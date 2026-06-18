ટ્રમ્પ ટેરિફની ગેમ ઓવર; ભારતને અમેરિકા તરફથી મળશે 94,649 કરોડ રૂપિયા
અમેરિકા હવે ટ્રમ્પ ટેરિફ તરીકે વસૂલવામાં આવેલા આશરે $166 બિલિયન પરત કરવાનું શરૂ કરી રહ્યું છે
Published : June 18, 2026 at 6:12 PM IST
Trump Tariff India: છેલ્લા એક વર્ષથી વધુ સમયથી, ભારત સહિત વિશ્વભરના નિકાસકારો યુએસ ટેરિફ યુદ્ધથી હેરાન-પરેશાન હતા. અમેરિકન પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા દરરોજ લાદવામાં આવતા નવા ટેરિફ ચર્ચાનો મુખ્ય વિષય બની ગયા હતા.
જોકે, અમેરિકાની સુપ્રીમ કોર્ટે ટ્રમ્પને આંચકો આપતાં વિશ્વભરના નિકાસકારોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો. તેનાથી પણ મોટી રાહત એ છે કે અમેરિકાએ ટ્રમ્પ ટેરિફ હેઠળ એકત્રિત કરવામાં આવેલા વધારાના ટેક્સ પરત કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે. યુએસ આશરે $166 બિલિયન પરત કરવા માટે તૈયાર છે. ભારતીય નિકાસકારો અને કંપનીઓને આ રકમમાંથી ₹94,649 કરોડ એટલે કે $10-12 બિલિયન પ્રાપ્ત થવાની અપેક્ષા છે.
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અધિકારીઓએ અંદાજ લગાવ્યો હતો કે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ દ્વારા લાદવામાં આવેલા ટેરિફથી $600 બિલિયન અને $700 બિલિયનની વચ્ચે ટેક્સ કલેક્શન થશે. જો કે, તે અનુમાનથી ઘણું ઓછું રહ્યું છે. તેમ છતાં, આ આંકડો હજુ પણ 2024 ના નીચા ટેરિફ દરોથી મળેલા આશરે $130 બિલિયન કરતા લગભગ 400 ટકા વધારે હતો. ટ્રમ્પ ટેરિફ દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલા કુલ $318 બિલિયન આવકમાંથી, $166 બિલિયન રિફંડના દાયરામાં આવે છે.
ટ્રમ્પ ટેરિફ કલેક્શનને અમેરિકા કેમ કરી રહ્યું છે?
ફેબ્રુઆરી 2026 માં, યુએસ સુપ્રીમ કોર્ટે ચુકાદો આપ્યો કે 'ઇન્ટરનેશનલ ઇમરજન્સી ઇકોનોમિક પાવર્સ એક્ટ' (IEEPA) હેઠળ લાદવામાં આવેલા કેટલાક ટેરિફ ગેરકાયદેસર હતા. કોર્ટે સરકારને યુએસ અને પ્યુઅર્ટો રિકોમાં અસરગ્રસ્ત આયાતકારો અને વ્યવસાયોને આશરે $166 બિલિયન (વ્યાજ સિવાય) રિફંડ કરવાનો આદેશ આપ્યો. આ આદેશ બાદ રિફંડ પ્રક્રિયા શરૂ થઈ.
ભારતને કેટલા પૈસા રિફંડ મળશે?
ગ્લોબલ ટ્રેડ રિસર્ચ ઇનિશિયેટિવ (GTRI) ના અહેવાલ મુજબ, ભારત સાથે જોડાયેલા રિફંડ પૂલનું અંદાજિત મૂલ્ય $10-12 બિલિયન છે, પણ ભારતીય નિકાસકારોને થનાર વાસ્તવિક લાભ હજુ પણ અનિશ્ચિત રહે છે. વિવિધ અંદાજો સૂચવે છે કે ઓગસ્ટ 2025 અને ફેબ્રુઆરી 2026 વચ્ચે કરવામાં આવેલી ભારતીય નિકાસ માટે $10 બિલિયનથી વધુ રિફંડ બને છે.
યુએસ કેટલા પૈસા રિફંડ કરશે?
ટેરિફ એકત્રિત કરનાર એજન્સી યુએસ કસ્ટમ્સ એન્ડ બોર્ડર પ્રોટેક્શન (CBP)અનુસાર, યુએસમાં નિકાસકારોને $85 બિલિયન ટેરિફ રિફંડ મળવાની અપેક્ષા છે. મે 2026 માં દાખલ કરાયેલા કોર્ટ દસ્તાવેજો દર્શાવે છે કે નિકાસકારો અને શિપર્સને $20 બિલિયન રિફંડ ચૂકવી દેવામાં આવ્યા છે; આશરે $65 બિલિયન હજુ સુધી ડિસ્ટ્રીબ્યૂટ કરવામાં આવ્યા નથી.
ટેરિફ રિફંડથી યુએસને કેટલું નુકસાન થશે?
