અમેરિકાની વેપાર ખાધ વધી, ભારત સાથેનો વેપાર ખાધ $58 બિલિયન સુધી પહોંચ્યો

ભારત હવે અમેરિકાના મુખ્ય વેપાર ભાગીદારોની યાદીમાં જોડાયું છે જેમની સાથે વોશિંગ્ટનને નોંધપાત્ર દ્વિપક્ષીય વેપાર ખાધ છે.

ભારત-અમેરિકાના ધ્વજ
ભારત-અમેરિકાના ધ્વજ (ians)
February 21, 2026

વોશિંગ્ટન: ગયા વર્ષના અંતમાં અમેરિકાના અર્થતંત્ર માટે વેપાર મોરચે એક મોટો પડકાર આવ્યો. તાજેતરના ડેટા અનુસાર, ડિસેમ્બર 2025માં અમેરિકાના વેપાર ખાધમાં નોંધપાત્ર ઉછાળો જોવા મળ્યો. ખાસ કરીને, ભારત સાથે અમેરિકાના માલસામાન વેપાર ખાધ સમગ્ર વર્ષ માટે $58.2 બિલિયનના રેકોર્ડ ઉચ્ચ સ્તરે પહોંચી.

ડિસેમ્બરમાં ખાધ 32% વધી

યુએસ સેન્સસ બ્યુરો અને બ્યુરો ઓફ ઇકોનોમિક એનાલિસિસ દ્વારા જાહેર કરાયેલા ડેટા અનુસાર, ડિસેમ્બરમાં કુલ માલસામાન અને સેવાઓ ખાધ $70.3 બિલિયન થઈ ગઈ, જે નવેમ્બરમાં $53.0 બિલિયન હતી. મહિના દરમિયાન નિકાસ 1.7 ટકા ઘટીને $287.3 બિલિયન થઈ, જ્યારે આયાત 3.6 ટકા વધીને $357.6 બિલિયન થઈ.

ભારત સાથે વેપાર સંબંધો મજબૂત

ભારત હવે અમેરિકાના મુખ્ય વેપાર ભાગીદારોમાં જોડાઈ ગયું છે જેમની સાથે વોશિંગ્ટનને નોંધપાત્ર દ્વિપક્ષીય વેપાર ખાધ છે. 2025 માટે ભારત સાથે યુએસ વેપાર ખાધ $58.2 બિલિયન હતી. ડિસેમ્બરમાં જ, ભારત સાથે આ ખાધ $5.2 બિલિયન નોંધાઈ હતી. નિષ્ણાતો માને છે કે આ આંકડા અમેરિકા અને ભારત વચ્ચે વધતા વેપાર સંબંધો અને યુએસ બજારને મુખ્ય સપ્લાયર તરીકે ભારતની ઉભરતી ભૂમિકાને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

વૈશ્વિક સરખામણી: ચીન સાથે ખાધ ઘટે છે, વિયેતનામ સાથે વધે છે

અહેવાલ મુજબ, યુએસની સૌથી મોટી વેપાર ખાધ યુરોપિયન યુનિયન ($218.8 બિલિયન) અને ચીન ($202.1 બિલિયન) સાથે હતી. જોકે, ચીન સાથે ખાધ પાછલા વર્ષોની તુલનામાં ઘટી છે. દરમિયાન, મેક્સિકો ($196.9 બિલિયન), વિયેતનામ ($178.2 બિલિયન) અને તાઇવાન ($146.8 બિલિયન) સાથે વેપાર અસંતુલન પણ નોંધપાત્ર રહ્યું.

આયાત-નિકાસ ગણિત

ડિસેમ્બરમાં વધતી ખાધ મુખ્યત્વે કોમોડિટી આયાતમાં વધારાને કારણે હતી. કમ્પ્યુટર એસેસરીઝ, ટેલિકોમ સાધનો અને ક્રૂડ ઓઇલની આયાતમાં વધારો થયો. દરમિયાન, ઔદ્યોગિક પુરવઠા અને સોનાની નિકાસમાં ઘટાડાથી યુએસ ટ્રેઝરી પર બોજ વધ્યો. જોકે, સેમિકન્ડક્ટર અને ફાર્માસ્યુટિકલ ઉત્પાદનોની નિકાસમાં થોડો વધારો નોંધાયો.

વ્યૂહાત્મક મહત્વ

આ ડેટા એવા સમયે આવ્યો છે જ્યારે યુએસ તેની સપ્લાય ચેઇનને ચીનથી દૂર કરીને અન્ય એશિયન દેશો, ખાસ કરીને ભારત તરફ ખસેડવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. ટેરિફ અને ઉત્પાદન નીતિઓ અંગે બંને દેશો વચ્ચે ભવિષ્યની વાટાઘાટોમાં આ વેપાર આંકડા મુખ્ય ભૂમિકા ભજવશે.

