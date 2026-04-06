શું તમારો EMI ફરી વધશે? RBI ની મુખ્ય બેઠક શરૂ; જાણો 8 એપ્રિલે શું નિર્ણય લેવામાં આવશે
RBI ની ત્રણ દિવસીય નાણાકીય નીતિ સમિતિની બેઠક આજે શરૂ થઈ; ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રા 8 એપ્રિલે નીતિગત નિર્ણયોની જાહેરાત કરશે.
Published : April 6, 2026 at 3:14 PM IST
નવી દિલ્હી: રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) ની નાણાકીય નીતિ સમિતિ (MPC) ની ત્રણ દિવસીય મહત્વપૂર્ણ બેઠક આજે, સોમવારથી શરૂ થઈ છે. વૈશ્વિક સ્તરે, ખાસ કરીને મધ્ય પૂર્વમાં વધતા ભૂ-રાજકીય તણાવ અને ક્રૂડ ઓઈલના વધતા ભાવ વચ્ચે, નિષ્ણાતો માને છે કે સેન્ટ્રલ બેંક યથાવત સ્થિતિ જાળવી રાખશે અને હાલ માટે નીતિ દરો યથાવત રાખશે.
ફુગાવો અને ક્રૂડ ઓઈલનું દબાણ
આ બેઠક એવા સમયે યોજાઈ રહી છે જ્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય બ્રેન્ટ ક્રૂડના ભાવ પ્રતિ બેરલ $100 ની આસપાસ છે. માર્ચમાં ઉદ્ભવેલી ઉર્જા કટોકટીએ ભારત માટે આયાતી ફુગાવાનું જોખમ વધાર્યું છે. વિશ્લેષકો કહે છે કે ડિસેમ્બર 2025 માં RBI એ રેપો રેટમાં 0.25% ઘટાડો કરીને 5.25% કર્યો હોવા છતાં, વર્તમાન પરિસ્થિતિઓમાં વધુ ઘટાડાનો અવકાશ મર્યાદિત જણાય છે.
નિષ્ણાતોનો અભિપ્રાય
બેંક ઓફ બરોડાના મુખ્ય અર્થશાસ્ત્રી મદન સબનવીસના મતે, "RBI આ સમયે કોઈ તાત્કાલિક લિક્વિડિટી મેનેજમેન્ટ અથવા નાણાકીય હસ્તક્ષેપ કરે તેવી અપેક્ષા નથી, કારણ કે બેંક પહેલેથી જ જરૂરી પગલાં લઈ રહી છે." દરમિયાન, SBI રિસર્ચના એક અહેવાલમાં સૂચવવામાં આવ્યું છે કે કેન્દ્રીય બેંક સરકારી બોન્ડ યીલ્ડને નિયંત્રિત કરવા અને નાણાકીય બજારોમાં સ્થિરતા જાળવવા માટે ઓપરેશન ટ્વિસ્ટ જેવા સાધનોનો ઉપયોગ કરી શકે છે.
SBI ગ્રુપના મુખ્ય આર્થિક સલાહકાર સૌમ્ય કાંતિ ઘોષે ચેતવણી આપી છે કે રૂપિયો ડોલર દીઠ 95 સુધી નબળો પડી રહ્યો છે, જેના કારણે ભારત આ કટોકટીથી અસ્પૃશ્ય બની ગયું છે. જો ફુગાવો RBIના ઉપલા થ્રેશોલ્ડ (6 ટકા) કરતાં વધી જાય, તો ભવિષ્યમાં દર વધારાની શક્યતા નકારી શકાય નહીં.
ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રા 8 એપ્રિલે નીતિગત નિર્ણયોની જાહેરાત કરશે. બજાર મુખ્યત્વે બે બાબતો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે:
સુધારેલ GDP અને ફુગાવાના અંદાજ: શું RBI ક્રૂડ ઓઇલના ભાવને ધ્યાનમાં રાખીને તેના અંદાજમાં ફેરફાર કરશે?
આગળ માર્ગદર્શન: શું કેન્દ્રીય બેંક તેનું તટસ્થ વલણ જાળવી રાખશે કે ફુગાવાના પ્રકાશમાં કડક વલણનો સંકેત આપશે?
હાલ માટે, ઉદ્યોગ અને સામાન્ય લોકો બંને માટે એકમાત્ર રાહત એ છે કે હોમ લોન અને ઓટો લોન EMI માં તાત્કાલિક વધારો થવાની શક્યતા નથી, પરંતુ વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાએ ભવિષ્યને પડકારજનક બનાવ્યું છે.