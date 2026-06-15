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અમેરિકા-ઇરાન વચ્ચે ડીલથી ભારતને થશે 3 મોટા ફાયદા, પેટ્રોલ-ડીઝલ અને CNGના ભાવમાં ઘટાડાની આશા

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને ઇરાન વચ્ચે થયેલી ઐતિહાસિક યુદ્ધવિરામ સમજૂતિ બાદ સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝને ફરી ખોલવાનો રસ્તો સાફ થઇ ગયો છે

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (AP)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 15, 2026 at 11:36 AM IST

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વોશિંગ્ટન: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને ઇરાન વચ્ચે થયેલી ઐતિહાસિક યુદ્ધવિરામ સમજૂતિ બાદ સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝને ફરી ખોલવાનો રસ્તો સાફ થઇ ગયો છે. આ નિર્ણયથી ભારત સહિત સમગ્ર વિશ્વની અર્થવ્યવસ્થાને રાહત મળી છે. છેલ્લા કેટલાક મહિનાથી ચાલી રહેલા તણાવને કારણે આ દરિયાણ માર્ગ પુરી રીતે ઠપ હતો જેનાથી ભારતમાં ઓઇલ અને ગેસના સપ્લાય પર ભારે સંકટ મંડરાઇ રહ્યું હતું.

સમજૂતિ બાદ આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલ (બ્રેંટ ક્રૂડ)ની કિંમતમાં 4 ટકાનો ઘટાડો થયો છે અને આ 84 ડૉલર પ્રતિ બેરલના સ્તરે આવી ગયું છે. યુદ્ધ વકરતા આ કિંમત 119 ડૉલર પ્રતિ બેરલ સુધી પહોંચી ગઇ હતી.

ભારત માટે કેમ જરૂરી છે હોર્મુઝનો રસ્તો?

હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ વિશ્વનું સૌથી મહત્ત્વપૂર્ણ ઓઇલ માર્ગ છે. વૈશ્વિક સ્તર પર ક્રૂડ ઓઇલનો લગભગ પાંચમો ભાગ (20%) આ સાંકડા રસ્તા પરથી આવે છે. ભારત પોતાની જરૂરિયાતનું 88% ક્રૂડ ઓઇલ વિદેશથી ખરીદે છે, જેમાંથી અડધો ભાગ સાઉદી અરબ, ઇરાક, કુવૈત અને યુએઇ જેવા ગલ્ફ દેશોમાંથી આવે છે. આ તમામ દેશ આ રસ્તા પરથી જ ભારતને તેલ મોકલે છે. આ સિવાય ભારત પોતાની જરૂરિયાતનું 90% LPG (રસોઇ ગેસ) અન 65 % પ્રાકૃતિક ગેસ (LNG) માટે પણ આ રસ્તા પર જ નિર્ભર છે.

યુદ્ધની ભારત પર શું અસર પડી?

ફેબ્રુઆરીના અંતમાં યુદ્ધ શરૂ થયા બાદથી ભારતમાં ઊર્જા સંકટ વધ્યું છે, જેની સીધી અસર જનતા પર પડી હતી.

રસોઇ ગેસ અને LNGની કમી: કતાર અને યુએઇથી આવતું ગેસ બંધ થતા ફેક્ટરી અને વીજળીઘરોમાં ગેસમાં કાપ મુકવો પડ્યો હતો. હોટલ અને રેસ્ટોરન્ટને ગેસ આપવાનું બંધ કરવામાં આવ્યું હતું અને ઘરોમાં સિલિન્ડરની રીફિલિંગનો સમય વધારી દેવામાં આવ્યો હતો.

મોંઘવારીનો માર: ચૂંટણીને કારણે સરકારે માર્ચમાં પેટ્રોલ-ડીઝલ પર એક્સાઇઝ ડ્યુટી 10 રૂપિયા ઘટાડી હતી પરંતુ ચૂંટણી સમાપ્ત થતા જ પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ 7.50 રૂપિયા પ્રતિ લીટર, CNG 6 રૂપિયા પ્રતિ કિલો અને ઘરેલુ LPG સિલિન્ડર 89 રૂપિયા સુધી મોંઘુ થયું હતું.

કંપનીઓને નુકસાન: કિંમતમાં ભારે વધારો છતા સરકારી ઓઇલ કંપનીઓ ખર્ચથી ઓછા ભાવમાં ઇંધણ વેચતી હતી જેને કારણે તેમણે દરરોજ લગભગ 650 કરોડ રૂપિયાનું ભારે નુકસાન થતું હતું.

ભારતની તૈયારી

સંકટને જોતા ભારત સરકાર અને ઓઇલ કંપનીઓએ પોતાની રણનીતિ બદલી હતી. ભારતે માત્ર ગલ્ફ દેશો પર નિર્ભર રહેવાની જગ્યાએ રશિયા, આફ્રિકા, અમેરિકા અને લેટિન અમેરિકા જેવા અન્ય દેશો પાસેથી ક્રૂડ ઓઇલની ખરીદી વધારી હતી. પેટ્રોલ-ડીઝલની સંગ્રહખોરી રોકવા માટે પેટ્રોલ પંપ પાસેથી જથ્થાબંધ ખરીદી પર અસ્થાયી પ્રતિબંધ લગાવાયો હતો.

રસ્તો ખુલતા ભારતને શું ફાયદો થશે?

મોંઘવારી ઓછી થશે: ઓઇલના ભાવ ઘટવાથી નૂર ખર્ચ ઘટશે, જેનાથી ફળો, શાકભાજી, કરિયાણા અને સિમેન્ટ જેવી જરૂરી વસ્તુઓ સસ્તી થશે.

અર્થતંત્રને મળશે વેગ: ભારતનું આયાત બિલ ઘટશે, જેનાથી ભારતીય રૂપિયો મજબૂત થશે અને દેશની રાજકોષીય ખાધ ઘટશે.

વેપારીઓ અને કંપનીઓ માટે રાહત: હવાઇ જહાજ, પેટ્રોકેમિકલ્સ, ખાતર અને લોજિસ્ટિક્સ જેવા ઉદ્યોગોને સીધો ફાયદો થશે, કારણ કે આ ક્ષેત્રો ઊર્જાના ભાવ પર ભારે નિર્ભર છે.

જાણકારોનું માનવું છે કે જો યુદ્ધવિરામ લાગુ થાય છે તો ભારતમાં તેલ કંપનીઓનું નુકસાન સમાપ્ત થઇ જશે અને આગામી દિવસોમાં પેટ્રોલ, ડીઝલ અને રસોઇ ગેસની કિંમતમાં ભારે કાપ જોવા મળી શકે છે.

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