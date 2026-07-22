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IPO બજારમાં બૂમ: આજે ખુલશે આ 2 મોટા IPO, રોકાણ કરતા પહેલા GMP અને પ્રાઇસ બેન્ડ જાણો

22 જુલાઈથી ક્યૂબ હાઈવેઝ અને બાલાજી ટેક્સટાઈલ્સના IPO ખુલ્યા, IT કંપની એક્સટ્રેનેટનો ઈશ્યૂ આવતીકાલથી

22 જુલાઈથી ક્યૂબ હાઈવેઝ અને બાલાજી ટેક્સટાઈલ્સના IPO ખુલ્યા, IT કંપની એક્સટ્રેનેટનો ઈશ્યૂ આવતીકાલથી
22 જુલાઈથી ક્યૂબ હાઈવેઝ અને બાલાજી ટેક્સટાઈલ્સના IPO ખુલ્યા, IT કંપની એક્સટ્રેનેટનો ઈશ્યૂ આવતીકાલથી (Getty Image)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 22, 2026 at 3:15 PM IST

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હૈદરાબાદ: ભારતીય પ્રાથમિક બજાર (IPO માર્કેટ) આ અઠવાડિયે જબરદસ્ત તેજી જોઈ રહ્યું છે. મોટી કંપનીઓથી લઈને નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગો (SMEs) સુધી, ઘણા ઉત્તમ રોકાણ વિકલ્પો બજારમાં પ્રવેશી રહ્યા છે. આમાં IT સોલ્યુશન્સ, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ટ્રસ્ટ અને ટેક્સટાઇલ ક્ષેત્રની કંપનીઓનો સમાવેશ થાય છે. જો તમે પણ શેરબજારમાં રોકાણ કરીને નફો કમાવવા માંગતા હો, તો આ અઠવાડિયું તમારા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ રહેશે.

એક્સ્ટ્રાનેટ ટેક્નોલોજીસનો IPO 23 જુલાઈએ ખુલશે

આઇટી સોલ્યુશન્સ ક્ષેત્રની જાણીતી કંપની એક્સ્ટ્રાનેટ ટેક્નોલોજીસ તેનો IPO લોન્ચ કરી રહી છે. આ ઇશ્યૂ 23 જુલાઈએ ખુલશે, અને રોકાણકારો 27 જુલાઈ સુધી તેમના શેર મૂકી શકશે. કંપની આ IPO દ્વારા ₹166.8 કરોડ એકત્ર કરવાનું લક્ષ્ય રાખે છે. આ એક સંપૂર્ણપણે નવો ઇશ્યૂ હશે, જેના હેઠળ 1.31 કરોડ નવા શેર જારી કરવામાં આવશે.

કંપનીએ પ્રતિ શેર ₹120 થી ₹127 ની પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કરી છે. રિટેલ રોકાણકારો માટે લોટ સાઈઝ 110 શેર છે. આનો અર્થ એ થયો કે રોકાણકારોએ ઉપલા ભાવ બેન્ડના આધારે ઓછામાં ઓછા ₹13,970 નું રોકાણ કરવાની જરૂર પડશે. કંપની આ રકમનો ઉપયોગ તેના દેવાની ચુકવણી, નવા હાર્ડવેર ખરીદવા અને કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે કરશે. શેર 30 જુલાઈના રોજ BSE અને NSE પર લિસ્ટ થવાની અપેક્ષા છે.

ક્યુબ હાઇવેઝ ટ્રસ્ટ (InvIT) માં મોટી તક

ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ક્ષેત્રમાં રસ ધરાવતા રોકાણકારો માટે, ક્યુબ હાઇવેઝ ટ્રસ્ટનો ₹5,000 કરોડનો જંગી ઇશ્યૂ 22 જુલાઈથી 24 જુલાઈ સુધી ખુલ્લો રહેશે. આ એક InvIT (ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટ્રસ્ટ) છે. આ દ્વારા, રોકાણકારો રસ્તા અને હાઇવે જેવા પૂર્ણ થયેલા સરકારી અને ખાનગી પ્રોજેક્ટ્સમાં હિસ્સેદાર બની શકે છે. બજાર વિશ્લેષકોના મતે, આ પ્રકારનું રોકાણ નિયમિત રોકડ પ્રવાહ અને સ્થિર વળતરની ઉચ્ચ સંભાવના પ્રદાન કરે છે, જે તેને લાંબા ગાળાના, રૂઢિચુસ્ત રોકાણકારો માટે લોકપ્રિય પસંદગી બનાવે છે.

SME સેગમેન્ટમાં ત્રણ નવા વિકલ્પો

મુખ્ય બોર્ડ ઉપરાંત, SME સેગમેન્ટમાં પણ ભારે એક્શન છે:

શ્રી બાલાજી માલા ટેક્સટાઇલ્સ: આ ₹18.90 કરોડનો IPO 22 જુલાઈથી 24 જુલાઈ સુધી ખુલ્લો છે. તેની પ્રાઇસ બેન્ડ ₹66-70 છે.

મેટાલિક ટેક્નોફોર્જ: આ IPO 21 જુલાઈએ ખુલ્યો હતો અને 23 જુલાઈએ બંધ થશે. તેની પ્રાઇસ બેન્ડ ₹72-77 છે, અને કુલ કદ ₹49.96 કરોડ છે.

ગલ્ફ લોયડ્સ ઇન્ડિયા: ₹18.19 કરોડનો આ ફિક્સ્ડ-પ્રાઇસ IPO 20 જુલાઈના રોજ ખુલ્યો હતો અને આજે, 22 જુલાઈના રોજ બંધ થાય છે. તેની ફિક્સ્ડ કિંમત ₹100 પ્રતિ શેર છે.

નિષ્ણાતો સલાહ આપે છે કે કોઈપણ IPOમાં રોકાણ કરતા પહેલા, કંપનીના નાણાકીય રેકોર્ડ અને ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ (GMP) તપાસવું મહત્વપૂર્ણ છે.

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