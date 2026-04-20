અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેના તણાવથી સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાં અનિશ્ચિતતા, ઓઈલના ભાવ અને શેરબજારમાં ઉછાળો
ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે ચાલી રહેલા તણાવને કારણે ઓઈલ ટેન્ક સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ બંધ હોવાથી ન આવતા સોમવારે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં 5 ટકાથી વધુનો ઉછાળો.
Published : April 20, 2026 at 2:50 PM IST
ન્યૂયોર્ક: ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે ચાલી રહેલા તણાવને કારણે ઓઈલ ટેન્કરો સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝનો ઉપયોગ કરી શક્યા નથી. આ અનિશ્ચિતતાના કારણે સોમવારે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં 5 ટકાથી વધુનો ઉછાળો આવ્યો છે અને એશિયન શેરબજારોમાં પણ તેજી જોવા મળી છે.
ઈરાને સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ ફરીથી ખોલવાનો પોતાનો નિર્ણય પાછો ખેંચી લીધા બાદ પર્શિયન ગલ્ફનો આ જળમાર્ગ ફરીથી બંધ થઈ ગયો છે. બીજી તરફ, અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જણાવ્યું છે કે ઈરાની બંદરો પર અમેરિકન નૌકાદળની નાકાબંધી હજુ પણ અમલમાં છે. આ સ્થિતિ વચ્ચે, અમેરિકન બેન્ચમાર્ક ક્રૂડ 5.6% વધીને બેરલ દીઠ 87.20 ડોલર પર પહોંચ્યું છે, જ્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરના બ્રેન્ટ ક્રૂડનો ભાવ 5.3% વધીને બેરલ દીઠ 95.16 ડોલર થયો છે.
મધ્ય પૂર્વમાંથી વિશ્વભરમાં જંગી માત્રામાં ઓઈલનો પુરવઠો લઈ જતા જહાજોની અવરજવર ક્યારે શરૂ થશે તે અંગે ફરી એકવાર શંકાઓ ઊભી થઈ છે. આમ છતાં, એશિયામાં શેરબજારોના ભાવ મોટાભાગે ઊંચા રહ્યા હતા. ટોક્યોમાં નિક્કેઈ 225 ઇન્ડેક્સ 1% વધીને 59,045.45 પર પહોંચ્યો હતો, જ્યારે દક્ષિણ કોરિયાનો કોસ્પી 1.1% વધીને 6,260.92 થયો હતો.
આ ઉપરાંત, હોંગકોંગનો હેંગ સેંગ ઇન્ડેક્સ 0.8% વધીને 26,373.71 અને શાંઘાઈ કમ્પોઝિટ ઇન્ડેક્સ 0.6% વધીને 4,075.08 થયો હતો. ઓસ્ટ્રેલિયાનો S&P/ASX 200 ઇન્ડેક્સ 8,943.90 પર લગભગ સ્થિર રહ્યો હતો. જ્યારે તાઇવાનના તાઇએક્સમાં 1.4% નો મોટો ઉછાળો નોંધાયો હતો.
SPI એસેટ મેનેજમેન્ટના સ્ટીફન ઈન્નેસે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "બજારો માટે સમસ્યા આશાની ગેરહાજરી નથી, પરંતુ તેની વધુ પડતી કિંમત છે. શેરોમાં તાજેતરનો ઉછાળો હવે વિશ્વાસ કરતા મોમેન્ટમ (વેગ) આધારિત વધુ લાગે છે."
અગાઉ શુક્રવારે, ઈરાને જાહેરાત કરી હતી કે પર્શિયન ગલ્ફથી વિશ્વભરના ગ્રાહકો સુધી ક્રૂડ પહોંચાડતા વ્યાપારી ટેન્કરો માટે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ ફરીથી ખુલી રહ્યો છે. આ જાહેરાત બાદ ઓઈલના ભાવમાં ઘટાડો થયો હતો અને અમેરિકન શેરબજારો નવી ઊંચાઈ પર પહોંચ્યા હતા. ઓઈલનો મુક્ત પ્રવાહ ગેસોલિન અને વાહનો દ્વારા પરિવહન થતા અન્ય તમામ પ્રકારના ઉત્પાદનોના ભાવ પરનું દબાણ ઘટાડી શકે છે. લાંબા ગાળે આનાથી લોકોને ક્રેડિટ-કાર્ડના વ્યાજ અને મોર્ટગેજ બિલમાં પણ રાહત મળી શકે છે.
