'જગ વસંત' જહાજ 42,000 ટન LPG લઈને ગુજરાત પહોંચ્યું, સ્થાનિક LPG પુરવઠામાં વધારો થશે

આ જહાજ વિશ્વના સૌથી સંવેદનશીલ દરિયાઈ માર્ગોમાંના એક હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પાર કરીને ભારતમાં પહોંચ્યું.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 27, 2026 at 10:33 AM IST

ગાંધીનગર: વૈશ્વિક ઉર્જા સંકટ અને ગલ્ફ ક્ષેત્રમાં વધતા ભૂ-રાજકીય તણાવ વચ્ચે, ભારતને નોંધપાત્ર રાહત મળી છે. ભારતીય LPG ટેન્કર "જગ વસંત" 42,000 મેટ્રિક ટનથી વધુ LPG ગેસ લઈને ગુજરાતના કંડલા બંદરે સફળતાપૂર્વક પહોંચ્યું છે. આ શિપમેન્ટ એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે વિશ્વભરમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધને કારણે બળતણ પુરવઠા અંગે નોંધપાત્ર અનિશ્ચિતતા છે.

હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા સલામત યાત્રા

"જગ વસંત" યાત્રા વ્યૂહાત્મક રીતે પડકારજનક હતી. જહાજે ભારત પહોંચવા માટે વિશ્વના સૌથી સંવેદનશીલ દરિયાઈ માર્ગોમાંથી એક હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પાર કર્યું. ઈરાન અને યુએસ-ઇઝરાયલ વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધના 29મા દિવસે, જ્યાં આ માર્ગ ઘણા દેશોના જહાજો માટે બંધ અથવા અસુરક્ષિત છે, ઈરાન દ્વારા ભારતને આપવામાં આવેલી ખાસ પરવાનગીને કારણે ટેન્કર સુરક્ષિત રીતે પસાર થવામાં સફળ રહ્યું. ભારતીય નૌકાદળના યુદ્ધ જહાજોની દેખરેખ હેઠળ જહાજે તેની યાત્રા પૂર્ણ કરી.

મધ્ય-સમુદ્ર ટ્રાન્સફરથી પુરવઠામાં વધારો થશે

કંડલા પોર્ટ ઓથોરિટીએ માહિતી આપી છે કે, ગેસની વધતી માંગને ધ્યાનમાં રાખીને, "જગ વસંત" માંથી LPG અનલોડ કરવા માટે "મધ્ય-સમુદ્ર ટ્રાન્સફર" ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે. આ પ્રક્રિયામાં મધ્ય-સમુદ્રમાં મોટા જહાજમાંથી ગેસને નાની સુવિધાઓ અથવા બંદરની પાઇપલાઇન સુવિધાઓમાં ટ્રાન્સફર કરવાનો સમાવેશ થાય છે. આ માત્ર સમય બચાવે છે પણ અનલોડિંગ પ્રક્રિયાને પણ નોંધપાત્ર રીતે ઝડપી બનાવે છે, જેનાથી સ્થાનિક બજારોમાં પુરવઠો ઝડપથી ફરી શરૂ થાય છે.

અત્યાર સુધી મુખ્ય ટેન્કરો સુરક્ષિત રીતે પહોંચી રહ્યા છે

ઈરાન-યુએસ તણાવ હોવા છતાં, ભારત તેની ઉર્જા જરૂરિયાતો પૂરી કરવામાં સફળ રહ્યું છે. "જગ વસંત" પહેલા ઘણા મહત્વપૂર્ણ જહાજો ભારતીય કિનારા પર ડોક થઈ ચૂક્યા છે:

  • એમટી શિવાલિક: 16 માર્ચે મુન્દ્રા બંદર પર પહોંચ્યા.
  • એમટી નંદા દેવી: 17 માર્ચે એલપીજી સાથે કંડલા પહોંચ્યા.
  • જગ લડકી: 18 માર્ચે 81,000 ટન ક્રૂડ ઓઇલ સાથે મુન્દ્રા પહોંચ્યા.
  • શેનલોંગ: 11 માર્ચની આસપાસ સાઉદી ક્રૂડ લઈને મુંબઈ પહોંચ્યા.

યુદ્ધ અને વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતા વચ્ચે ભારતની સ્થિતિ

ઈરાન સાથે ચાલી રહેલા તણાવ વચ્ચે, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું તાજેતરનું નિવેદન પણ આવકારદાયક રાહત છે. ટ્રમ્પે જણાવ્યું છે કે આગામી 10 દિવસ સુધી ઈરાનના ઉર્જા માળખા પર કોઈ હુમલો થશે નહીં. આ સમયગાળા દરમિયાન, ભારત તેના અટકેલા શિપમેન્ટને ઝડપથી પરત કરવા માટે કામ કરી રહ્યું છે. કંડલા પોર્ટ જેવા ઉર્જા કેન્દ્રો પર આ જહાજોના આગમનથી આગામી દિવસોમાં સ્થાનિક LPG ભાવ અને ઉપલબ્ધતા સ્થિર થવાની અપેક્ષા છે.

