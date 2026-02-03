iPhoneથી લઇને વોશિંગ્ટન સફરજન સુધી, ભારત-અમેરિકા ટ્રેડ ડીલ બાદ હવે શું સસ્તું થશે? જુઓ લિસ્ટ
ભારત-અમેરિકા ટ્રેડ ડીલથી લેપટોપ-મોબાઇલ ફોન સસ્તા થઈ શકે છે. કાપડ અને ઝવેરાત ક્ષેત્રોને ફાયદો થશે, પરંતુ સ્ટીલ અને ઓટો પાર્ટ્સ મોંઘા રહી શકે છે.
Published : February 3, 2026 at 7:10 PM IST|
Updated : February 3, 2026 at 7:31 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે નવી વેપાર સમજૂતિને બંને દેશો વચ્ચેના આર્થિક સંબંધો માટે મહત્ત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. આ ડીલમાં પારસ્પરિક ટેરિફ અથવા પરસ્પર આયાત ડ્યુટીમાં ઘટાડો શામેલ છે. જાણકારો માને છે કે આ નિર્ણયથી ભારતમાં ઘણી રોજિંદા વસ્તુઓના ભાવ સસ્તા થઈ શકે છે, જેનાથી સામાન્ય લોકોને ફુગાવામાં થોડી રાહત મળશે.
કયા ઉત્પાદનો પર સીધી અસર થશે?
ટ્રેડ ડીલ બાદ ટેકનોલોજી અને કંજ્યૂમર ઇલેક્ટ્રોનિક્સ સેક્ટરમાં પર સૌથી વધુ અસર જોવા મળી શકે છે. રિપોર્ટ્સ અનુસાર, અમેરિકાથી આયાત થતા લેપટોપ, મોબાઇલ ગેજેટ્સ, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉપકરણો અને તેમના પાર્ટ્સ પર ટેરિફમાં ઘટાડો થવાથી તેમની કિંમતમાં ઘટાડો થવાની શક્યતા છે. તેનાથી માત્ર ગ્રાહકોને જ ફાયદો થશે તેમ નથી પરંતુ ભારતીય કંપનીઓ માટે ઉત્પાદન ખર્ચ પણ ઘટી શકે છે.
ઘરગથ્થુ ઉપકરણો અને પેકેજ્ડ સામાન સસ્તા થશે
ઓછા ટેરિફથી ઘરગથ્થુ ઉપકરણોને પણ ફાયદો થઈ શકે છે. રેફ્રિજરેટર, વોશિંગ મશીન અને અન્ય ઘરગથ્થુ ઉપકરણોના કેટલાક અમેરિકન બ્રાન્ડ અથવા તેના ઘટકો સસ્તા થઇ શકે છે. વધુમાં પ્રોસેસ્ડ ફૂડ, પેકેજ્ડ સામાન અને નાસ્તાના ભાવમાં પણ ઘટાડો થવાની ધારણા છે.
કૃષિ ઉત્પાદનોથી મોંઘવારી પર કાબુની અપેક્ષા
ભારત-અમેરિકા ટ્રેડ ડીલમાં કઠોળ, ડેરી ઉત્પાદનો અને પ્રોસેસ્ડ ફૂડ જેવા કૃષિ ઉત્પાદનો પર આયાત ડ્યુટીમાં રાહત આપવાનું પણ વચન આપવામાં આવ્યું છે. જોકે, નિષ્ણાતો એમ પણ માને છે કે કેટલાક ડેરી ઉત્પાદનો પર ઊંચી ડ્યુટી ચાલુ રહી શકે છે.
ભારતીય ઉદ્યોગોને નિકાસ વધારવાની તક મળી શકે છે
આ સમજૂતિથી ભારતના ટેક્સટાઇલ અને રેડીમેડ ગારમેન્ટ સેક્ટરને મોટો ફાયદો મળી શકે છે. ટેરિફ ઘટવાથી ભારતીય કાપડ અને વસ્ત્રો અમેરિકન બજારમાં વધુ સ્પર્ધાત્મક બનશે. તેનાથી નિકાસમાં વધારો થઈ શકે છે અને રોજગારીની તકો ઊભી થઈ શકે છે. વધુમાં, રત્નો અને ઝવેરાત ક્ષેત્રને પણ અમેરિકન બજારમાં સરળ પ્રવેશ મળવાની અપેક્ષા છે.
કેટલાક સેક્ટર માટે પડકાર બાકી
જોકે, આ ડીલથી બધા ક્ષેત્રોને સમાન રીતે ફાયદો થશે નહીં. નિષ્ણાતોના મતે, સ્ટીલ, એલ્યુમિનિયમ અને કોપર જેવા ધાતુના ઉત્પાદનો પર 50 ટકા સુધીનો ટેરિફ રહેવાની શક્યતા છે. વધુમાં, કેટલાક ઓટોમોબાઈલ પાર્ટ્સ પર ઊંચા ટેરિફ પણ ચાલુ રહી શકે છે, જે આ સેક્ટરને મર્યાદિત લાભ જ મળી શકશે.
ટેરિફ ઘટાડીને 18 ટકા કરવામાં આવ્યો
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વચ્ચે ફોન પર વાતચીત બાદ આ ટ્રેડ ડીલને અંતિમ રૂપ આપવામાં આવ્યું હતું. સમજૂતિ હેઠળ, અમેરિકાએ ભારતીય ઉત્પાદનો પર ટેરિફ ઘટાડીને 18 ટકા કર્યો છે. ભારતે પણ અમેરિકન ઉત્પાદનો પર વેપાર અવરોધો ઘટાડવા માટે પણ સંમતિ આપી છે.
ઊર્જા આયાત પર કરાર પણ થયો
રિપોર્ટ્સ અનુસાર, આ સમજૂતિમાં ઊર્જા ક્ષેત્ર અંગે મહત્ત્વપૂર્ણ ચર્ચાઓ થઇ છે જેમાં ભારત દ્વારા રશિયા પાસેથી તેલની આયાત ધીમે ધીમે ઘટાડવા અને અમેરિકા અને સંભવતઃ વેનેઝુએલા પાસેથી ક્રૂડ ઓઇલની ખરીદી વધારવાનો સમાવેશ થાય છે. આ ભારતના ઊર્જા સ્ત્રોતોમાં વિવિધતા લાવી શકે છે.
વડાપ્રધાન મોદીનું નિવેદન
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર કહ્યું કે આ સમજૂતિ ભારત માટે એક સકારાત્મક પગલું છે. તેમણે કહ્યું કે 'મેડ ઇન ઇન્ડિયા' ઉત્પાદનો પર ટેરિફ ઘટાડવાથી ભારતીય ઉદ્યોગ અને સામાન્ય નાગરિકો બંને માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે.
