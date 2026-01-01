વોરેન બફેટ રિટાયર, ગ્રેગ એબલ Berkshire Hathwayના નવા CEO બન્યા
"ઓરેકલ ઓફ ઓમાહા" તરીકે જાણીતા રોકાણકાર વોરેન બફેટે Berkshire Hathwayના ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર (CEO) પદેથી રાજીનામું આપી દીધું છે.
નવી દિલ્હી: "ઓરેકલ ઓફ ઓમાહા" તરીકે જાણીતા રોકાણકાર વોરેન બફેટે Berkshire Hathwayના ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર (CEO) પદેથી રાજીનામું આપી દીધું છે. બફેટે લગભગ છ દાયકા સુધી આ કંપનીનું નેતૃત્ત્વ કર્યું અને તેને એક ટેક્સટાઇલ નિર્માતાથી 1 ટ્રિલિયન અમેરિકન ડૉલરથી વધુની કિંમત ધરાવતી વૈશ્વિક કંપનીમાં બદલી નાખી.
બફેટનું રોકાણ અને કારકિર્દી
બફેટે 1965માં Berkshire Hathawayનો કબજો સંભાળ્યો. શરૂઆતમાં, તેમનો ધ્યેય કંપનીના કાપડ વ્યવસાયને બચાવવાનો હતો, પરંતુ પછીથી તેમણે તેમના મૂડી રોકાણોને વીમા, રેલ્વે, ઊર્જા, ગ્રાહક બ્રાન્ડ્સ અને ઇક્વિટીમાં સ્થાનાંતરિત કર્યા. તેમના શિસ્તબદ્ધ મૂલ્ય રોકાણ અભિગમ અને લાંબા ગાળાની વ્યૂહરચનાએ શેરધારકોને અભૂતપૂર્વ વળતર આપ્યું.
Berkshire Hathawayના મુખ્ય રોકાણો
બફેટના નેતૃત્વ હેઠળ, કંપનીએ એપલ, કોકા-કોલા, અમેરિકન એક્સપ્રેસ અને બેંક ઓફ અમેરિકા જેવી મોટી કંપનીઓમાં હિસ્સો ખરીદ્યો. કંપની BNSF રેલ્વે, ગેઇકો, બર્કશાયર હેથવે એનર્જી અને અનેક ઉત્પાદન અને છૂટક વ્યવસાયોની સંપૂર્ણ માલિકી ધરાવતી હતી. ઓમાહામાં યોજાતા તેમના વાર્ષિક શેરધારકોના પત્રો અને બેઠકો રોકાણકારો માટે મહત્ત્વપૂર્ણ ઘટનાઓ બની.
નવા CEO: ગ્રેગ એબેલ
Berkshire Hathawayએ જાહેરાત કરી કે નોન-ઇન્શ્યોરન્સ ઓપરેશન્સના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ ગ્રેગ એબેલ 1 જાન્યુઆરી, 2026 થી CEO બનશે. એબેલને બફેટના પસંદ કરેલા ઉત્તરાધિકારી માનવામાં આવે છે અને તેમણે છેલ્લા બે દાયકામાં કંપનીના ઊર્જા અને માળખાગત વ્યવસાયોનો વિસ્તાર કર્યો છે. બફેટ કંપનીના અધ્યક્ષ બન્યા રહેશે જેથી સંગઠનની અનોખી સંસ્કૃતિ અને લાંબા ગાળાની મૂલ્ય-નિર્માણ વ્યૂહરચના જાળવી શકાય.
ગ્રેગ એબેલ સામે મુખ્ય પડકાર એ છે કે કંપનીના $380 બિલિયનથી વધુના રોકડ અને ટ્રેઝરી બિલનું યોગ્ય રીતે રોકાણ કેવી રીતે કરવું, ખાસ કરીને જ્યારે સંપત્તિ મૂલ્યો ઊંચા હોય અને મોટા સંપાદનની તકો મર્યાદિત હોય. નિષ્ણાતો માને છે કે એબેલના નેતૃત્વ હેઠળ બફેટની વ્યૂહરચના અને રોકાણ ફિલસૂફી યથાવત રહેશે.
બફેટનો વારસો
CEO તરીકે બફેટનું રાજીનામું અમેરિકન રોકાણ અને કોર્પોરેટ નેતૃત્વના ઇતિહાસમાં એક યુગનો અંત દર્શાવે છે. તેમની ધીરજ, પ્રામાણિકતા અને તર્કસંગત નિર્ણય લેવાની ક્ષમતાએ રોકાણકારોની વિચારસરણીને હંમેશા માટે બદલી નાખી છે. Berkshire Hathawayનો આગામી પ્રકરણ ગ્રેગ એબેલના નેતૃત્વ હેઠળ શરૂ થશે.
