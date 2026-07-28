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અમેરિકા-ભારત સંરક્ષણ, નાગરિક પરમાણુ ક્ષેત્રમાં સહયોગ વધારી રહ્યા છે: વરિષ્ઠ યુએસ અધિકારી

યુએસ અધિકારી એસ પોલ કપૂરે આ ટિપ્પણીઓ હૂવર ઇન્સ્ટિટ્યૂશન ખાતે કોન્ડોલીઝા રાઈસ અને ડેવિડ સી મુલફોર્ડ સાથે એક રાઉન્ડ ટેબલમાં કરી

યુએસ અધિકારી એસ પોલ કાપૂરે આ ટિપ્પણીઓ હૂવર ઇન્સ્ટિટ્યૂશન ખાતે કોન્ડોલીઝા રાઈસ અને ડેવિડ સી મુલફોર્ડ સાથે એક રાઉન્ડ ટેબલમાં કરી
યુએસ અધિકારી એસ પોલ કાપૂરે આ ટિપ્પણીઓ હૂવર ઇન્સ્ટિટ્યૂશન ખાતે કોન્ડોલીઝા રાઈસ અને ડેવિડ સી મુલફોર્ડ સાથે એક રાઉન્ડ ટેબલમાં કરી (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 28, 2026 at 9:40 AM IST

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નવી દિલ્હી: યુએસ આસિસ્ટન્ટ સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ એસ પોલ કાપૂરે મંગળવારે જણાવ્યું કે, ભારત અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સંરક્ષણ અને નાગરિક પરમાણુ સહયોગનો વિસ્તાર કરી રહ્યા છે, જેમાં વિશ્વસનીય આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) અને અર્થતંત્રને શક્તિ આપતી અન્ય ઉભરતી તકનીકોનો સમાવેશ થાય છે.

કાપૂરે કેલિફોર્નિયામાં હૂવર ઇન્સ્ટિટ્યૂશન ખાતે ભારત પર એક રાઉન્ડ ટેબલમાં આ ટિપ્પણી કરી હતી, જેમાં ભૂતપૂર્વ સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ કોન્ડોલીઝા રાઇસ અને ભારતમાં ભૂતપૂર્વ યુએસ એમ્બેસેડર ડેવિડ સી મુલફોર્ડની ભાગીદારી જોવા મળી હતી.

"આ (ટ્રમ્પ) વહીવટ હેઠળ, ભારત સાથે યુએસ જોડાણ ઘરે રોજગારીનું સર્જન કરી રહ્યું છે અને સપ્લાય ચેઇનને મજબૂત બનાવી રહ્યું છે જે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને પ્રદેશ બંને માટે મહત્વપૂર્ણ છે," કપૂરે જણાવ્યું હતું, જે બ્યુરો ઓફ સાઉથ એન્ડ સેન્ટ્રલ એશિયન અફેર્સ દ્વારા X પર એક પોસ્ટમાં શેર કરવામાં આવી હતી.

"અમે ડિફેન્સ અને સિવિલ ન્યુક્લિયર કો-ઑપરેશનનો વિસ્તાર કરી રહ્યા છીએ, જેમાં વિશ્વસનીય AI અને અર્થતંત્રને શક્તિ આપતી અન્ય ઉભરતી તકનીકોનો સમાવેશ થાય છે," વરિષ્ઠ યુએસ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું.

કાપૂરે AI માં સહયોગ અંગે ચર્ચા કરવા માટે ઇન્ડિયા ડીપ ટેક એલાયન્સના સ્થાપક સભ્ય અને વિશ્વના અગ્રણી ચિપ ડિઝાઇનર NVIDIA સાથે પણ મુલાકાત કરી. તેમણે કહ્યું કે, "Nvidia નું કાર્ય ભારતમાં સંશોધનને સમર્થન આપવાથી લઈને કઝાકિસ્તાનની વધતી જતી ચિપ માંગને પૂર્ણ કરવા સુધી ફેલાયેલું છે, જેમાં ઉત્તરમાં તેના નવા ડેટા સેન્ટર હબનો સમાવેશ થાય છે."

ગયા વર્ષે, ભારત અને અમેરિકાએ જમીન, સમુદ્ર, હવા, સ્પેસ અને સાયબરસ્પેસ સહિત તમામ ક્ષેત્રોમાં આંતર-કાર્યક્ષમતાને મજબૂત બનાવવા માટે એક મુખ્ય સંરક્ષણ ભાગીદારી માટે એક માળખા પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા. 2002 થી, ભારતે અસંખ્ય યુએસ ડિફેન્સ ઈક્વિપમેન્ટ મેળવ્યા છે, જેમાં અપાચે અને ચિનૂક હેલિકોપ્ટર, C-17 અને C-130J ટ્રાન્સપોર્ટ એરક્રાફ્ટ, P-8I મેરીટાઇમ પેટ્રોલ એરક્રાફ્ટ અને M777 હોવિત્ઝરનો સમાવેશ થાય છે.

અમેરિકન પરમાણુ ઉર્જા કંપનીઓ ભારતમાં નાગરિક પરમાણુ ક્ષેત્રની શોધખોળ કરવા માટે ઉત્સુક છે. આ વર્ષની શરૂઆતમાં, નવી દિલ્હી દ્વારા શાંતિ કાયદો લાગુ કરીને જવાબદારી કાયદાઓને હળવા કર્યા પછી, ટોચના પરમાણુ ક્ષેત્રના અધિકારીઓના એક પ્રતિનિધિમંડળે ખાનગી ક્ષેત્ર સાથે સહયોગ શોધવા માટે ભારતની મુલાકાત લીધી હતી. (PTI ઇનપુટ્સ સાથે)

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