રોકડને પાછળ છોડી UPI ભારતનો નંબર વન ચુકવણી મોડ બન્યો, 57% વ્યવહારો સાથે ઇતિહાસ રચ્યો
રિપોર્ટ મુજબ, UPI હવે 57% હિસ્સા સાથે ભારતનો ટોચનો ચુકવણી મોડ છે, જે 38% હિસ્સા ધરાવતા રોકડને પાછળ છોડીને આગળ નીકળી ગયો છે.
Published : February 16, 2026 at 6:03 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતમાં ડિજિટલ ચુકવણીના ક્ષેત્રમાં ઐતિહાસિક પરિવર્તન આવ્યું છે. નાણા મંત્રાલય દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા એક સ્વતંત્ર અભ્યાસ અહેવાલ મુજબ, યુનિફાઇડ પેમેન્ટ્સ ઇન્ટરફેસ (UPI) હવે ભારતમાં ચુકવણીનો સૌથી પસંદગીનો મોડ બની ગયો છે. રિપોર્ટ અનુસાર, દેશમાં કુલ ચુકવણી વ્યવહારોમાં UPIનો હિસ્સો 57% સુધી પહોંચી ગયો છે, જે પરંપરાગત રોકડ વ્યવહારોને પાછળ છોડી ગયો છે. હાલમાં, રોકડ વ્યવહારોનો હિસ્સો ઘટીને માત્ર 38% થઈ ગયો છે.
યુવાનો અને નાના વ્યવસાયોનો મજબૂત વિશ્વાસ
નાણા મંત્રાલયના નાણાકીય સેવાઓ વિભાગ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે UPI ની સફળતાના મુખ્ય કારણો તેનો ઉપયોગ સરળતા અને તાત્કાલિક ભંડોળ ટ્રાન્સફર કરવાની ક્ષમતા છે. ડિજિટલ પેમેન્ટ તરફ મજબૂત વલણ જોવા મળ્યું છે, ખાસ કરીને 18 થી 25 વર્ષની વયના યુવાનોમાં, જેમાં 66 ટકા લોકો ડિજિટલ માધ્યમો પસંદ કરી રહ્યા છે.
માત્ર ગ્રાહકો જ નહીં, પરંતુ વેપારીઓ પણ તેને અપનાવી રહ્યા છે. દેશના 94 ટકા નાના વેપારીઓએ UPI અપનાવ્યું છે. આમાંથી 57 ટકા માને છે કે ડિજિટલ પેમેન્ટ અપનાવ્યા પછી તેમના વેચાણમાં વધારો થયો છે. વેપારીઓએ ઝડપી ચુકવણી, વધુ સારી રેકોર્ડ-કીપિંગ અને કામગીરીમાં સરળતાને મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓ તરીકે ગણાવી.
સરકારી પ્રોત્સાહનો અને માળખાગત સુવિધાઓનું વિસ્તરણ
સરકારે આ સંક્રમણને વેગ આપવા માટે ભારે રોકાણ કર્યું છે. અહેવાલ મુજબ, ભારત સરકારે ડિજિટલ ચુકવણીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ₹8,276 કરોડનો બજેટ સહાય પૂરી પાડી છે. આ રકમનો ઉપયોગ બેંકો અને ચુકવણી પ્રદાતાઓને ઓછા મૂલ્યના ડિજિટલ વ્યવહારો (P2M) ને સરળ બનાવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો.
ડેટા દર્શાવે છે કે અમલીકરણ સમયગાળા દરમિયાન ડિજિટલ વ્યવહારોમાં લગભગ 11 ગણો વધારો થયો છે. ડિજિટલ ચુકવણી માળખાગત સુવિધા એટલી હદે વિસ્તરી છે કે UPI QR કોડની સંખ્યા 93 મિલિયનથી વધીને 658 મિલિયન થઈ ગઈ છે. માર્ચ ૨૦૨૧ માં UPI પ્લેટફોર્મ પર સક્રિય બેંકોની સંખ્યા 216 થી વધીને માર્ચ 2025 સુધીમાં 661 થઈ ગઈ છે.
રોકડ અને ATM પર નિર્ભરતામાં ઘટાડો
આ ડિજિટલ પરિવર્તનની સીધી અસર રોકડ પરિભ્રમણ પર પડી છે. અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે UPI અને RuPay કાર્ડનો ઉપયોગ કર્યા પછી 90 ટકા ગ્રાહકોએ ડિજિટલ ચુકવણીમાં તેમનો વિશ્વાસ વધાર્યો છે. પરિણામે, ATM ઉપાડની આવર્તન અને નાના મૂલ્યની નોટોની માંગમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે. ૫૨ ટકા વપરાશકર્તાઓએ કેશબેકને પ્રોત્સાહન તરીકે ગણાવ્યું, જ્યારે 74 ટકા લોકોએ ગતિને સૌથી મોટો ફાયદો ગણાવ્યો.
NPCI, બેંકો અને ફિનટેક કંપનીઓના સંકલિત પ્રયાસોએ ભારતને ઓછી રોકડ અને ડિજિટલ રીતે સશક્ત અર્થતંત્ર બનવાના માર્ગ પર મજબૂતીથી આગળ ધપાવ્યું છે. આ અહેવાલ સ્પષ્ટ કરે છે કે ભારત હવે વૈશ્વિક સ્તરે ડિજિટલ ચુકવણીમાં અગ્રણી શક્તિ બની ગયું છે.
આ પણ વાંચો: