ફોક્સવેગન કરશે 1 લાખ કર્મચારીઓની છટણી, બંધ થશે 4 મોટા પ્લાન્ટ
ફોક્સવેગને 2030 સુધીમાં 1 લાખ નોકરીઓમાં કાપ મૂકવાનો નિર્ણય લીધો છે, જેમાં અગાઉની 50,000 ઉપરાંત વધારાની 50,000 નોકરીઓનો સમાવેશ થાય છે.
Published : September 4, 2026 at 8:06 PM IST
મુંબઈ: વૈશ્વિક ઓટોમોબાઈલ ઉદ્યોગમાં અત્યાર સુધીના સૌથી મોટા પુનર્ગઠનની જાહેરાત કરતાં જર્મનીની દિગ્ગજ કાર નિર્માતા કંપની ફોક્સવેગને આ દાયકાના અંત સુધીમાં 1 લાખ નોકરીઓમાં ઘટાડો કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. કંપની આ પગલું તેની ઉત્પાદન કિંમત ઘટાડવા અને વૈશ્વિક બજારમાં સ્પર્ધાનો સામનો કરવા માટે ભરી રહી છે.
કંપનીએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે અગાઉથી નક્કી કરાયેલી 50,000 કર્મચારીઓની છટણી ઉપરાંત, હવે વધુ 50,000 પદો સમાપ્ત કરવામાં આવશે. આ કુલ ઘટાડો ફોક્સવેગન જૂથના વૈશ્વિક કાર્યબળના લગભગ 15 ટકા જેટલો છે. હાલમાં જૂથ પાસે સ્કોડા, પોર્શ, ઓડી, બેન્ટલી, લેમ્બોર્ગિની, સીટ અને કુપ્રા જેવી મોટી બ્રાન્ડ્સને મળીને 6.5 લાખથી વધુ કર્મચારીઓ છે.
જર્મનીમાં ચાર પ્લાન્ટ બંધ થઈ શકે છે
કંપનીએ બજારની બદલાતી જરૂરિયાતોને જોતાં તેના મોડલ પોર્ટફોલિયોને અડધો કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ સાથે જ, ફોક્સવેગન આગામી આઠ વર્ષમાં જર્મનીમાં તેના ચાર મુખ્ય ઉત્પાદન પ્લાન્ટ બંધ કરવા પર પણ વિચાર કરી રહી છે. કંપનીનું લક્ષ્ય વર્ષ 2035 સુધીમાં કારના વેરિયન્ટ્સ અને તેની જટિલતાઓને 75 ટકા સુધી ઘટાડવાનું છે.
ફોક્સવેગન જૂથે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "ઓટોમોટિવ ઉદ્યોગમાં વધતી વૈશ્વિક સ્પર્ધા, બદલાતી માંગ અને તકનીકી ફેરફારોને જોતાં, આર્થિક વાસ્તવિકતા સાથે કાર્યબળની ક્ષમતાનો તાલમેલ બેસાડવો ખૂબ જ જરૂરી બની ગયો છે."
ભારત સહિત 'ગ્લોબલ સાઉથ' પર રહેશે ફોકસ
બદલાતી રણનીતિ હેઠળ કંપની પૂર્વીય અને પશ્ચિમી ગોળાર્ધની જરૂરિયાતો મુજબ તેના સોફ્ટવેર અને પ્લેટફોર્મ તૈયાર કરશે:
ઉત્તર અમેરિકા: કંપનીનું સંપૂર્ણ ધ્યાન માત્ર સૌથી વધુ નફો આપનારા વાહનો (જેમ કે મોટી SUV) ના સેગમેન્ટ પર રહેશે.
ચીન અને ગ્લોબલ સાઉથ: ચીનના સ્થાનિક બજારમાં ધીમી પડી રહેલી વૃદ્ધિને જોતાં ફોક્સવેગન ત્યાંના પ્લાન્ટ્સનો ઉપયોગ 'ગ્લોબલ સાઉથ' (જેમાં ભારત, દક્ષિણ-પૂર્વ એશિયા અને લેટિન અમેરિકા સામેલ છે) ના દેશોમાં કારની નિકાસ વધારવા માટે કરશે.
બિન-વ્યૂહાત્મક સંપત્તિઓ વેચવામાં આવશે
ફોક્સવેગન તેના કુલ બિઝનેસ પોર્ટફોલિયો અને રિયલ એસ્ટેટ સંપત્તિઓની સમીક્ષા કરીને તેને એક તૃતીયાંશ (33 ટકા) સુધી ઘટાડશે. કંપનીનું લક્ષ્ય માત્ર એવા જ વ્યવસાયોને પોતાની પાસે રાખવાનું છે જે વ્યૂહાત્મક અને નાણાકીય રીતે મુખ્ય ઓટોમોબાઈલ બિઝનેસને મજબૂતી આપે છે. બાકીની બિન-વ્યૂહાત્મક પ્રવૃત્તિઓને વેચી દેવામાં આવશે અથવા બંધ કરી દેવામાં આવશે, જેથી મૂડીનો વધુ અસરકારક રીતે ઉપયોગ થઈ શકે.
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