અમેરિકામાં હોબાળો, ટ્રમ્પના ગેરકાયદેસર ટેક્સ પર કોર્ટનો મોટો ચુકાદો, કંપનીઓને પરત ચૂકવવા પડશે 16 લાખ કરોડ

આ સમગ્ર વિવાદ 'ઈન્ટરનેશનલ ઈમરજન્સી ઈકોનોમિક પાવર્સ એક્ટ' (IEEPA) અંતર્ગત લગાવેલા ટેરિફથી જોડાયેલો છે.
Published : March 5, 2026 at 11:40 AM IST
ન્યૂ યોર્ક: અમેરિકાના વ્યાપારી ઇતિહાસમાં એક અભૂતપૂર્વ ચુકાદામાં, ન્યૂ યોર્કની એક ફેડરલ કોર્ટે કંપનીઓને અબજો ડોલરના રિફંડનો માર્ગ મોકળો કર્યો છે. યુએસ કોર્ટ ઓફ ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડના ન્યાયાધીશ રિચાર્ડ ઇટને બુધવારે ચુકાદો આપ્યો કે, ગયા વર્ષે ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર દ્વારા લાદવામાં આવેલા વિવાદિત ઈમ્પોર્ટ ટેક્સ ચૂકવનાર કંપનીઓ હવે કાયદેસર રીતે તેમના પૈસા પાછા મેળવવા માટે હકદાર છે.
આ સમગ્ર વિવાદ ઇન્ટરનેશનલ ઇમરજન્સી ઇકોનોમિક પાવર્સ એક્ટ (IEEPA) હેઠળ લાદવામાં આવેલા ટેરિફ સાથે સંબંધિત છે. 20 ફેબ્રુઆરીના રોજ એક સીમાચિહ્નરૂપ નિર્ણયમાં, યુએસ સુપ્રીમ કોર્ટે આ ડ્યુટીઓને ગેરબંધારણીય જાહેર કરી. કોર્ટે દલીલ કરી હતી કે રાષ્ટ્રપતિ પાસે અમર્યાદિત ટેક્સ લગાવવાની સત્તાઓ નથી; આ સત્તા ફક્ત અમેરિકન સંસદ પાસે સુરક્ષિત છે. આ ચુકાદો લાગુ કરતાં, જજ ઇટને સ્પષ્ટ કર્યું કે માત્ર દાવો કરનાર કંપનીઓ જ નહીં, પરંતુ આ ડ્યુટી ચૂકવનાર દરેક આયાતકાર રિફંડ માટે પાત્ર છે.
અર્થતંત્ર પર કેટલી મોટી અસર પડશે?
એવો અંદાજ છે કે આ યુએસ ઇતિહાસમાં સૌથી મોટી નાણાકીય રિફંડ કાર્યવાહીમાંની એક હશે. સત્તાવાર માહિતી અનુસાર, સરકારે ડિસેમ્બર 2025 સુધીમાં આ ટેરિફ દ્વારા આશરે $130 બિલિયન (આશરે ₹12 લાખ કરોડ) એકત્રિત કર્યા હતા. આ કુલ રિફંડ રકમ હવે વધીને $175 બિલિયન (આશરે ₹16.12 લાખ કરોડ) થઈ શકે છે.
કંપનીઓ માટે મોટી રાહત
આ મામલો ટેનેસી સ્થિત ઉત્પાદન કંપની એટમોસ ફિલ્ટરેશન દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી અરજી પર સુનાવણી દરમિયાન આવ્યો, પરંતુ તેનો વ્યાપ હવે દેશભરમાં આશરે 300,000 નાની અને મોટી કંપનીઓને આવરી લેવામાં આવી છે. બાઉશ એન્ડ લોમ્બ, ડાયસન અને ફેડએક્સ જેવી મોટી કંપનીઓથી લઈને હજારો નાના વ્યવસાયો સુધી, આ નિર્ણયનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું છે. "વી પે ધ ટેરિફ" ગઠબંધને તેને નાના વ્યવસાયો માટે નૈતિક અને આર્થિક વિજય ગણાવ્યો છે.
કોર્ટે રિફંડનો આદેશ આપ્યો હોવા છતાં, આટલી મોટી રકમ પરત કરવી એ એક મહત્વપૂર્ણ વહીવટી પડકાર છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે યુએસ કસ્ટમ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ (CBP) વર્તમાન સિસ્ટમ નાની ભૂલોના રિફંડ માટે બનાવવામાં આવ્યું છે, આટલા મોટા પાયે ચુકવણી માટે નહીં. વધુમાં, ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર આ પ્રક્રિયાને રોકવા અથવા વિલંબિત કરવા માટે ઉચ્ચ અદાલતમાં અપીલ કરી શકે છે. હાલ પૂરતું, ન્યાયાધીશ ઈટને પ્રક્રિયાને સુવ્યવસ્થિત રાખવા માટે આ બધા કેસોની જાતે સુનાવણી કરવાનું નક્કી કર્યું છે. હવે, સરકાર કંપનીઓના પૈસા કેટલી ઝડપથી પરત કરે છે તેની જવાબદારી સરકારની છે.
