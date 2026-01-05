શું હવે બેંકો અઠવાડિયામાં બે દિવસ બંધ રહેશે? યુનિયનો માંગને લઈને 27 જાન્યુઆરીથી હડતાળ
યુનાઇટેડ ફોરમ ઓફ બેંક યુનિયન્સ 27 જાન્યુઆરીએ હડતાળ કરી રહ્યું છે, જેમાં દેશભરના બેંક કર્મચારીઓ પાંચ દિવસના કાર્યકારી સપ્તાહની માંગ કરી રહ્યા છે.
Published : January 5, 2026 at 4:02 PM IST
હૈદરાબાદ: જાન્યુઆરીનો છેલ્લો અઠવાડિયું દેશભરના બેંક ગ્રાહકો માટે મુશ્કેલ બની શકે છે. યુનાઇટેડ ફોરમ ઓફ બેંક યુનિયન્સ (UFBU) હેઠળના બેંક કર્મચારી યુનિયનો 27 જાન્યુઆરીએ હડતાળની જાહેરાત કરી છે. કર્મચારીઓ બેંકોમાં પાંચ દિવસના કાર્યકારી સપ્તાહની માંગ કરી રહ્યા છે. જો હડતાળ થાય છે, તો તેની ખાસ કરીને જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોના કામકાજ પર અસર પડશે.
હાલમાં, બેંકો ફક્ત રવિવાર અને મહિનાના બીજા અને ચોથા શનિવારે બંધ રહે છે. જો કે, માર્ચ 2024 માં વેતન સુધારણા કરાર દરમિયાન, ઇન્ડિયન બેંક્સ એસોસિએશન (IBA) અને UFBU બાકીના બે શનિવાર પણ લંબાવવા સંમત થયા હતા. UFBU કહે છે કે સરકાર તેમની કાયદેસર માંગણીનો જવાબ આપી રહી નથી.
હડતાળ સતત ચાર દિવસ સુધી બેંકિંગ કામગીરીને અસર કરી શકે છે. હકીકતમાં, 24 જાન્યુઆરીએ ચોથા શનિવારને કારણે બેંકો બંધ રહેશે. 25 જાન્યુઆરી, જે રવિવાર છે અને 26 જાન્યુઆરી, જે પ્રજાસત્તાક દિવસ છે, તેના દિવસે દેશભરમાં બેંકો બંધ રહેશે. જો 27 જાન્યુઆરીએ હડતાળ પડે છે, તો બેંકિંગ કામગીરી ચાર દિવસ માટે બંધ રહેશે. આનો અર્થ એ થયો કે 23 જાન્યુઆરી પછી, બેંકો સીધી 28 જાન્યુઆરીએ ફરી ખુલશે.
જોકે, UFBU એ ખાતરી આપી છે કે લોકોના કામ પર કોઈ ખાસ અસર થશે નહીં. યુનિયને જણાવ્યું હતું કે સોમવારથી શુક્રવાર સુધી વધારાના 40 મિનિટના કામ પર સંમતિ દર્શાવવામાં આવી છે. વધુમાં, RBI, LIC અને GIC જેવી સંસ્થાઓ પહેલાથી જ અઠવાડિયામાં પાંચ દિવસ કાર્યરત છે. વિદેશી વિનિમય બજાર, મની માર્કેટ અને સ્ટોક એક્સચેન્જ પણ શનિવારે બંધ રહે છે. વધુમાં, કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની કચેરીઓ પણ શનિવારે બંધ રહે છે.
બેંકિંગ હડતાળ અંગેની આ માહિતીને ધ્યાનમાં રાખીને, નિષ્ણાતો સલાહ આપી રહ્યા છે કે રોકડ ઉપાડ, ચેક ક્લિયરન્સ અથવા અન્ય નાણાકીય વ્યવહારો જેવી તાત્કાલિક બેંકિંગ જરૂરિયાતો ધરાવતા કોઈપણ વ્યક્તિએ આગામી અઠવાડિયા પહેલા તેને પૂર્ણ કરવી જોઈએ. જો આ કરવામાં ન આવે, તો મહિનાના અંતે તમને વ્યવહારોમાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
આ પણ વાંચો: