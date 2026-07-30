Appleને અમેરિકન સાંસદોની ચેતવણી, ચાઈનીઝ કંપનીઓ પાસેથી ચિપ ખરીદી તો વધશે મુશ્કેલીઓ
સુરક્ષા ચિંતાઓને કારણે ચીની કંપનીઓ CXMT અને YMTC પાસેથી મેમરી ચિપ્સ ખરીદવા સામે અમેરિકન સાંસદોએ એપલને કડક ચેતવણી આપી છે
Published : July 30, 2026 at 3:12 PM IST
નવી દિલ્હી: અમેરિકન સાંસદોના દ્વિપક્ષીય જૂથે ટેક જાયન્ટ એપલને ચીની કંપનીઓ પાસેથી મેમરી ચિપ્સ ખરીદવાની તેની યોજનાઓ તાત્કાલિક રદ કરવા માટે ભારપૂર્વક વિનંતી કરી છે. સાંસદો માને છે કે આમ કરવામાં નિષ્ફળ જવાથી યુએસ સુરક્ષા અને વૈશ્વિક ટેકનોલોજી બજારને ગંભીર નુકસાન થઈ શકે છે.
રિપબ્લિકન સેનેટર જીમ બેંક્સ અને ડેમોક્રેટિક સેનેટર ચક શુમરના નેતૃત્વ હેઠળ એપલના સીઈઓ ટિમ કૂકને લખેલા પત્રમાં સીધી ચેતવણી આપવામાં આવી છે. સાંસદોએ જણાવ્યું હતું કે એપલે ચીની સેમિકન્ડક્ટર કંપનીઓ, ખાસ કરીને 'ચાંગઝિન મેમરી ટેક્નોલોજીસ' (CXMT) અને 'યાંગત્ઝે મેમરી ટેક્નોલોજીસ' (YMTC) પાસેથી ચિપ્સનો સ્ત્રોત ન લેવો જોઈએ. તેમણે માંગ કરી છે કે આ પ્રતિબંધ ફક્ત ચીની બજારમાં વેચાણ માટે બનાવાયેલ iPhones અને અન્ય ડિવાઈસ પર પણ લાગુ પડે.
પેન્ટાગોન બ્લેકલિસ્ટ અને સુરક્ષા જોખમો
આ વિરોધનું મુખ્ય કારણ એ છે કે, CXMT અને YMTC બંને ચીની સૈન્ય સાથે જોડાયેલી એન્ટિટીની યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ડિફેન્સ (પેન્ટાગોન) ની યાદીમાં દેખાય છે. કાયદા નિર્માતાઓ દલીલ કરે છે કે વિશ્વની સૌથી મોટી કન્ઝ્યુમર ઇલેક્ટ્રોનિક્સ કંપની માટે યુએસ સરકાર દ્વારા ચીની લશ્કરી કંપનીઓ તરીકે નિયુક્ત કંપનીઓ પર આધાર રાખવો અત્યંત જોખમી છે. પત્રમાં આ પગલાને "અલ્પદૃષ્ટિપૂર્ણ" અને એક મોટી "ભૂલ" ગણાવવામાં આવી છે.
વધતા ખર્ચ અને AI-સંચાલિત દબાણ
આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) હાર્ડવેરની વધતી માંગને કારણે વૈશ્વિક બજારમાં મેમરી ચિપ્સની ભારે અછતના કારણે કિંમતો આસમાને પહોંચી છે. એપલે તાજેતરમાં જ તેના ઉત્પાદનોના ભાવમાં વધારો કર્યો છે, જેમાં મેમરી ખર્ચમાં વધારો થયો છે. કંપની ખર્ચ ઘટાડવાના પ્રયાસમાં ચીની વિકલ્પો શોધી રહી હતી. જો કે, કાયદા ઘડનારાઓએ આ તર્કને ફગાવી દીધો છે; વિશ્લેષણ દર્શાવે છે કે ચીની કંપની CXMT દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતી કિંમતો ઘણીવાર સ્પર્ધાત્મક અમેરિકન અથવા દક્ષિણ કોરિયન કંપનીઓ કરતા વધારે હોય છે.
21 ઓગસ્ટ અંતિમ તારીખ
સાંસદો આ બાબતે અંતિમ નિર્ણય લેવા માટે એપલ માટે 21 ઓગસ્ટની અંતિમ તારીખ નક્કી કરી છે. કંપનીને લેખિત પ્રતિબદ્ધતા આપવાનું કહેવામાં આવ્યું છે કે તે તેના ઉત્પાદનોમાં આ ચાઇનીઝ ચિપ્સનો ઉપયોગ કરશે નહીં. અત્યાર સુધી, આ પત્ર અંગે એપલ તરફથી કોઈ સત્તાવાર પ્રતિભાવ આવ્યો નથી.
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