્રમ સંહિતા હેઠળ, કર્મચારી રજાના નિયમોમાં ઐતિહાસિક ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે. હવે, જે કર્મચારીઓ કામના દબાણને કારણે રજા ચૂકી જાય છે તેમને હવે તકલીફ નહીં પડે. નવા નિયમો અનુસાર, કર્મચારીઓને વર્ષના અંતે બાકી રહેલી કોઈપણ વધારાની રજા માટે દર વર્ષે રોકડ ચૂકવણી કરવામાં આવશે.

નવો નિયમ શું છે અને તેનો ફાયદો કેવી રીતે થશે?

વર્તમાન સિસ્ટમ હેઠળ, ખાનગી કંપનીઓ ઘણીવાર "તેનો ઉપયોગ કરો અને તેને ગુમાવો" નીતિ ધરાવે છે, જેમાં વર્ષના અંતે બાકી રહેલી કોઈપણ રજા રદબાતલ થઈ જાય છે. જો કે, વ્યવસાયિક સલામતી, આરોગ્ય અને કાર્યકારી પરિસ્થિતિઓ (OSH) કોડ, 2020 હેઠળ, કર્મચારી હવે આગામી વર્ષ માટે કેલેન્ડર વર્ષના અંતે મહત્તમ 30 દિવસની કમાણી કરેલી રજા આગળ લઈ જઈ શકશે.

જો કોઈ કર્મચારી પાસે 30 દિવસથી વધુ રજા બાકી હોય, તો કંપનીએ તે વધારાના દિવસોના પૈસા કર્મચારીના ખાતામાં જમા કરાવવા પડશે. ઉદાહરણ તરીકે, જો વર્ષના અંતે તમારી પાસે 45 દિવસની રજા બાકી હોય, તો 30 દિવસ આગામી વર્ષના ખાતામાં ઉમેરવામાં આવશે, અને તમને બાકીના 15 દિવસનો પગાર મળશે.

રજા પાત્રતા અને અન્ય મોટા ફેરફારો

180-દિવસનો નિયમ: અગાઉ, કમાણી કરેલ રજા માટે લાયક બનવા માટે દર વર્ષે 240 દિવસ કામ કરવાની જરૂરિયાત હવે ઘટાડીને 180 દિવસ કરવામાં આવી છે. આનો અર્થ એ છે કે નવા કર્મચારીઓ પણ અગાઉ કમાણી કરેલ રજા માટે લાયક બનશે.

બોસના ઇનકારના કિસ્સામાં રાહત: જો કોઈ કર્મચારી રજાની વિનંતી કરે છે અને મેનેજમેન્ટ તેને નકારે છે, તો તે દિવસો 30-દિવસની મર્યાદામાં ગણાશે નહીં. આવી સ્થિતિમાં, કર્મચારી હજુ પણ 30 દિવસથી વધુ રજા એકઠી કરી શકશે.

પૂર્ણ અને અંતિમ સમાધાન: છટણી અથવા સમાપ્તિની સ્થિતિમાં, કંપનીઓએ હવે કર્મચારીને 2 કાર્યકારી દિવસો (48 કલાક) ની અંદર તમામ બાકી અને વેકેશન પગાર ચૂકવવાની જરૂર રહેશે.

રોકડ આવકમાં વધારો થશે

નવા શ્રમ સંહિતામાં "પગાર" ની વ્યાખ્યા પણ બદલાઈ ગઈ છે, જેમાં મૂળ પગાર કુલ CTC ના ઓછામાં ઓછા 50% હોવો જરૂરી છે. લીવ એન્કેશમેન્ટની ગણતરી મૂળ પગારના આધારે કરવામાં આવતી હોવાથી, રજાના બદલામાં મળતી રકમ હવે પહેલા કરતા નોંધપાત્ર રીતે વધારે હશે. વધુમાં, સરકારે લીવ એન્કેશમેન્ટ પર કર મુક્તિ મર્યાદા ₹3 લાખથી વધારીને ₹25 લાખ કરી છે, જેનાથી કર્મચારીઓને સીધો નાણાકીય લાભ મળશે.

