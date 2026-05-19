ગૌતમ અદાણીને મોટી રાહત: અમેરિકન જસ્ટિસ ડિપાર્ટમેન્ટે તમામ ફોજદારી આરોપો રદ કર્યા; કોર્ટે કેસ ફગાવી દીધો

અમેરિકન જસ્ટિસ ડિપાર્ટમેન્ટે કહ્યું કે વહીવટીતંત્ર હવે અદાણી કેસમાં વધુ સંસાધનો ખર્ચવા માંગતું નથી.

ગૌતમ અદાણી (ians)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 19, 2026 at 12:48 PM IST

નવી દિલ્હી: અમેરિકન જસ્ટિસ ડિપાર્ટમેન્ટે ભારતીય ઉદ્યોગપતિ ગૌતમ અદાણી અને તેમના ભત્રીજા સાગર અદાણી સામે છેતરપિંડી અને લાંચના તમામ ફોજદારી આરોપો કાયમ માટે રદ કરી દીધા છે. ન્યૂયોર્કની એક ફેડરલ કોર્ટે હંમેશા માટે આ કેસને ફગાવી દીધો છે, જેનો સીધો અર્થ છે કે હવે આ કેસને ફરીથી ખોલવામાં નહીં આવે. આ અદાણી ગ્રુપ માટે એક મોટી કાનૂની અને વ્યૂહાત્મક જીત છે.

કોર્ટમાં શું થયું?

અમેરિકન જસ્ટિસ ડિપાર્ટમેન્ટ બ્રુકલિન કોર્ટમાં આરોપોને ફગાવવાના અનુરોધ સાથે એક અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી. સરકારી વકીલોએ કહ્યું કે વિભાગે આ મામલે ઊંડી સમીક્ષા કરી છે અને પોતાના વિશેષાધિકારનો ઉપયોગ કરતા તે હવે આ ગુનાહિત આરોપો પર પોતાની ઊર્જા અને સંશાધન ખર્ચ કરવા માંગતા નથી. તેના તરત બાદ અમેરિકન જિલ્લા કોર્ટે આ કેસને પુરી રીતે બંધ કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો.

અદાણીના વકીલોએ કોર્ટમાં દલીલ કરી હતી કે અમેરિકન વહીવટીતંત્ર પાસે ભારતીય નાગરિકો અને ભારતમાં થતી પ્રવૃતિઓ પર કાર્યવાહી કરવાનો કોઇ કાનૂની અધિકાર નથી. બચાવ પક્ષે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે કથિત લાંચ યોજનાના કોઇ નોંધપાત્ર પુરાવા નથી અને અમેરિકન રોકાણકારોને કોઇ નાણાકીય નુકસાન થયું નથી.

SEC અને પ્રતિબંધો સાથે જોડાયેલી અન્ય સમજૂતિ

ફોજદારી કેસ સંપૂર્ણપણે સમાપ્ત થયા બાદ અદાણી ગ્રુપે અમેરિકન નાણાકીય નિયમનકારો સાથે અન્ય સિવિલ કેસને પણ હલ કરી લીધો છે.

SEC સિવિલ સમજૂતિ

અમેરિકન સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ કમિશન (SEC)એ ગયા અઠવાડિયે પરસ્પર કરાર દ્વારા અદાણી સામે ચાલી રહેલા છેતરપિંડીના દાવાને બંધ કરી દીધા હતા.

275 મિલિયન ડૉલરનો દંડ

એક અલગ કેસમાં, અમેરિકન ટ્રેઝરી વિભાગના ઓફિસ ઓફ ફોરેન એસેટ્સ કંટ્રોલ (OFAC)એ અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ લિમિટેડ (AEL) સાથે 275 મિલિયન ડૉલર (લગભગ 2300 કરોડ રૂપિયા)ની સમજૂતિ કરી છે. AEL પર આરોપ હતો કે તેને 2023થી 2025 વચ્ચે દુબઇની એક કંપની દ્વારા ઇરાન પાસેથી LPG ખરીદ્યુ હતું, જેનાથી અમેરિકન પ્રતિબંધોનું ઉલ્લંઘન થયું અને અમેરિકન બેન્કો દ્વારા 192 મિલિયન ડૉલરની લેવડ દેવડ કરવામાં આવી હતી.

અદાણી ગ્રુપ પર અસર

આ નિર્ણય બાદ અદાણી ગ્રુપ પર બે વર્ષથી ઉભું થયેલું કાનૂની સંકટ ખતમ થઇ ગયું છે. આ નિર્ણય વૈશ્વિક બજારોમાં ગ્રુપની વિશ્વસનીયતાને મજબૂત બનાવશે અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર પર ફંડ એકત્ર કરવાનો માર્ગ મોકળો કરશે.

