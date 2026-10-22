શેર માર્કેટમાં નબળી શરૂઆત: ભારે ઘટાડા સાથે ખુલ્યુ માર્કેટ, સેન્સેક્સ 366 પોઈન્ટ ગગડ્યો
નબળા વૈશ્વિક બજાર અને ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ $110ને પાર કરી જવાથી, સ્થાનિક શેરબજારમાં મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો અને નિફ્ટી 22,700ની નીચે સરકી ગયો.
Published : October 22, 2026 at 11:09 AM IST
મુંબઈ: નબળા વૈશ્વિક સંકેતો અને ક્રૂડ ઓઇલના વધતા ભાવને કારણે આજે સ્થાનિક શેરબજારમાં મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. કારોબારની શરૂઆતમાં જ ભારે વેચાણના દબાણને કારણે બંને મુખ્ય સૂચકાંકો સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી લાલ નિશાનમાં (ઘટાડા સાથે) ખૂલ્યા હતા.
પ્રારંભિક આંકડા શું સૂચવે છે?
બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE)નો બેન્ચમાર્ક સૂચકાંક, સેન્સેક્સ, 366.36 પોઈન્ટ (0.50%)ના ઘટાડા સાથે 73,343.33 પર ખૂલ્યો હતો. બીજી તરફ, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE)નો નિફ્ટી 123.60 પોઈન્ટ (0.54%) ઘટીને 22,687.75 પર ખૂલ્યો. બજારના નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે નિફ્ટીનું 22,700ના મનોવૈજ્ઞાનિક સ્તરની નીચે સરકવું એ આગામી દિવસોમાં વધુ મોટા ઘટાડાનો સંકેત હોઈ શકે છે.
આ ઘટાડા પાછળના ત્રણ મુખ્ય કારણો:
ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ઉછાળો: આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ ફરી એકવાર પ્રતિ બેરલ 110 ડોલરને પાર કરી ગયા છે. ભારત તેની તેલની જરૂરિયાતોના 80%થી વધુ હિસ્સો આયાત કરતું હોવાથી, ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ વધવાથી દેશમાં મોંઘવારી વધી શકે છે.
એશિયાઈ બજારોમાં અસ્થિરતા: આજ સવારથી જ એશિયાઈ બજારોમાં ભારે વેચવાલી જોવા મળી રહી છે. જાપાનનો નિક્કેઈ, હોંગકોંગનો હેંગ સેંગ અને દક્ષિણ કોરિયાનો કોસ્પી સૂચકાંક 2% સુધી ઘટી ગયા છે, જેની સીધી અસર ભારતીય રોકાણકારોના મનોબળ પર પડી છે.
યુએસ બોન્ડ યીલ્ડમાં વધારો: યુએસ સરકારી બોન્ડ પર મળતું વળતર ઊંચા સ્તરે યથાવત છે. પરિણામે, વિદેશી રોકાણકારો ઉભરતા બજારોમાંથી તેમનું મૂડી રોકાણ પાછું ખેંચી રહ્યા છે અને તેને વધુ સુરક્ષિત રોકાણ વિકલ્પોમાં ખસેડી રહ્યા છે.
સેક્ટર મુજબ પ્રદર્શન: ક્યાં નુકસાન અને ક્યાં ફાયદો?
સમગ્ર બજારમાં વ્યાપક નબળાઈ જોવા મળી રહી છે. ઓટો, મેટલ અને હેલ્થકેર સેક્ટરને સૌથી વધુ ફટકો પડ્યો છે. 'નિફ્ટી ઓટો' અને 'નિફ્ટી મેટલ' સૂચકાંકોમાં લગભગ 1%નો ઘટાડો નોંધાયો છે. આ ઉપરાંત, FMCG, રિયલ્ટી અને સિમેન્ટના શેરોમાં પ્રોફિટ-બુકિંગ જોવા મળી રહી છે. જોકે, પસંદગીના લાર્જ-કેપ IT અને ફાર્માસ્યુટિકલ શેરોમાં નીચા સ્તરે થોડી ખરીદી પણ જોવા મળી રહી છે.
નિષ્ણાત અભિપ્રાય
બજાર વિશ્લેષકોના મતે, છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓમાં મિડ-કેપ અને સ્મોલ-કેપ શેરોમાં અતિશય તેજી જોવા મળી હતી, જેની સામે તેમની કમાણીમાં તેટલો વધારો થયો ન હતો. હાલમાં બજારમાં નોંધપાત્ર કરેક્શન જોવા મળી રહ્યું છે. રોકાણકારોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ આ તબક્કે નાના શેરોથી દૂર રહે અને તેના બદલે મજબૂત ફંડામેન્ટલ્સ ધરાવતી મોટી અને વિશ્વસનીય કંપનીઓમાં રોકાણ કરે. ટેકનિકલ દ્રષ્ટિકોણથી જોઈએ તો, જો નિફ્ટી તેના 22,590ના સપોર્ટ લેવલની નીચે જાય છે, તો આ ઘટાડો વધુ ઊંડો બની શકે છે.
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