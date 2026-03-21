ETV Bharat / business

સાપ્તાહિક સમીક્ષા: સતત ચોથા સપ્તાહે બજાર ઘટાડા સાથે બંધ થયું; પશ્ચિમ એશિયાના તણાવ ચિંતામાં વધારો

પશ્ચિમ એશિયાના તણાવ અને ક્રૂડ ઓઇલના ઊંચા ભાવને કારણે ભારતીય શેરબજાર સતત ચોથા સપ્તાહે ઘટ્યું. ભારે વિદેશી વેચાણને કારણે નિફ્ટી 23,114 પર આવી ગયો.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 21, 2026 at 11:29 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

મુંબઈ: પશ્ચિમ એશિયા (મધ્ય પૂર્વ) માં વધતા ભૂ-રાજકીય તણાવ અને વૈશ્વિક અસ્થિરતાને કારણે ભારતીય શેરબજાર છેલ્લા ચાર અઠવાડિયાથી સતત ઘટાડો અનુભવી રહ્યું છે. શુક્રવારે બજારમાં થોડો સુધારો જોવા મળ્યો હોવા છતાં, સમગ્ર સપ્તાહ દરમિયાન વેચાણ દબાણ ચાલુ રહ્યું. નિફ્ટી સપ્તાહમાં 0.16 ટકા ઘટીને 23,114 પર બંધ થયો, જ્યારે સેન્સેક્સ 0.04 ટકા ઘટીને 74,532 પર બંધ થયો.

બજાર ઘટવાના મુખ્ય કારણો

બજારમાં આ ઘટાડા પાછળનું સૌથી મોટું કારણ ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલ પ્રતિ બેરલ $100 ને પાર કરી ગયું છે. ભારત તેની જરૂરિયાતોનો મોટો હિસ્સો આયાત કરે છે, તેથી તેલના ઊંચા ભાવ દેશમાં ફુગાવાનું અને વેપાર ખાધ વધારવાનું જોખમ ઊભું કરે છે.

બીજું મુખ્ય કારણ વિદેશી રોકાણકારો (FII) દ્વારા ભારે વેચાણ છે. છેલ્લા 13 દિવસમાં, વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારોએ ભારતીય બજારમાંથી આશરે ₹81,263 કરોડ પાછા ખેંચી લીધા છે. વધુમાં, ડોલરની માંગમાં વધારો થવાને કારણે, ભારતીય રૂપિયો ડોલર દીઠ ₹93.49 ના સૌથી નીચા સ્તરે પહોંચી ગયો છે, જેના કારણે રોકાણકારોનો વિશ્વાસ ડગમગી ગયો છે.

ક્ષેત્રીય સ્થિતિ

બજારમાં મંદી હોવા છતાં, નિફ્ટી મેટલ ઇન્ડેક્સમાં 2 ટકાથી વધુનો વધારો જોવા મળ્યો. માંગમાં સુધારો થવાની અપેક્ષા અને બ્રોકરેજ કંપનીઓ તરફથી સકારાત્મક અહેવાલો મેટલ શેરોમાં ખરીદીમાં વધારો થવાના મુખ્ય કારણો હતા. વધુમાં, IT અને PSU બેંક શેરોમાં પણ થોડો સુધારો જોવા મળ્યો. જોકે, સ્મોલ- અને મિડ-કેપ શેરોમાં ઘટાડો ચાલુ રહ્યો.

મોતીલાલ ઓસ્વાલ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસના રિસર્ચ હેડ સિદ્ધાર્થ ખેમકાના મતે, "આગામી દિવસોમાં બજાર સાવધ રહેશે. જ્યાં સુધી પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવ ઓછો ન થાય અને ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ સ્થિર ન થાય ત્યાં સુધી બજાર દબાણ હેઠળ રહી શકે છે."

નિષ્ણાતોના મતે, 22,950 અને 22,700 સ્તર નિફ્ટી માટે મજબૂત ટેકો તરીકે કાર્ય કરશે. ઉપરની બાજુએ, 23,850 અને 24,000 ના સ્તરો નોંધપાત્ર પ્રતિકાર સાબિત થઈ શકે છે. બજાર તેની ટોચથી લગભગ 13% નીચે આવી ગયું છે, જે દર્શાવે છે કે ભારતીય બજાર હાલમાં નોંધપાત્ર કરેક્શનમાંથી પસાર થઈ રહ્યું છે.

TAGGED:

WEEKLY RECAP SHARE MARKET
MARKET PERFORMANCE
CRUDE SURGES
INDIAN STOCK MARKET

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.