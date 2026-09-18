Explainer | UPIના નવા 'મર્ચન્ટ ડિસ્કાઉન્ટ રેટ્સ'થી કોના પર વધશે ભારણ?
NPCI દ્વારા ખાસ શ્રેણીઓ માટે નક્કી કરાયેલા નીચા દરોને કારણે મોટા મૂલ્યના મોટાભાગના વ્યવહારો પર પડનારો બોજ પ્રમાણમાં ઓછો રહેશે.
By R Srinivasan
Published : September 18, 2026 at 9:42 PM IST
નવી દિલ્હી: UPI પેમેન્ટ સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરનારાઓ માટે લગભગ છ વર્ષથી ચાલી આવતી મફત સેવાનો લાભ 15 ઓક્ટોબરના રોજ સમાપ્ત થવા જઈ રહ્યો છે. આ દિવસે નેશનલ પેમેન્ટ્સ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા જે UPI પેમેન્ટ્સ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનું સંચાલન કરે છે તેના દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલી ટ્રાન્ઝેક્શન ચાર્જની નવી સિસ્ટમ અમલમાં આવશે.
સામાન્ય રીતે કહીએ તો વેપારીઓને કરવામાં આવતી ચૂકવણી પર, જેમાં રસ્તા પર ચા વેચનારાથી લઈને એરલાઇન્સ, બેંકો, વીમા કંપનીઓ અને સ્ટોકબ્રોકર્સ સુધીના તમામનો સમાવેશ થાય છે, હવે 2000 રૂપિયાથી વધુના વ્યવહારો પર ટ્રાન્ઝેક્શન મૂલ્યના 0.4 ટકા ચાર્જ લાગુ થશે. જોકે 75000 રૂપિયાથી વધુ મૂલ્યના વ્યવહારો માટે પ્રતિ ટ્રાન્ઝેક્શન 300 રૂપિયાની મહત્તમ મર્યાદા નક્કી કરવામાં આવી છે. આને 'મર્ચન્ટ ડિસ્કાઉન્ટ રેટ' એટલે કે MDR કહેવામાં આવે છે અને તેનો ખર્ચ ચૂકવણી કરનાર ગ્રાહકને બદલે વેપારીએ ભોગવવાનો હોય છે.
આ નિર્ણય જાહેર થતાની સાથે જ ખૂબ તીવ્ર પ્રતિક્રિયાઓ સામે આવી રહી છે. સત્તાધારી પક્ષ તથા વિપક્ષ વચ્ચે રાજકીય ઘર્ષણ વધવાની શક્યતા છે; કોંગ્રેસના વડા રાહુલ ગાંધીએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને આ ચાર્જ પાછો ખેંચવાની અપીલ કરી છે. વિપક્ષે સરકાર પર અમેરિકાના દબાણ સામે ઝૂકી જવાનો આરોપ પણ મૂક્યો છે, કારણ કે વિઝા, માસ્ટરકાર્ડ અને અમેરિકન એક્સપ્રેસ જેવી વૈકલ્પિક પેમેન્ટ સિસ્ટમ્સ અમેરિકન કંપનીઓ છે. ભારતમાં તેમના વિસ્તરણ પર UPIના જબરદસ્ત વિકાસની અને તે અત્યાર સુધી મફત હોવાની બાબતની ચોક્કસપણે અસર પડી છે; જ્યારે કાર્ડ આધારિત પેમેન્ટ સિસ્ટમ્સ ટ્રાન્ઝેક્શન મૂલ્યના 1.5 થી 4 ટકાની વચ્ચે MDR વસૂલે છે.
બીજી તરફ સરકારે અમેરિકાના કોઈપણ દબાણનો ઇનકાર કર્યો છે અને કહ્યું છે કે, સિસ્ટમને આર્થિક રીતે સ્વનિર્ભર બનાવવા માટે MDR લાદવો જરૂરી છે. અત્યાર સુધી UPIને જાહેર હિતની ડિજિટલ સેવા તરીકે ગણવામાં આવતું હતું, જેનો અર્થ છે કે તેનો ખર્ચ સરકારી સબસિડી દ્વારા ઉઠાવવામાં આવતો હતો. તકનીકી દૃષ્ટિએ તેનો અર્થ એ છે કે, કોઈપણ પ્રકારનો ટેક્સ, જેમ કે આવકવેરો, GST અથવા કસ્ટમ્સ ડ્યુટી ચૂકવનાર વ્યક્તિએ વાસ્તવમાં આ માટે ચૂકવણી કરી જ છે, પરંતુ આ એક તકનીકી દલીલ છે. વ્યવહારિક રીતે જોઈએ તો UPI અત્યાર સુધી મફત રહ્યું છે, જે સ્થિતિ હવે અમુક વપરાશકર્તાઓ માટે બદલાશે.
