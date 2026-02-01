Budget 2026: શું સસ્તું, શું મોંઘું થયું, બજેટની મોટી જાહેરાત
કેન્દ્રીય બજેટ 2026માં મૂળભૂત કસ્ટમ ડ્યુટી અને અન્ય કર મુક્તિઓમાં ઘટાડો થવાથી કેટલીક ચીજવસ્તુઓના ભાવમાં ઘટાડો થવાની અપેક્ષા છે.
Published : February 1, 2026 at 5:31 PM IST
નવી દિલ્હી: કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે રવિવારે નાણાકીય વર્ષ 2026-27 માટે દેશનું બજેટ રજૂ કર્યું છે. કેન્દ્રીય બજેટ 2026માં 17 કેન્સર દવાઓ, તેમજ બેટરી અને ઉડ્ડયન ઇંધણ પર કસ્ટમ ડ્યુટીમાં ઘટાડો કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. વિદેશ યાત્રા, શિક્ષણ અને તબીબી સારવાર માટે TCS દરમાં પણ ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે. વિદેશી નાગરિકોને ભારતની બહાર કમાણી પર કર રાહત આપવામાં આવી છે.
સરકારની બજેટ જાહેરાતોને કારણે કેટલીક વસ્તુઓ સસ્તી થશે, તો દારૂ અને અન્ય વસ્તુઓ વધુ મોંઘી થશે. સીતારમણે પોતાના બજેટ ભાષણમાં જણાવ્યું હતું કે રમતગમતના સાધનો સસ્તા થશે. ડાયાબિટીસ અને કેન્સર માટેની દવાઓ પણ સસ્તી થશે.
આ વસ્તુઓ સસ્તી થશે
- 17 કેન્સરની દવાઓ સસ્તી થશે
- ચામડાની વસ્તુઓ સસ્તી થશે
- મોબાઇલ ફોન અને EV બેટરી સસ્તી થશે
- માઇક્રોવેવ ઓવન સસ્તા થશે
- સોલર પેનલ સસ્તા થશે
- વિદેશી પ્રવાસન પેકેજો: TCS (સ્રોત પર કર વસૂલવામાં આવે છે) દર 5-20% થી ઘટાડીને 2% કરવામાં આવ્યો
- વિદેશી શિક્ષણ: LRS હેઠળ શિક્ષણ ખર્ચ પર TDS ઓછો કરવામાં આવ્યો
- જૂતાના ઉપરના ભાગની નિકાસ પર ડ્યુટી-મુક્ત આયાતની મંજૂરી
- ઊર્જા સંક્રમણ ઉપકરણો પર મૂળભૂત કસ્ટમ્સ ડ્યુટી (BCD) મુક્તિ
- સૌર કાચના ઘટકો પર BCD મુક્તિ
- મહત્ત્વપૂર્ણ ખનિજો માટે મૂડી માલ પર BCD મુક્તિ
- નાગરિક વિમાન ઉત્પાદન માટે ઘટકો અને ભાગો પર BCD મુક્તિ
- વ્યક્તિગત ઉપયોગ માટે આયાત પર BCD 20% થી ઘટાડીને 10% કરવામાં આવ્યો
- ભારતીય પાણીમાં ભારતીય માછીમારો દ્વારા પકડવામાં આવતી માછલી પર BCD મુક્તિ
- પરમાણુ ઉર્જા પ્રોજેક્ટ્સ માટે આયાત કરાયેલ માલ પર BCD મુક્તિ
- પાન, આલ્કોહોલ સ્ક્રેપ અને ચોક્કસ ખનિજો પર ટેન્ડુ TCS 5% થી ઘટાડીને 2% કરવામાં આવ્યો
- બાયો-ગેસ મિશ્રિત CNG પર આબકારી જકાત મુક્તિ
- કર દર ઘટાડીને ચોક્કસ અસ્પષ્ટ આવક દંડ માટે 60% થી 30%
- મખાના અને શેકેલા બદામ પરની ડ્યુટી 150% થી ઘટાડીને 30%
- બદામ અને અખરોટ પર ડ્યુટી ઘટાડો
- વાવણી માટે બીજ અને બીજકણ પર BCD 30% થી ઘટાડીને 15%
- ફોસ્ફોરિક એસિડ પર BCD 7.5% થી ઘટાડીને 5%
- સૌર કાચ રસાયણ (સોડિયમ એન્ટિમોનેટ) પર ડ્યુટી શૂન્ય કરવામાં આવી
- ચામડા ક્ષેત્ર (ભીનું વાદળી ચામડું) માટે શૂન્ય આયાત ડ્યુટી
- પેટ્રોલિયમ ક્રૂડ પર ડ્યુટી 5% એડ વેલોરમથી બદલીને ₹1 પ્રતિ ટન કરવામાં આવી
- કાપડ અને ચામડાની નિકાસ માટે નિકાસ વસૂલાતનો સમયગાળો 1 વર્ષ લંબાવવામાં આવ્યો
શું મોંઘુ થશે?
