Jio અને Zetwerk સહિતની ઘણી કંપનીઓ આ મહિને લાવી રહી છે IPO; વાંચો આખું લિસ્ટ
જિયો પ્લેટફોર્મ્સ અને ઝેટવર્ક (Zetwerk) સહિતની લગભગ એક ડઝન મોટી કંપનીઓ ઓક્ટોબરમાં IPO દ્વારા શેરબજારમાંથી નોંધપાત્ર મૂડી એકત્ર કરવાની તૈયારી કરી રહી છે.
Published : October 12, 2026 at 4:05 PM IST
હૈદરાબાદ: હાલમાં ભારતીય શેરબજારમાં નોંધપાત્ર હલચલ જોવા મળી રહી છે. આ મહિને ઓક્ટોબર 2026માં પ્રાઈમરી બજારમાં IPOનો ધોધ આવવાની અપેક્ષા છે. અગ્રણી કોર્પોરેટ કંપનીઓ સહિત લગભગ એક ડઝન જેટલી કંપનીઓ તેમના IPO લાવવાની તૈયારી કરી રહી છે. ટેક્નોલોજી, હેલ્થકેર, રિન્યુએબલ એનર્જી, ડિફેન્સ અને મેન્યુફેક્ચરિંગ જેવા વિવિધ ક્ષેત્રોની કંપનીઓ બજારમાંથી મોટી મૂડી એકત્ર કરવા માટે જઈ રહી છે.
IPO માર્કેટ માટે વર્ષ 2026 અત્યાર સુધી ખૂબ જ શાનદાર રહ્યું છે. ચાલુ વર્ષ દરમિયાન કંપનીઓએ 96 IPO દ્વારા ₹1.1 લાખ કરોડથી વધુ રકમ એકત્ર કરી છે. માત્ર સપ્ટેમ્બર મહિનામાં જ 35 કંપનીઓ બજારમાં આવી હતી અને હવે ઓક્ટોબરનો મહિનો અગાઉના અનેક રેકોર્ડ તોડવા માટે તૈયાર છે.
જિયો પ્લેટફૉર્મ્સનો સૌથી મોટો ધડાકો
આ મહિનાનું સૌથી મોટું આકર્ષણ 'જિયો પ્લેટફોર્મ્સ'નો IPO છે. અહેવાલો અનુસાર, આ પબ્લિક ઓફર 21 ઓક્ટોબરે ખુલશે અને 23 ઓક્ટોબરે બંધ થશે. બજારના નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે, તે અત્યાર સુધીનો ભારતનો સૌથી મોટો IPO સાબિત થઈ શકે છે.
આ સપ્તાહે ખુલી રહ્યા છે આ મોટા આઈપીઓ
સપ્તાહની શરૂઆત સાથે જ રોકાણકારો માટે અનેક વિકલ્પો ખુલી રહ્યા છે.
HD Fire Protect: આ IPO 13 ઓક્ટોબરથી 15 ઓક્ટોબર દરમિયાન ખુલ્લો રહેશે. ₹712 કરોડના આ IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ પ્રતિ શેર ₹258–271 નક્કી કરવામાં આવી છે. આ સંપૂર્ણપણે પ્રમોટર્સ દ્વારા 'ઓફર ફોર સેલ' (Offer for Sale) હશે.
Fusion CX: AI-આધારિત કસ્ટમર એક્સપીરિયન્સ સર્વિસ આપતી આ કંપનીનો IPO 14 ઓક્ટોબરથી 16 ઓક્ટોબર દરમિયાન ખુલ્લો રહેશે. તેની પ્રાઇસ બેન્ડ ₹275–₹289 છે અને કંપની આ ઇશ્યૂ દ્વારા ₹702 કરોડ એકત્ર કરવાનું લક્ષ્ય ધરાવે છે.
ઝેટવર્ક મેન્યુફેક્ચરિંગ: ટેક-આધારિત મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લેટફોર્મ 'ઝેટવર્ક'નો IPO 15 ઓક્ટોબરથી 19 ઓક્ટોબર દરમિયાન ખુલ્લો રહેશે. કંપની અંદાજે ₹5000 કરોડ (કુલ ₹5012 કરોડ) એકત્ર કરવાની યોજના ધરાવે છે. શેર દીઠ પ્રાઇસ બેન્ડ ₹143-151 નક્કી કરવામાં આવી છે. આ ઇશ્યૂમાં ₹2830 કરોડના નવા શેર (ફ્રેશ ઇશ્યૂ)નો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે બાકીનો હિસ્સો 'ઓફર ફોર સેલ' (OFS) સ્વરૂપે છે.
ડિફેન્સ અને મેડિકલ સેક્ટરમાં પણ હલચલ
ડિફેન્સ-ટેક સેક્ટરની કંપની 'ટોનબો ઈમેજિંગ' અને મેડિકલ ડિવાઈસ ઉત્પાદક 'સહજાનંદ મેડિકલ ટેક્નોલોજીસ'ના IPO પણ 15થી 19 ઓક્ટોબર દરમિયાન સબ્સ્ક્રિપ્શન માટે ખુલશે. સહજાનંદ મેડિકલના IPOમાં 1.38 કરોડ શેરના 'ઓફર ફોર સેલ' (OFS)નો સમાવેશ થશે. આ ઉપરાંત, 'બોનફિગ્લિઓલી ટ્રાન્સમિશન' પણ 4.32 કરોડ શેરના OFSને લોન્ચ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે.
રિન્યૂએબલ એનર્જી અને હેલ્થકેર પર નજર
આગામી દિવસોમાં, રિન્યૂએબલ એનર્જી સેક્ટરની મોટી કંપની 'આવાડા ઇલેક્ટ્રો' (Avaada Electro) ₹7,600 કરોડનો જંગી IPO લાવવા જઈ રહી છે. આ દરમિયાન, હોસ્પિટલ ચેઇન 'પારસ હેલ્થકેર' 1800 કરો઼ રૂપિયા અને 'NDR InvIT ટ્રસ્ટ' ₹750 કરોડ એકત્ર કરવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે.
આ ઉપરાંત, 'ગુજરાત વિક્ટરી ફોર્જિંગ્સ' (1.97 કરોડ શેર) અને વોટર ટ્રીટમેન્ટ સોલ્યુશન્સ પૂરી પાડતી કંપની 'એસએફસી એન્વાયર્નમેન્ટલ ટેક્નોલોજીસ' (₹150 કરોડના મૂલ્યનો નવો ઇશ્યૂ) પણ આ મહિને બજારમાં આવવાની તૈયારીમાં છે. રોકાણકારોની કમાણી અને બજારના વિકાસ - એમ બંને દ્રષ્ટિએ ઓક્ટોબર મહિનો અત્યંત મહત્વપૂર્ણ સાબિત થવાની શક્યતા છે.
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