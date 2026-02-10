વ્હાઇટ હાઉસે ભારત-અમેરિકા વચગાળાના વેપાર કરારને ટૂંક સમયમાં અંતિમ સ્વરૂપ આપવાની જાહેરાત કરી
ભારત અને અમેરિકા ટૂંક સમયમાં એક વચગાળાના વેપાર કરાર પર પહોંચશે અને રોકાણ, સેવાઓ અને સરકારી ખરીદી જેવા બાકીના મુદ્દાઓને ઉકેલવા માટે વાટાઘાટો ચાલુ રાખશે.
Published : February 10, 2026 at 2:06 PM IST
ન્યૂયોર્ક/વોશિંગ્ટન : અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને ભારતના વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વચ્ચેની તાજેતરની વાતચીત બાદ, અમેરિકા અને ભારતે પરસ્પર ફાયદાકારક દ્વિપક્ષીય વેપાર કરાર (BTA) માટે એક વચગાળાના માળખાને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા માટે કામ શરૂ કરી દીધું છે. વ્હાઇટ હાઉસના જણાવ્યા અનુસાર, બંને દેશો આગામી અઠવાડિયામાં બાકી રહેલા મુદ્દાઓને ઉકેલવા અને કરારને કાયમી બનાવવા માટે સંમત થશે.
વ્હાઇટ હાઉસ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલી એક ફેક્ટ શીટમાં આ કરારનો ઉદ્દેશ્ય અને મહત્વ જણાવાયું છે કે આ વચગાળાનો કરાર બંને દેશોના વેપાર હિતોને સંતુલિત કરવાનો અને અમેરિકન નિકાસકારો માટે ભારતીય બજારમાં પ્રવેશ વધારવાનો છે.
આ કરાર હેઠળ, ભારત યુએસ ઔદ્યોગિક માલ અને ખાદ્ય અને કૃષિ ઉત્પાદનો પરના ટેરિફને દૂર કરશે અથવા ઘટાડશે, જેમાં સૂકા ડિસ્ટિલર્સના અનાજ, લાલ જુવાર, ઝાડના બદામ, તાજા અને પ્રોસેસ્ડ ફળો, ચોક્કસ કઠોળ, સોયાબીન તેલ, વાઇન અને સ્પિરિટનો સમાવેશ થાય છે.
વ્હાઇટ હાઉસે તેને 'સમૃદ્ધ ભવિષ્ય' તરફનું એક પગલું ગણાવ્યું અને કહ્યું કે આનાથી અમેરિકન ઉત્પાદકોને નવા બજારો મળશે અને બંને દેશો વચ્ચે વેપાર અસંતુલન ઘટશે.
અમેરિકા અને ભારતની પ્રતિબદ્ધતાઓ
- ભારતે US$500 બિલિયનથી વધુ મૂલ્યના યુએસ ઉત્પાદનો ખરીદવા માટે પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરી.
- અમેરિકાએ ભારતની વધારાની આયાત ડ્યુટી 25 ટકાથી ઘટાડીને 18 ટકા કરી.
- બંને દેશો ડિજિટલ વેપાર, ઇલેક્ટ્રોનિક પ્રસારણ, રોકાણ, સેવાઓ અને શ્રમ સંબંધિત મુદ્દાઓ પર સહયોગ વધારશે.
- અમેરિકા અને ભારત સપ્લાય ચેઇન સ્થિતિસ્થાપકતા અને નવીનતા વધારવા માટે આર્થિક સુરક્ષા સંકલનને મજબૂત બનાવવા સંમત થયા.
વ્હાઇટ હાઉસના મતે, આ પગલું અમેરિકા અને ભારત વચ્ચેના વેપારને સંતુલિત, પરસ્પર ફાયદાકારક અને લાંબા ગાળે ફાયદાકારક બનાવવા તરફ મહત્વપૂર્ણ છે.
બહાર પાડવામાં આવેલા દસ્તાવેજમાં જણાવાયું છે કે બંને દેશો હજુ પણ નીચેના મુદ્દાઓ પર વાતચીત કરશે:
- બાકીના ટેરિફ અને નોન-ટેરિફ અવરોધો દૂર કરવા
- વેપાર અને કસ્ટમ સુધારામાં ટેકનોલોજી અવરોધો
- સારી નિયમનકારી પ્રથાઓ અને વ્યાપાર સુધારાઓ
- સેવાઓ અને રોકાણ, બૌદ્ધિક સંપત્તિ, શ્રમ, પર્યાવરણ, સરકારી ખરીદી
- જાહેર સાહસોના વેપાર-વિકૃત અથવા અન્યાયી વ્યવહારો માટે ઉપાય
ખાસ કરીને, ભારત પ્રાથમિકતા ક્ષેત્રોમાં નોન-ટેરિફ અવરોધો દૂર કરવા અને ડિજિટલ સર્વિસ ટેક્સ દૂર કરવા માટે તૈયાર છે. વધુમાં, બંને દેશો દ્વિપક્ષીય ડિજિટલ વેપાર નિયમો પર પણ ચર્ચા કરશે.
વૈશ્વિક વેપાર પર અસર નિષ્ણાતો કહે છે કે અમેરિકા અને ભારત વચ્ચેનો આ કરાર માત્ર દ્વિપક્ષીય વેપારને મજબૂત બનાવશે નહીં, પરંતુ વૈશ્વિક આર્થિક સ્થિરતા અને ટેકનોલોજી સહયોગને પણ પ્રોત્સાહન આપશે. વ્હાઇટ હાઉસે જણાવ્યું હતું કે આ કરાર બંને દેશો વચ્ચે ટેકનોલોજી ઉત્પાદનોમાં વેપાર વધારશે અને સંયુક્ત ટેકનિકલ સહયોગને વિસ્તૃત કરશે.
આ કરાર યુએસ પ્રમુખ ટ્રમ્પ અને વડા પ્રધાન મોદી વચ્ચે તાજેતરમાં થયેલી બેઠકનું પરિણામ છે, જ્યાં બંને નેતાઓ પરસ્પર વેપાર પરના વચગાળાના કરારના માળખા પર સંમત થયા હતા અને કાયમી સંસ્કરણ પર વાટાઘાટો કરવાની તેમની પ્રતિબદ્ધતાનો પુનરોચ્ચાર કર્યો હતો.
વ્હાઇટ હાઉસે એમ પણ કહ્યું કે ભારત રશિયન તેલ ખરીદવાનું બંધ કરવાની પ્રતિબદ્ધતા અનુસાર વધારાના 25 ટકા ટેરિફ દૂર કરવા સંમત થયું છે. રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે આ માટે એક એક્ઝિક્યુટિવ ઓર્ડર પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે.
વેપાર નિષ્ણાતો કહે છે કે આ કરાર અમેરિકન નિકાસકારોને ભારતના વિશાળ બજારમાં પ્રવેશ આપશે. ભારતીય અર્થશાસ્ત્રીઓ એમ પણ કહે છે કે આ પગલાથી ભારતમાં નવી ટેકનોલોજી, રોકાણ અને રોજગારની તકો આવશે. નિષ્ણાતોના મતે, આ કરાર બંને દેશોને વહેંચાયેલ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા, સપ્લાય ચેઇન અને ટેકનિકલ સહયોગમાં લાભ આપશે.