શુક્રવારે અમેરિકન શેરબજારમાં S&P 500 ઇન્ડેક્સ 1.2% ના ઉછાળા સાથે 7,126.06 ની સર્વોચ્ચ સપાટીએ બંધ રહ્યો હતો. આ સાથે સળંગ ત્રીજા સપ્તાહે બજારમાં મોટો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. ડાઉ જોન્સ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ એવરેજ 1.8% વધીને 49,447.43 અને નાસ્ડેક કમ્પોઝિટ 1.5% વધીને 24,468.48 પર પહોંચ્યો હતો.
અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેના યુદ્ધ છતાં વૈશ્વિક અર્થવ્યવસ્થા માટે સૌથી ખરાબ સ્થિતિ ટાળી શકાશે તેવી આશાએ માર્ચના અંતથી અમેરિકન શેરબજારમાં 12% થી વધુનો ઉછાળો આવ્યો છે.
લેબનોનમાં યુદ્ધવિરામ અમલમાં હોવાથી ઈરાનના વિદેશ મંત્રી અબ્બાસ અરાગચીએ સોશિયલ મીડિયા 'X' પર જાહેર કર્યું હતું કે તમામ વ્યાપારી જહાજો માટે સામુદ્રધુની "સંપૂર્ણપણે ખુલ્લી" છે. આ જાહેરાત બાદ અમેરિકન બેન્ચમાર્ક ક્રૂડનો ભાવ 9.4% અને બ્રેન્ટ ક્રૂડનો ભાવ 9.1% ઘટ્યો હતો.
જોકે, અરાગચીની જાહેરાત બાદ ટ્રમ્પે પોતાના સોશિયલ મીડિયા નેટવર્ક પર સ્પષ્ટ કર્યું કે જ્યાં સુધી યુદ્ધ અંગે કોઈ કરાર ન થાય ત્યાં સુધી ઈરાની બંદરો પર અમેરિકી નૌકાદળની નાકાબંધી "સંપૂર્ણ રીતે અમલમાં" છે. તેમણે એવો સંકેત પણ આપ્યો હતો કે મોટાભાગના મુદ્દાઓ પર વાટાઘાટો થઈ ગઈ હોવાથી આ પ્રક્રિયા ખૂબ જ ઝડપથી પૂર્ણ થવી જોઈએ.
રવિવારે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે અમેરિકાએ નૌકાદળની નાકાબંધી તોડવાનો પ્રયાસ કરી રહેલા ઈરાની ધ્વજવાળા એક માલવાહક જહાજ પર હુમલો કરીને તેને બળજબરીપૂર્વક જપ્ત કર્યું છે. સામે પક્ષે, ઈરાનના સંયુક્ત લશ્કરી કમાન્ડે આ જપ્તીને ચાંચિયાગીરીનું કૃત્ય ગણાવીને ચેતવણી આપી છે કે તેહરાન ટૂંક સમયમાં તેનો જવાબ આપશે.
અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેનો બે સપ્તાહનો નાજુક યુદ્ધવિરામ બુધવારે સમાપ્ત થવા જઈ રહ્યો છે. તેવામાં સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાં વધતો તણાવ યુદ્ધ સમાપ્ત કરવા માટેની નવી વાટાઘાટો પર પ્રશ્નાર્થ ઊભા કરી રહ્યો છે.
જ્યારથી યુદ્ધ શરૂ થયું છે ત્યારથી, લડાઈ ક્યારે સમાપ્ત થશે અને વૈશ્વિક અર્થવ્યવસ્થાને કેટલું નુકસાન વેઠવું પડશે તે અંગે બજારમાં ક્યારેક આશાવાદ તો ક્યારેક નિરાશાનું વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે. જોકે, અમેરિકાની મોટી કંપનીઓના ત્રિમાસિક કમાણીના અહેવાલોની મજબૂત શરૂઆતે શેરબજારને મોટો ટેકો પૂરો પાડ્યો છે.
અન્ય નાણાકીય લેવડદેવડમાં, સોમવારે શરૂઆતના વેપારમાં અમેરિકન ડોલર જાપાનીઝ યેન સામે 158.79થી વધીને 158.90 થયો હતો. જ્યારે યુરોનું મૂલ્ય 1.1742 ડોલરથી વધીને 1.1757 ડોલરે પહોંચ્યો હતો.