'ટેક્સ ફાઉન્ડેશન' નામની થિંક-ટેન્ક અનુસાર, ટેરિફથી 2025 માં અમેરિકન પરિવારો પર સરેરાશ $1,000 નો વધારાનો કર બોજ લાદવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે 2026માં તેમના પર 700 ડોલરનો બોજ પડશે. માર્ચમાં હાથ ધરવામાં આવેલા હેરિસ/ગાર્ડિયન મતદાનમાં જાણવા મળ્યું હતું કે, મોટાભાગના મતદારો માને છે કે ટેરિફની નકારાત્મક અસર પડી છે; તેઓ તેમને અર્થતંત્ર માટે યોગ્ય ઉકેલ તરીકે નહીં, પરંતુ ફુગાવાના ચાલક તરીકે જુએ છે. યુએસ ટ્રેઝરી અનુસાર, મે 2026 સુધીમાં રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના વેપાર પગલાં હેઠળ એકત્રિત કરવામાં આવેલા ટેરિફમાં આશરે $22 બિલિયન રિફંડ કરવામાં આવ્યા છે.
રિફંડ પ્રક્રિયા શું છે?
CBP એ 'કોન્સોલિડેટેડ એડમિનિસ્ટ્રેશન એન્ડ પ્રોસેસિંગ ઓફ એન્ટ્રીઝ' (CAPE) નામની સુવિધા સ્થાપિત કરી છે, જે આયાતકારો અથવા કસ્ટમ બ્રોકરોને એકસાથે અનેક રિફંડ માટે અરજી કરવાની મંજૂરી આપે છે. CAPE પ્રક્રિયા તબક્કાવાર રીતે આગળ વધશે. પહેલો તબક્કો 20 એપ્રિલથી શરૂ થયો હતો. તે એવી એન્ટ્રીઓ સુધી મર્યાદિત છે જે હજુ સુધી ફડચામાં નથી આવી - એટલે કે CBP એ હજુ સુધી ડ્યુટી, ટેક્સ અને ફીના મૂલ્યાંકનને અંતિમ સ્વરૂપ આપ્યું નથી - અથવા એવી એન્ટ્રીઓ જ્યાં ફડચામાં 80 દિવસથી ઓછા સમય બાકી છે. CBP એ હજુ સુધી અનુગામી તબક્કાઓ માટે સમયરેખા જાહેર કરી નથી.
રિફંડ માટે કોણ પાત્ર છે?
સુપ્રીમ કોર્ટ (SCOTUS) નો ચુકાદો ફક્ત 'ઇન્ટરનેશનલ ઇમરજન્સી ઇકોનોમિક પાવર્સ એક્ટ' (IEEPA) હેઠળ લાદવામાં આવેલા ટેરિફ પર લાગુ પડે છે, 'ટ્રેડ એક્ટ' ની કલમ 122 અને 301 અથવા 'ટ્રેડ એક્સપાન્શન એક્ટ' ની કલમ 232 હેઠળ લાદવામાં આવેલા ટેરિફ પર લાગુ પડતો નથી. IEEPA ટેરિફને આધીન માલ માટે 'રેકોર્ડના આયાતકાર' રહેલા વ્યવસાયો અથવા વ્યક્તિઓ રિફંડ માટે અરજી કરવા પાત્ર છે. વધુમાં, જો તમે આયાત અને ટેરિફ ચુકવણી પ્રક્રિયાને હેન્ડલ કરવા માટે કસ્ટમ્સ બ્રોકરનો ઉપયોગ કર્યો હોય, તો બ્રોકર તમારા વતી રિફંડ માટે અરજી કરી શકે છે.
રિફંડ માટે કેવી રીતે અરજી કરવી
અરજી કરવા માટે, વ્યક્તિઓએ પહેલા CBP ના 'ઓટોમેટેડ કોમર્શિયલ એન્વાયર્નમેન્ટ' પોર્ટલ પર એક એકાઉન્ટ બનાવવું પડશે. ત્યાંથી, તેઓ 'CAPE ડિક્લેરેશન' દ્વારા રિફંડ માટે અરજી કરી શકે છે. આ એક 'કોમા-સેપરેટેડ વેલ્યુઝ' (CSV) ફાઇલ છે જેમાં 9,999 એન્ટ્રીઓની સૂચિ છે જેના માટે IEEPA ડ્યુટી રિફંડની વિનંતી કરવામાં આવી રહી છે. CBP એ CAPE ડિક્લેરેશન ભરવાની પ્રક્રિયા સમજાવતી સંદર્ભ માર્ગદર્શિકા બનાવી છે. એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે એકવાર CBP CAPE ડિક્લેરેશન સ્વીકારી લે પછી, વ્યક્તિઓ સામાન્ય રીતે 60-90 દિવસમાં રિફંડ મેળવી શકે છે, જો CBP ને પાલન-સંબંધિત સમસ્યાઓને કારણે વધુ તપાસ કરવાની જરૂર ન પડે.
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