જોજો ઘર લેવાનું સ્વપ્ન અધૂરુ ના રહી જાય! નવા વર્ષે મકાનના ભાવ વધશે કે ઘટશે?
રિયલ એસ્ટેટ ઇન્ડસ્ટ્રી બૉડી ક્રેડાઇ (CREDAI) અને પ્રોપર્ટી ડેટા એનાલિટિક્સ ફર્મ CRE Matrix દ્વારા મકાનોના ભાવને લઇને સર્વે કરાયો
Published : December 22, 2025 at 11:11 AM IST
નવી દિલ્હી: જો તમે પણ આવતા વર્ષે પોતાનું ખુદનો ફ્લેટ ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો તો આ સમાચાર તમારા માટે મહત્ત્વપૂર્ણ છે. તાજેતરના સર્વેમાં રિયલ એસ્ટેટ ડેવલપર્સનું અનુમાન છે કે વર્ષ 2026માં મકાનોની કિંમતમાં વધારો થઇ શકે છે. રિયલ એસ્ટેટ ઇન્ડસ્ટ્રી બૉડી ક્રેડાઇ (CREDAI) અને પ્રોપર્ટી ડેટા એનાલિટિક્સ ફર્મ CRE Matrix દ્વારા કરવામાં આવેલા આ સર્વેમાં કૂલ 647 ડેવલપર્સે ભાગ લીધો હતો.
કિંમતમાં સંભવિત વધારો
સર્વે અનુસાર, લગભગ 68% ડેવલપર્સનું માનવું છે કે વર્ષ 2026માં ઘરોની કિંમત 5% કરતા વધારે વધશે. 46% ડેવલપર્સનું અનુમાન છે કે કિંમત 5-10% સુધી વધી શકે છે. 18%નું માનવું છે કે વધારો 10-15% વચ્ચે થશે જ્યારે 3% અને 1% ડેવલપર્સનું અનુમાન 15-25% અને 25% કરતા વધારે વધારાનો છે. જોકે, કેટલાક ડેવલપર્સને આશા છે કે કેટલાક વિસ્તારમાં કિંમતમાં ઘટાડો થઇ શકે છે.
મકાનોની માંગમાં તેજી
આવતા વર્ષે માત્ર કિંમતો જ નહીં, પરંતુ માંગમાં પણ વધારો થવાની ધારણા છે. સર્વેમાં સામેલ લગભગ બે તૃતીયાંશ ડેવલપરોએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ રહેણાંક મકાનોની માંગમાં 5%થી વધુ વૃદ્ધિની અપેક્ષા રાખે છે. આનો અર્થ એ થયો કે લોકો રોકાણ તરીકે નહીં પણ પોતાના રહેઠાણ માટે ઘરો ખરીદી રહ્યા છે.
વૃદ્ધિ સ્થિર અને ઇરાદાપૂર્વકની
CREDAIના પ્રમુખ શેખર જી. પટેલે જણાવ્યું હતું કે હાઉસિંગ માર્કેટમાં વૃદ્ધિ વાસ્તવિક માંગ દ્વારા પ્રેરિત છે. તેમણે સમજાવ્યું કે ડેવલપર્સ હવે આયોજિત રીતે નવા પ્રોજેક્ટ્સ શરૂ કરી રહ્યા છે અને ટેકનોલોજીના ઉપયોગ દ્વારા ખર્ચ ઘટાડવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યા છે. વધુમાં, ખરીદદારોની બદલાતી પસંદગીઓને અનુરૂપ ઉત્પાદનો વિકસાવવામાં આવી રહ્યા છે.
મંજૂરી પ્રક્રિયા અને સંતુલિત શહેર વિકાસ
શેખર પટેલે એમ પણ જણાવ્યું હતું કે આ ગતિ જાળવી રાખવા માટે ઝડપી પ્રોજેક્ટ મંજૂરીઓ અને સ્પષ્ટ નિયમો આવશ્યક છે. આનાથી નવા ઘરોનો પુરવઠો વધશે, સમયસર પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ થશે અને સંતુલિત અને ટકાઉ શહેર વિકાસ સુનિશ્ચિત થશે.
લાંબા ગાળાના નફા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો
CRE મેટ્રિક્સ અને ઇન્ડેક્સટેપના CEO અભિષેક કિરણ ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું કે આ પરિણામો દર્શાવે છે કે રહેણાંક રિયલ એસ્ટેટની માંગ સ્થિર રહેવાની અપેક્ષા છે.પુરવઠાને વિચારપૂર્વક વિસ્તૃત કરવામાં આવી રહી છે, અને લાંબા ગાળાના નફા પર મજબૂત ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવી રહ્યું છે.