Empowering your financial transactions with easy, safe & instant money transfers through UPI. Time to stay #AlwaysForward.#UPI #DigitalPayments #UPIChalega@GoI_MeitY | @_DigitalIndia | @RBI | @dilipasbe | @UPI_NPCI pic.twitter.com/xWIYPbTcM6— NPCI (@NPCI_NPCI) September 1, 2026
આખરે કયા વપરાશકર્તાઓ થશે પ્રભાવિત?
NPCIના ડેટાનું વિશ્લેષણ કરવું થોડું મુશ્કેલ છે, કારણ કે NPCI માત્ર વ્યાપક શ્રેણીઓ પૂરી પાડે છે અને વ્યવહારોનો વિગતવાર ડેટા આપતું નથી. તેમ છતાં મુખ્ય આંકડા રસપ્રદ છે. ઓગસ્ટ 2026માં, UPI દ્વારા રૂપિયા 29.82 લાખ કરોડના મૂલ્યના 2,451 કરોડ વ્યવહારોની પ્રક્રિયા કરવામાં આવી હતી. વેપારીઓને કરવામાં આવતી ચુકવણીઓ કુલ વ્યવહારોની સંખ્યાના આશરે 63.3 ટકા અને વ્યવહારોના કુલ મૂલ્યના 30 ટકા હિસ્સો ધરાવતી હતી. આનો અર્થ એ છે કે, ઓગસ્ટ મહિનામાં આશરે રૂપિયા 8.95 લાખ કરોડના મૂલ્યના 1,550 કરોડ પર્સન-ટુ-મર્ચન્ટ (P2M) વ્યવહારો થયા હતા.
પ્રથમ દૃષ્ટિએ આ આંકડો સરકારના તે દાવા સાથે વિરોધાભાસી લાગે છે કે, માત્ર 4 ટકા જેટલા વેપારી વ્યવહારો પર જ MDR લાગુ થશે. પરંતુ જ્યારે આપણે NPCIના MDR રેટ કાર્ડનું વિગતવાર વિશ્લેષણ કરીએ, ત્યારે સરકારનો દાવો ભલે 4 ટકાના અંદાજ સુધી પહોંચવા માટેની વિગતવાર ગણતરીઓ જાહેર કરવામાં આવી ન હોય તે તાર્કિક અને વાજબી જણાય છે.
આનું કારણ એ છે કે, તમામ વેપારીઓ સાથે સમાન વ્યવહાર કરવામાં આવતો નથી. વેપારીઓની કેટલીક શ્રેણીઓને આમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી છે, જ્યારે અન્ય કેટલીક શ્રેણીઓ વિશેષ વર્ગમાં આવે છે જેના પર ઓછો MDR (મર્ચન્ટ ડિસ્કાઉન્ટ રેટ), પ્રતિ વ્યવહાર નિશ્ચિત ફી અથવા વ્યવહારના કદને ધ્યાનમાં લીધા વિના ફી પર મર્યાદા લાગુ પડે છે.
'પર્સન-મર્ચન્ટ' એટલે કે વ્યક્તિગત વેપારી નામની એક શ્રેણી છે, જેને MDRમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી છે. પર્સન-મર્ચન્ટ તરીકે નાના વ્યવસાયો અને ફેરિયાઓને વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવ્યા છે, જેઓ UPI QR કોડ દ્વારા દર મહિને ₹1 લાખ સુધીની રકમ મેળવે છે. આ જોગવાઈ ફેરિયાઓ, સ્થાનિક દુકાનો અને અન્ય નાના વ્યવસાયોને વધારાના પેમેન્ટ ખર્ચથી બચાવે છે. આ ઉપરાંત સરકાર નાના વેપારીઓમાં UPIના ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપવા માટે એક સમર્પિત ભંડોળ પણ બનાવી રહી છે. કુલ MDR સંગ્રહના 5 ટકા જેટલી રકમ આ ભંડોળ માટે ફાળવવામાં આવશે.
બીજી ક્ષેણીમાં એવા વ્યવહારો આવે છે જેને સરકાર આવશ્યક અથવા મહત્વપૂર્ણ ક્ષેત્રો માને છે; અહીં ₹2,000થી વધુના તમામ વ્યવહારો માટે ટ્રાન્ઝેક્શન ચાર્જ પ્રતિ વ્યવહાર ₹5 નક્કી કરવામાં આવ્યો છે તેનાથી ઓછી રકમના વ્યવહારો તો કોઈપણ રીતે મફત જ છે. નિર્દિષ્ટ શ્રેણીઓમાં રેલ્વે, ઈંધણની ચુકવણી, ટેલિકોમ સેવાઓ, વીમા પ્રીમિયમની ચુકવણી, તમામ કૃષિ-સંબંધિત સામગ્રી, વીજળી અને પાણી જેવી ઉપયોગિતા સેવાઓ, ક્રેડિટ-કાર્ડ પેમેન્ટ્સ અને UPI દ્વારા સરકારને કરવામાં આવતી તમામ ટેક્સની ચુકવણીઓનો સમાવેશ થાય છે.
