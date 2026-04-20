શું ઘરે લગ્ન કે કાર્યક્રમ છે? ગેસ સિલિન્ડરની ચિંતા કરશો નહીં, આ સરળ રીતે LPG મેળવો
લગ્નની સિઝન દરમિયાન, તમે તમારું કાર્ડ અને આધાર બતાવીને સરળતાથી કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડર બુક કરાવી શકો છો. તમારે ફક્ત સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ ચૂકવવાની જરૂર છે.
Published : April 20, 2026 at 6:11 PM IST
હૈદરાબાદ: દેશભરમાં લગ્નની મોસમ શરૂ થઈ ગઈ છે. જોકે, વર્તમાન વૈશ્વિક પરિસ્થિતિ અને ભૂ-રાજકીય તણાવ (ખાસ કરીને પશ્ચિમ એશિયામાં) એ બળતણ પુરવઠા શૃંખલાને અસર કરી છે, જેના કારણે LPG સિલિન્ડરની ઉપલબ્ધતા અંગે ચિંતા વધી છે. પરંતુ હવે, લગ્નો ધરાવતા પરિવારો માટે થોડી રાહત છે.
ગેસ એજન્સીઓએ લગ્નો માટે ખાસ વ્યવસ્થા કરી છે, જેથી ખાતરી કરી શકાય કે બળતણની અછત ઉત્સવના વાતાવરણમાં વિક્ષેપ ન પાડે. જો તમે લગ્ન કરી રહ્યા છો, તો તમારે લાંબી કતારો અથવા સિલિન્ડર માટે કાળાબજારી વિશે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી.
લગ્ન કાર્ડ લાવો, સિલિન્ડર લો
ગેસ વિતરણ કંપનીઓ (HP, Bharat, અને Indane) ના નવા માર્ગદર્શિકા અનુસાર, લગ્નો ધરાવતા પરિવારોને પ્રાથમિકતાના ધોરણે "કોમર્શિયલ LPG સિલિન્ડર" પૂરા પાડવામાં આવી રહ્યા છે. ગ્રાહકોએ ફક્ત તેમની નજીકની ગેસ એજન્સીની મુલાકાત લેવાની અને થોડી સરળ ઔપચારિકતાઓ પૂર્ણ કરવાની જરૂર છે. નિયમો અનુસાર, અરજદારોએ મૂળ લગ્ન આમંત્રણ કાર્ડ, તેમનું આધાર કાર્ડ અને લેખિત અરજી સબમિટ કરવી આવશ્યક છે.
ખાસ વ્યવસ્થા હેઠળ, એક પરિવાર જરૂરિયાત મુજબ બે થી પાંચ કે સાત સિલિન્ડર મેળવી શકે છે. ગ્રાહકોએ પ્રતિ સિલિન્ડર આશરે ₹2,200 થી ₹2,500 ની સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ જમા કરાવવી પડશે. સમારંભ પછી સિલિન્ડર પરત કર્યા પછી, આ રકમ સંપૂર્ણપણે પરતપાત્ર છે, જેમાં નજીવી વહીવટી ફી બાદ કરવામાં આવશે. જોકે, ગ્રાહકોએ પ્રવર્તમાન બજાર દરો અનુસાર સિલિન્ડર રિફિલ કરવા માટે અલગથી ચૂકવણી કરવી પડશે.
બજાર નિષ્ણાતો માને છે કે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ક્રૂડ ઓઇલ અને ગેસના ભાવમાં વધઘટ થતી રહે છે, ત્યારે સરકાર અને કંપનીઓ સ્થાનિક પુરવઠો સુગમ રાખવા માટે તમામ પ્રયાસો કરી રહી છે. ગ્રાહકોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે છેલ્લી ઘડીની ભીડ ટાળવા માટે ઓછામાં ઓછા એક અઠવાડિયા અગાઉ તેમની એજન્સીને જાણ કરે.