- દારૂ, ખનિજો અને ભંગારના વેચાણ પર TCS 1% થી વધારીને 2% કરવામાં આવ્યો છે.
- ઔદ્યોગિક માલ, વિશિષ્ટ મશીનરી અને ભાગોના ભાવમાં વધારો થઈ શકે છે.
- ખોટી આવકવેરાની રિપોર્ટિંગ માટે કર રકમના 100% જેટલો દંડ લાદવામાં આવશે.
- જંગમ સંપત્તિ જાહેર કરવામાં નિષ્ફળતા પર હવે દંડ લાગુ થશે.
- સ્ટોક ઓપ્શન્સ પર સિક્યોરિટીઝ ટ્રાન્ઝેક્શન ટેક્સ (STT) 0.15% વધ્યો.
- ફ્યુચર્સ ટ્રેડિંગ પર STT 0.02% થી વધારીને 0.05% કરવામાં આવ્યો છે.
- છત્રીઓ અને છત્રીના ભાગો પર ફ્લોર આયાત કિંમતો રજૂ કરવામાં આવી છે.
- ક્રેનબેરી અને બ્લૂબેરી પર ડ્યુટી વધીને અનુક્રમે 5% અને 10% થઈ છે.
- ક્રેનબેરી ઉત્પાદનો પર ડ્યુટી 10% વધી છે.
- પોટેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ પર ડ્યુટી શૂન્યથી વધારીને 7.5% કરવામાં આવી છે.
- રેફ્રિજરેટર કન્ટેનર પર ડ્યુટી વધીને 5% થઈ છે.
- ચાવવાની તમાકુ, ઝરદા અને ગુટખા પર NCCD 25% થી વધારીને 60% કરવામાં આવી છે.
વધુમાં, સરકારે બજેટમાં ડ્યુટી-મુક્ત આયાત મર્યાદા 3% કરી છે. ડ્યુટી વધારીને, નિકાસકારો માટે ઉત્પાદન ખર્ચ ઘટાડી રહ્યા છે, જેનાથી ભારતીય સીફૂડ અને કાપડનો વૈશ્વિક સ્તરે વિકાસ થયો છે.
આયાતી ચામડામાંથી બનેલા અંતિમ ઉત્પાદનોની નિકાસ કરવાની સમયમર્યાદા છ મહિનાથી વધારીને એક વર્ષ કરવામાં આવી છે, જેનાથી ટેનર્સ અને ઉત્પાદકોને નોંધપાત્ર કાર્યકારી રાહત મળી છે.
મોબાઇલ ફોન ઉપરાંત, સ્થાનિક ઉત્પાદન લાઇન માટે મૂડી સાધનો પરનો બોજ ઘટાડીને, ફિનિશ્ડ માલ પર ડ્યુટી વધારે રાખીને સ્થાનિક મૂલ્યવર્ધન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું છે.
રમતગમતના સામાન રમતગમતની ભાગીદારીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે વધુ સસ્તું બનશે.
સરકારે બજેટમાં મૂડી ખર્ચ વધારીને ₹12.2 લાખ કરોડ કર્યો છે. હાઇ-સ્પીડ રેલ, MSME, સેમિકન્ડક્ટર, બાયોફાર્માસ્યુટિકલ્સ અને મેડિકલ ટુરિઝમ જેવા ક્ષેત્રોમાં રોકાણની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. સરકાર ખેડૂતો માટે બહુભાષી AI સાધનો અને નાના કરદાતાઓ માટે સ્વચાલિત પ્રક્રિયાઓ લાગુ કરશે.