ત્યારબાદ કેપિટલ માર્કેટ ના વ્યવહારો આવે છે. Zerodhaના સહ-સ્થાપક નિતિન કામથે દલીલ કરી છે કે, ગ્રાહકો દ્વારા ભંડોળ ટ્રાન્સફર કરવા છતાં ટ્રેડ ન કરવાને કારણે બ્રોકરેજ કંપનીઓ પર ગંભીર અસર પડશે, પરંતુ સરકારે દલીલ કરી છે કે, તેણે ખાસ એ જ કારણસર એક વિશેષ શ્રેણી બનાવી છે. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ, સિક્યોરિટીઝ, સ્ટોકબ્રોકર્સ અને ડીલરોને લગતી ચુકવણીઓ પર 0.02 ટકાનો MDR લાગુ થશે, જેની મર્યાદા પ્રતિ વ્યવહાર ₹300 રહેશે. સરકારના એક નિવેદન મુજબ, આ નીચા દરનો હેતુ ઔપચારિક નાણાકીય બજારોમાં છૂટક રોકાણકારોની સતત ભાગીદારીને સમર્થન આપવાનો છે.
કોના પર વધશે આ બોજ?
વોલ્યુમની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો, સૌથી મોટી શ્રેણીઓમાં સરેરાશ વ્યવહારનું કદ ખૂબ ઓછું છે. સૌથી મોટી શ્રેણી કરિયાણા અને સુપરમાર્કેટની હતી, જેમાં ઓગસ્ટ મહિનામાં 4 અબજ વ્યવહારો થયા હતા; ત્યારબાદ ફાસ્ટ ફૂડ રેસ્ટોરન્ટ્સ અને અન્ય ખાણીપીણીના સ્થળોનો ક્રમ આવે છે, જેમાં સંયુક્ત રીતે 2.8 અબજ વ્યવહારો થયા હતા; અને તે પછી ટેલિકોમ અને ઈંધણનો ક્રમ આવે છે. પરંતુ સરેરાશ P2M ટિકિટ સાઈઝ માત્ર ₹572 હતી, જે નિર્ધારિત મર્યાદા કરતા ઘણી ઓછી છે.
ઉચ્ચ મૂલ્યના P2M વ્યવહારોનો સૌથી મોટો હિસ્સો બે શ્રેણીઓમાં જોવા મળે છે એક દેવાની વસૂલાત કરતી એજન્સીઓ જેનું સરેરાશ વ્યવહાર મૂલ્ય રૂ. 3441 અને સિક્યોરિટીઝ બ્રોકર્સ જેનું સરેરાશ વ્યવહાર મૂલ્ય રૂ. 7569 છે. ત્યારબાદ ઈલેક્ટ્રોનિક્સ અને કપડાંના છૂટક વેચાણનો ક્રમ આવે છે. કોઈપણ પ્રકારના શુલ્ક લાદવાથી UPI વ્યવહારો પ્રત્યેનો ઉત્સાહ ઘટશે કે કેમ તે બાબતનું મૂલ્યાંકન કરવું મુશ્કેલ છે. રોજિંદા વ્યવહારો માટે કોઈ ફેરફાર થવાની શક્યતા નથી, કારણ કે તેના પર કોઈ શુલ્ક લાગતું નથી.
ઉચ્ચ મૂલ્યના વ્યવહારો માટે ખાસ કરીને ગ્રાહક અને ઑનલાઇન રિટેલ ક્ષેત્રે, બધો આધાર વેપારીઓ તેના પર કેવી રીતે પ્રતિક્રિયા આપે છે તેના પર રહેલો છે. જે વેપારી આ ખર્ચ ઉઠાવવા તૈયાર ન હોય, તેઓ કદાચ UPI દ્વારા થતી ચૂકવણી સ્વીકારવાનું જ ટાળી શકે છે. અથવા તો નિયમ મુજબ આમ કરવાનું ન હોવા છતાં તેઓ ગ્રાહકો પાસેથી MDRનો ખર્ચ વસૂલી શકે છે જેમ કે ઘણા વેપારીઓ હાલમાં ક્રેડિટ કાર્ડ દ્વારા થતી ચૂકવણી માટે કરે છે. જોકે, અંતે તો ગ્રાહકોનો અભિગમ જ આ બાબતે નિર્ણાયક સાબિત થશે.
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