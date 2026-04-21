વેદાંતાનો મોટો નિર્ણય: 1લી મેએ થશે ડિમર્જર, શેરધારકોને મળશે 4 નવી કંપનીઓના મફત શેર
વેદાંતા 1લી મે 2026થી પાંચ સ્વતંત્ર લિસ્ટેડ કંપનીઓમાં વિભાજીત થશે. શેરધારકોને 1:1 સમકક્ષમાં ચાર નવા બિઝનેસના શેર મળશે.
Published : April 21, 2026 at 3:18 PM IST
નવી દિલ્હી: ખનન અને સંસાધન ક્ષેત્રની દિગ્ગજ કંપની વેદાંતા લિમિટેડે તેના ઐતિહાસિક ડિમર્જર (વિભાજન) અંગે એક મોટી જાહેરાત કરી છે. અનિલ અગ્રવાલની આગેવાની હેઠળની આ કંપનીના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સે આ પુનર્ગઠન પ્રક્રિયા માટે 1 મે, 2026 ને 'અસરકારક તારીખ' અને 'રેકોર્ડ તારીખ' તરીકે મંજૂરી આપી છે.
આ નિર્ણય બાદ, વેદાંતા ગ્રુપ હવે પાંચ અલગ-અલગ લિસ્ટેડ એન્ટિટીમાં વિભાજિત થશે. કંપની માને છે કે આ પગલું ફક્ત તેના કોર્પોરેટ માળખાને સરળ બનાવવાની સાથે વૈશ્વિક રોકાણકારો માટે ચોક્કસ ક્ષેત્રોમાં સીધા રોકાણ કરવાના માર્ગો પણ ખોલશે.
શેરધારકોને શું મળશે?
ડિમર્જર યોજના અનુસાર, રેકોર્ડ તારીખ (1 મે, 2026) મુજબ વેદાંતા લિમિટેડના શેર ધરાવતા રોકાણકારોને વેદાંતા લિમિટેડમાં તેમના દરેક શેર માટે ચાર નવી કંપનીઓમાં એક શેર મળશે.
- વેદાંતા એલ્યુમિનિયમ મેટલ લિમિટેડ (VAML): આ એન્ટિટી સમગ્ર એલ્યુમિનિયમ વ્યવસાય અને BALCO માં હિસ્સાને આવરી લેશે.
- વેદાંતા પાવર લિમિટેડ: તલવંડી સાબો પાવર લિમિટેડ (TSPL) નું આ નવું નામ હશે.
- વેદાંતા ઓઇલ એન્ડ ગેસ લિમિટેડ: MALCO એનર્જી લિમિટેડ (MEL) નું આ નવું નામ હશે.
- વેદાંતા આયર્ન એન્ડ સ્ટીલ લિમિટેડ (VISL): આ એન્ટિટી લોખંડ અને સ્ટીલ ક્ષેત્રની મુખ્ય સંપત્તિઓનું સંચાલન કરશે.
- વેદાંતા લિમિટેડ (મૂળ કંપની): ડિમર્જર પછી, આ પેરેન્ટ કંપની મુખ્યત્વે ઝીંક, સીસું, ચાંદી અને તાંબાના વ્યવસાયોને જાળવી રાખશે.
માર્કેટ કેલેન્ડર અને ટાઈમલાઈન
મહારાષ્ટ્ર દિવસના કારણે 1 મે, 2026 ના રોજ શેરબજાર બંધ રહેશે. તેથી, આ ડિમર્જરથી લાભ મેળવવા માંગતા રોકાણકારોએ 29 એપ્રિલ, 2026 સુધીમાં શેર ખરીદવા પડશે. 30 એપ્રિલના રોજ, શેર 'એક્સ-ડિમર્જર' ભાવે ટ્રેડ થશે. નવી કંપનીઓની લિસ્ટિંગ રેકોર્ડ ડેટ પછી લગભગ 4 થી 8 અઠવાડિયા પછી થવાની ધારણા છે.
ડિમર્જર પાછળનો ઉદ્દેશ્ય
વેદાંતા જણાવે છે કે આ વ્યૂહાત્મક પગલું 'પ્યોર-પ્લે' કંપનીઓને પ્રોત્સાહન આપવા માટે હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. હાલમાં, વેદાંતા એક વિશાળ સમૂહ છે જેમાં તેલ, ગેસ, વીજળી, આયર્ન અને એલ્યુમિનિયમ કામગીરી બધુ એક સાથે છે. ડિમર્જર પછી, દરેક એન્ટિટી પોતાનો સ્વતંત્ર વ્યૂહાત્મક એજન્ડા આગળ ધપાવી શકશે. આનાથી સૉવરેન વેલ્થ ફંડ અને રીટેલ રોકાણકારોને એવા ક્ષેત્રોમાં રોકાણ કરવાની તક મળશે જ્યાં તેઓ ભવિષ્યમાં વૃદ્ધિની સંભાવના જુએ છે.
દેવું અને અન્ય ફેરફારો
આ પ્રક્રિયાના ભાગ રૂપે, એલ્યુમિનિયમ વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા નોન-કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર્સને પણ વેદાંતા એલ્યુમિનિયમ મેટલ લિમિટેડમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે. કંપનીએ એ પણ સ્પષ્ટતા કરી છે કે આ પગલું તેના દેવાના બોજનું વધુ સારું સંચાલન સરળ બનાવશે.
