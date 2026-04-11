UPIના 10 વર્ષ પૂરા, વૈશ્વિક ડિજિટલ લેવડ-દેવડમાં ભારતની ભાગીદારી 49% થઈ
IMFએ UPIને વોલ્યુમ (ટ્રાન્ઝેક્શનની સંખ્યા) દ્વારા વિશ્વની સૌથી મોટી રીઅલ-ટાઇમ પેમેન્ટ સિસ્ટમ જાહેર કરી છે
Published : April 11, 2026 at 4:00 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારતના સ્વદેશી ડિજિટલ ચુકવણી માધ્યમ, યુનિફાઇડ પેમેન્ટ્સ ઇન્ટરફેસ (UPI) એ આજે તેની સ્થાપનાના 10 ભવ્ય વર્ષ પૂર્ણ કર્યા. આ ખાસ પ્રસંગે સરકાર દ્વારા શેર કરવામાં આવેલી માહિતી અનુસાર, ભારત હવે વિશ્વના કુલ રીઅલ-ટાઇમ ડિજિટલ વ્યવહારોમાં 49 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે. આ સિદ્ધિ ભારતને વૈશ્વિક ડિજિટલ ચુકવણી નકશામાં ટોચ પર રાખે છે.
સરકારી ડેટા અનુસાર, આ પેમેન્ટ સિસ્ટમે ફક્ત જાન્યુઆરી 2026 માં 21.70 અબજ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પ્રોસેસ કર્યા હતા, જેનું કુલ મૂલ્ય ₹28.33 લાખ કરોડ હતું. હાલમાં, ભારતના કુલ રિટેલ ડિજિટલ વ્યવહારોમાં UPIનો હિસ્સો 81 ટકા સુધી પહોંચી ગયો છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાંકીય ભંડોળ (IMF) અને વિશ્વ બેંક જેવી વૈશ્વિક સંસ્થાઓએ પણ ભારતના માળખાગત સુવિધાઓની પ્રશંસા કરી છે. IMF એ UPI ને વોલ્યુમ (વ્યવહારોની સંખ્યા) દ્વારા વિશ્વની સૌથી મોટી રીઅલ-ટાઇમ પેમેન્ટ સિસ્ટમ જાહેર કરી છે. ભારતે માત્ર એક દાયકામાં આ સમગ્ર સિસ્ટમ વિકસાવી અને સ્થાપિત કરી છે.
તેની સ્થાપના પછી, UPI માં વ્યવહાર વોલ્યુમમાં 12,000 ગણો અને મૂલ્યમાં 4,000 ગણો અવિશ્વસનીય વૃદ્ધિ જોવા મળી છે. સરકારના સત્તાવાર નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે UPI ની સાચી અસર આ મોટી સંખ્યાઓ સુધી મર્યાદિત નથી; તેની વાસ્તવિક સફળતા ગ્રામીણ બજારો, શેરી વિક્રેતાઓ અને ઓટો ડ્રાઇવરો સુધી તેની પહોંચમાં રહેલી છે. તેણે અમીર અને ગરીબ વચ્ચે, અને શહેરી અને ગ્રામીણ વચ્ચેના ડિજિટલ વિભાજનને સંપૂર્ણપણે દૂર કર્યું છે.
ભારતનું આ સ્વદેશી મોડેલ હવે વિશ્વ માટે એક ઉદાહરણ બની ગયું છે. તે ભારતની બહાર પણ ઝડપથી વિસ્તરી રહ્યું છે. હાલમાં, સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE), સિંગાપોર, ફ્રાન્સ, મોરેશિયસ, ભૂતાન, નેપાળ, શ્રીલંકા અને કતાર જેવા દેશોમાં UPI સેવાઓ શરૂ કરવામાં આવી છે. આ વિદેશમાં મુસાફરી કરતા ભારતીયો માટે ચુકવણી અને ક્રોસ-બોર્ડર રેમિટન્સને નોંધપાત્ર રીતે સરળ બનાવી રહ્યું છે.
ચુકવણી ઉપરાંત, UPI હવે એક મુખ્ય નાણાંકીય પ્લેટફોર્મ તરીકે ઉભરી રહ્યું છે. નાના અને PIN-લેસ ચુકવણીઓ માટે 'UPI Lite' અને સમયાંતરે બિલ અને સબ્સ્ક્રિપ્શન્સ માટે 'UPI AutoPay' જેવી સુવિધાઓ ઉમેરવામાં આવી છે. વધુમાં, પૂર્વ-મંજૂર ક્રેડિટ લાઇન અને લોન હવે બેંકિંગ અને ફિનટેક કંપનીઓ દ્વારા ગ્રાહકો માટે ઉપલબ્ધ છે.
