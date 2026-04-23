ETV Bharat / business

શું ચૂંટણી પછી પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધશે? સરકારે ₹25-₹28 ના ભાવ વધારા અંગેના અહેવાલો પર આપી સ્પષ્ટતા

સરકારે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ₹25-₹28 ના ભાવ વધારા અંગેના અહેવાલોને ભ્રામક ગણાવ્યા અને કહ્યું કે આવી કોઈ દરખાસ્ત વિચારણા હેઠળ નથી.

પ્રતીકાત્મક ફોટો
પ્રતીકાત્મક ફોટો (ians)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 23, 2026 at 1:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: ભારત સરકારે ગુરુવારે મીડિયા અહેવાલો અને અટકળોને સ્પષ્ટપણે નકારી કાઢી હતી જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે દેશમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં ₹25 થી ₹28 પ્રતિ લિટરનો નોંધપાત્ર વધારો કરવામાં આવશે. પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલયે એક સત્તાવાર નિવેદન જારી કરીને સ્પષ્ટતા કરી હતી કે ઇંધણના ભાવ વધારા માટે સરકાર દ્વારા આવી કોઈ દરખાસ્ત વિચારણા હેઠળ નથી.

ભ્રામક સમાચારો પર સરકારે કડક વલણ અપનાવ્યું

મંત્રાલયે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' (અગાઉ ટ્વિટર) પર પોતાનું વલણ સ્પષ્ટ કરતાં કહ્યું, "કેટલાક સમાચારો પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો સૂચવી રહ્યા છે. અમે સ્પષ્ટતા કરીએ છીએ કે સરકાર પાસે આવી કોઈ દરખાસ્ત નથી. આવા સમાચાર નાગરિકોમાં ભય અને ગભરાટ ફેલાવવાના હેતુથી ફેલાવવામાં આવી રહ્યા છે અને તે સંપૂર્ણપણે ભ્રામક અને દુર્ભાવનાપૂર્ણ છે."

વિવાદનું મૂળ: કોટક ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ ઇક્વિટીઝ રિપોર્ટ

કોટક ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ ઇક્વિટીઝના એક અહેવાલમાં આગાહી કરવામાં આવી હતી કે 29 એપ્રિલે વિધાનસભા ચૂંટણીઓ પૂર્ણ થયા પછી તેલ કંપનીઓ તેમના નુકસાનને પહોંચી વળવા માટે ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો કરી શકે છે તે પછી વિવાદ શરૂ થયો હતો. રિપોર્ટમાં દલીલ કરવામાં આવી હતી કે જો વૈશ્વિક સ્તરે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ પ્રતિ બેરલ $120 ની આસપાસ રહેશે, તો સ્થાનિક બજારમાં ભાવમાં ₹25-28 નો વધારો જરૂરી બનશે.

વૈશ્વિક કટોકટી અને ભારતની રણનીતિ

સરકારે સ્પષ્ટ કર્યું કે મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા તણાવ અને ઇઝરાયલ-ઈરાન સંઘર્ષને કારણે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં અસ્થિરતા આવી છે. ખાસ કરીને, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં લશ્કરી હસ્તક્ષેપથી તેલ પુરવઠો ખોરવાઈ ગયો છે. આમ છતાં, ભારત સરકાર અને તેલ જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમો (PSUs) એ ભારતીય ગ્રાહકોને આ વૈશ્વિક આંચકાઓથી બચાવવા માટે સતત પગલાં લીધાં છે.

સરકારે પુનરોચ્ચાર કર્યો કે છેલ્લા ચાર વર્ષોમાં, ભારત વિશ્વના એવા થોડા દેશોમાંનો એક છે જ્યાં આંતરરાષ્ટ્રીય ઉથલપાથલ છતાં ઇંધણના ભાવ સ્થિર રહ્યા છે. કેન્દ્ર સરકારે પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર એક્સાઇઝ ડ્યુટીમાં પ્રતિ લિટર ₹10 સુધીનો ઘટાડો કરીને જનતાને રાહત આપી છે.

પુરવઠા અને સ્ટોકની સ્થિતિ

બુધવારે જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં, સરકારે ખાતરી આપી હતી કે દેશની બધી રિફાઇનરીઓ સંપૂર્ણ ક્ષમતાથી કાર્યરત છે. ક્રૂડ ઓઇલનો પૂરતો ભંડાર છે અને દેશના કોઈપણ ભાગમાં ઇંધણની અછત રહેશે નહીં. વધુમાં, સરકારે પેટ્રોકેમિકલ સંકુલને મહત્વપૂર્ણ ક્ષેત્રો માટે જરૂરી C3 અને C4 સ્ટ્રીમ્સની ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે પણ નિર્દેશ આપ્યો છે.

TAGGED:

PETROL DIESEL PRICE INCREASE
GOVERNMENT ISSUED CLARIFICATION
REGARDING PRICE HIKE
PRICE HIKE PETROL DIESEL
PETROL DIESEL PRICES RISE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.