ડિજિટલ ઈન્ડિયાનો વૈશ્વિક ડંકો: 8થી વધુ દેશોમાં પહોંચ્યું UPI
ભારતનું UPI હવે ડિજિટલ પેમેન્ટ્સનો નવો ચહેરો બની રહ્યું છે
Published : February 7, 2026 at 10:22 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતની સ્વદેશી ડિજિટલ ચુકવણી પ્રણાલી, યુનિફાઇડ પેમેન્ટ્સ ઇન્ટરફેસ (UPI), હવે સરહદો પાર કરી રહી છે અને વૈશ્વિક મંચ પર પોતાની છાપ છોડી રહી છે. હાલમાં, UPI સંયુક્ત આરબ અમિરાત (UAE), સિંગાપોર, ભૂતાન, નેપાળ, શ્રીલંકા, ફ્રાન્સ, મોરેશિયસ અને કતાર સહિત આઠથી વધુ દેશોમાં સંપૂર્ણ રીતે કાર્યરત છે. આ સિદ્ધિ ભારતને વૈશ્વિક ડિજિટલ અર્થતંત્રમાં "સોફ્ટ પાવર" તરીકે સ્થાપિત કરી રહી છે.
સંસદમાં આપવામાં આવી મહત્વની જાણકારી
ઈલેક્ટ્રોનિક્સ અને આઈટી રાજ્યમંત્રી જિતિન પ્રસાદાએ તાજેતરમાં સંસદમાં માહિતી આપી હતી કે UPI ની આંતરરાષ્ટ્રીય પહોંચ ન માત્ર ભારતીય પ્રવાસીઓને સુવિધા પૂરી પાડી રહી નથી પરંતુ દેશમાં રેમિટન્સ પણ વધારી રહી છે. તેમણે કહ્યું કે, આ ભારતની ફિનટેક હાજરીને મજબૂત બનાવી રહી છે અને નાણાંકીય સમાવેશને એક નવું પરિમાણ આપી રહી છે.
23 દેશો સાથે ડિજિટલ ભાગીદારી
ભારતની સફળતા ફક્ત પેમેન્ટ્સ સુધી મર્યાદિત નથી. ભારતે અત્યાર સુધીમાં 23 દેશો સાથે સમજૂતી કરાર (MoU) પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. આ કરારોનો હેતુ ભારતના ડિજિટલ પબ્લિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર (DPI) અને ઇન્ડિયા સ્ટેકને વિશ્વ સાથે શેર કરવાનો છે. આમાં ડિજિટલ ઓળખ (આધાર), ડેટા એક્સચેન્જ અને સર્વિસ ડિલિવરી જેવા ક્ષેત્રોમાં સહયોગનો સમાવેશ થાય છે. ક્યુબા, કેન્યા અને લાઓસ જેવા દેશોએ ભારતના ડિજીલોકર મૉડેલને અપનાવવામાં ઊંડો રસ દાખવ્યો છે.
ભારત સ્ટેક અને G20 વૈશ્વિક મંચ પર અસર
તેના G20 પ્રમુખપદ દરમિયાન, ભારતે ગ્લોબલ DPI રિપોઝીટરી શરૂ કરી, જેમાં આધાર, CoWIN, આરોગ્ય સેતુ અને ઈ-સંજીવની જેવા તેના સૌથી સફળ ડિજિટલ સોલ્યુશન્સ શેર કરવામાં આવ્યા. ઇન્ડિયા સ્ટેક ગ્લોબલ પોર્ટલ દ્વારા, ભારત હવે મિત્ર દેશોને તેના ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ અપનાવવામાં તકનીકી સહાય પણ પૂરી પાડી રહ્યું છે.
ટ્રાન્ઝેક્શનમાં રેકોર્ડબ્રેક વૃદ્ધિ
NPCI (નેશનલ પેમેન્ટ્સ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા)ના નવીનતમ ડેટા ભારતની ડિજિટલ ક્રાંતિનો પુરાવો આપે છે. જાન્યુઆરીમાં UPI ટ્રાન્ઝેક્શનની સંખ્યામાં વાર્ષિક ધોરણે 28 ટકાનો નોંધપાત્ર વધારો નોંધાયો છે, જે 21.70 અબજને વટાવી ગયો છે. કુલ વ્યવહાર રકમ ₹28.33 લાખ કરોડ સુધી પહોંચી ગઈ છે.
