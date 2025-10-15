ધનતેરસ 2025 પહેલા સોનાના ભાવ કેમ વધી રહ્યા છે? કારણો જાણો
ધનતેરસ પહેલા સોનાના ભાવમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. લોકો આ અંગે ચિંતિત છે, કારણ કે સોનું વધુને વધુ પહોંચની બહાર થઈ રહ્યું છે.
Published : October 15, 2025 at 6:43 PM IST
નવી દિલ્હી: ધનતેરસ પહેલા સોનાના ભાવ ફરી વધ્યા છે. જોકે લોકોને વધતા ભાવોથી થોડી રાહત મળી હતી, પરંતુ મંગળવારે સોનાના ભાવમાં ઘટાડો થયો. જોકે, આ ટક્યું નહીં અને સાંજ સુધીમાં તે ફરી વધ્યા.
છૂટક વેપારીઓ અને ઝવેરીઓ દ્વારા ભારે તહેવારોની ખરીદીને કારણે, મંગળવારે સોનાના ભાવ ₹2,850 નો વધારો થયો, જે પહેલીવાર ₹1.30 લાખ પ્રતિ 10 ગ્રામના સ્તરને પાર કરી ગયો. દરમિયાન, લોકો આશ્ચર્ય પામી રહ્યા છે કે સોનાના ભાવ કેમ વધી રહ્યા છે. જો તમે પણ આ જ વિચારી રહ્યા છો, તો અમે આજે તમને તે સમજાવીશું.
ગોલ્ડ ETF, ડિજિટલ ગોલ્ડ, વગેરેની માંગ
સોનાના ભાવમાં વધારો થવાથી સોનાના દાગીનાની માંગમાં ઘટાડો થઈ શકે છે. જોકે, વધતા નાણાકીયકરણને કારણે ગોલ્ડ ETF અને ડિજિટલ ગોલ્ડ જેવા ડિજિટલ ગોલ્ડ રોકાણ વિકલ્પોની માંગમાં વધારો થયો છે. આ રોકાણ માંગને કારણે પણ ભાવમાં વધારો થયો છે.
કેન્દ્રીય બેંકો સૈન્ય ખરીદી રહી છે
ભારત, ચીન, રશિયા, જાપાન અને અન્ય દેશોની કેન્દ્રીય બેંકો છેલ્લા 10 વર્ષોમાં સોનાની ખરીદીમાં જોરદાર વધારો કરી રહી છે. કેન્દ્રીય બેંકો દ્વારા ઉમેરવામાં આવેલ સોનાનું પ્રમાણ લગભગ બમણું થઈ ગયું છે. "છેલ્લા 10 વર્ષમાં વિશ્વભરમાં કેન્દ્રીય બેંકો દ્વારા સોનાની ખરીદીનું પ્રમાણ લગભગ બમણું થઈ ગયું છે." ઉદાહરણ તરીકે, રશિયા અને ભારતની કેન્દ્રીય બેંકોએ 10 વર્ષમાં તેમના સોનાના હોલ્ડિંગમાં 1.6 ગણો વધારો કર્યો છે, જ્યારે ચીને તેમના સોનાના હોલ્ડિંગમાં 1.3 ગણો વધારો કર્યો છે.
વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતા
રશિયા-યુક્રેન સંઘર્ષની શરૂઆતથી, વિશ્વમાં અસંખ્ય ભૂરાજકીય અનિશ્ચિતતાઓ જોવા મળી છે, જેમાં પશ્ચિમ એશિયામાં અશાંતિ અને વેપાર-ટેરિફ સંઘર્ષનો સમાવેશ થાય છે. યુએસ પ્રમુખ તરીકે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના આગમન સાથે, વેપાર યુદ્ધો વધુ તીવ્ર બન્યા છે, જેના કારણે રોકાણકારો સોના જેવી સલામત-હેવન સંપત્તિ તરફ ધકેલાઈ રહ્યા છે.
રૂપિયાના અવમૂલ્યનથી સોનાના વળતરમાં વધારો થાય છે
ઊંચી આયાત જકાત હોવા છતાં, ભારત તેના લગભગ 86% સોનાની આયાત કરે છે. રૂપિયાના અવમૂલ્યનથી આયાત ખર્ચમાં વધારો થાય છે, જેના કારણે સ્થાનિક બજારમાં સોનાના ભાવમાં વધારો થાય છે. ટાટા મ્યુચ્યુઅલ ફંડના એક અહેવાલને ટાંકીને અપસ્ટોકે જણાવ્યું હતું કે, "ઊંચી આયાત જકાત હોવા છતાં, ભારતમાં આશરે 86% સોનું આયાત કરવામાં આવે છે. જ્યારે ડોલર સામે રૂપિયો ઘટે છે, ત્યારે સ્થાનિક સ્તરે સોનું વધુ મોંઘુ થાય છે, જેનાથી સ્થાનિક માંગ વધે છે અને સોનાના ભાવ વધે છે. આનાથી વળતર પર પણ અસર પડે છે."
યુએસ ફેડ રેટ કટ
યુએસ ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા વ્યાજ દરમાં ઘટાડાને કારણે સોનાના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે. એવી અપેક્ષા છે કે યુએસ ફેડ દરમાં વધુ ઘટાડો કરી શકે છે. આવા દર ઘટાડાથી ડોલરનું અવમૂલ્યન થાય છે, જે બદલામાં સોનાના ભાવ અને માંગમાં વધારો કરે છે.
રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "ફેડરલ રિઝર્વે 17 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ 25 બેસિસ પોઇન્ટનો દર ઘટાડાની જાહેરાત કરી હતી, જેનાથી સોનાના ભાવમાં વધારો થયો હતો. જો શ્રમ બજારની નબળાઈ ચાલુ રહે તો યુએસ ફેડ તેની ઓક્ટોબરની બેઠકમાં દરમાં વધુ 25 બેસિસ પોઇન્ટનો ઘટાડો કરે તેવી અપેક્ષા છે. યુએસ ફેડ કોઈપણ વધુ નિર્ણય લેતા પહેલા આગામી આર્થિક ડેટા પર નજર રાખશે કારણ કે તે ઊંચા ફુગાવા અને નબળા રોજગાર બંનેના જોખમોનો સામનો કરે છે. ફેડ રેટ કટ સામાન્ય રીતે ડોલરના અવમૂલ્યનમાં ફાળો આપે છે, જે બદલામાં સોનાની માંગ અને ભાવમાં વધારો કરે છે."
