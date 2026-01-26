BMW, મર્સિડિઝ સસ્તી થશે! યુરોપિયન કારો પર 110% નહીં, માત્ર 40% ટેક્સ લાગશે? જાણો
ભારત સરકાર યુરોપિયન યુનિયન સાથે પ્રસ્તાવિત ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ અંતર્ગત યુરોપિયન કાર પર ઈમ્પોર્ટ ડ્યૂટી 110 ટકાથી 40 ટકા કરવાની તૈયારીમાં છે.
Published : January 26, 2026 at 6:22 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારત અને યુરોપિયન યુનિયન (EU) વચ્ચે લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી મુક્ત વેપાર કરારની વાટાઘાટો નિર્ણાયક તબક્કામાં પહોંચી રહી હોય તેવું લાગે છે. સમાચાર એજન્સી રોઇટર્સ અનુસાર, ભારત સરકાર EU માં ઉત્પાદિત કાર પર આયાત શુલ્કમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો કરવાની યોજના બનાવી રહી છે. આ દરખાસ્ત મંગળવારે ઔપચારિક રીતે જાહેર થઈ શકે છે.
આયાત શુલ્ક 110% થી ઘટાડીને 40% કરવામાં આવી શકે છે
પ્રસ્તાવિત કરાર હેઠળ, ભારત EU માં ઉત્પાદિત કાર પર મહત્તમ આયાત શુલ્ક વર્તમાન 110% થી ઘટાડીને 40% કરવાનું વિચારી રહ્યું છે. આ પગલાને ભારતીય ઓટોમોબાઈલ ક્ષેત્ર માટે અત્યાર સુધીનું સૌથી મોટું ઉદારીકરણ માનવામાં આવે છે. હાલમાં, ભારતને વિશ્વના સૌથી સુરક્ષિત ઓટો બજારોમાંનું એક માનવામાં આવે છે.
શરૂઆતના તબક્કામાં મોંઘી કારોને ફાયદો થશે
સૂત્રો અનુસાર, આ ડ્યુટી ઘટાડો શરૂઆતમાં ફક્ત 15,000 યુરો (આશરે રૂ. 16.3 લાખ) થી વધુ કિંમતની સંપૂર્ણ બનેલી કાર પર લાગુ થશે. આયાતની સંખ્યા પણ મર્યાદિત રહેશે. ભવિષ્યમાં તબક્કાવાર રીતે આ શુલ્ક 10 ટકા સુધી ઘટાડવામાં આવે તેવી અપેક્ષા છે.
યુરોપિયન કંપનીઓ માટે ભારતીય બજાર ખુલશે
આયાત જકાતમાં ઘટાડો થવાથી ફોક્સવેગન, મર્સિડીઝ-બેન્ઝ અને BMW જેવી યુરોપિયન ઓટોમોબાઈલ કંપનીઓ માટે ભારતીય બજારમાં તેમની હાજરી વધારવાનું સરળ બનશે. આનાથી તેઓ સ્થાનિક ઉત્પાદનમાં રોકાણ કરતા પહેલા આયાતી કારના ભાવ સ્પર્ધાત્મક રાખી શકશે અને બજારમાં નવા મોડેલોનું પરીક્ષણ કરી શકશે.
ઓટો ક્ષેત્રને મોટો વેગ મળશે
સૂત્રો કહે છે કે ભારત વાર્ષિક આશરે 200,000 ઇન્ટરનલ કમ્બશન એન્જિન (ICE) વાહનો પર તાત્કાલિક ડ્યુટી ઘટાડવા માટે સંમત થઈ શકે છે, જોકે અંતિમ ક્વોટામાં ફેરફાર થઈ શકે છે. સ્થાનિક ઓટો ઉદ્યોગના હિતોનું રક્ષણ કરવા માટે, બેટરી ઇલેક્ટ્રિક વાહનો (EVs) ને પ્રથમ પાંચ વર્ષ માટે આ છૂટમાંથી બાકાત રાખવામાં આવશે.
ભારત, વિશ્વનું ત્રીજું સૌથી મોટું કાર બજાર
યુએસ અને ચીન પછી ભારત વિશ્વનું ત્રીજું સૌથી મોટું કાર બજાર છે, પરંતુ સંપૂર્ણ રીતે બનેલી કાર પર આયાત જકાત 70 થી 110 ટકા સુધીની છે. ભારત અને EU વચ્ચેનો આ પ્રસ્તાવિત કરાર માત્ર વિદેશી રોકાણને વેગ આપશે નહીં પરંતુ ગ્રાહકો માટે પ્રીમિયમ કારને વધુ સસ્તું પણ બનાવી શકે છે.''
