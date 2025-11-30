શેર માર્કેટમાં કમાણીની તક, આગામી અઠવાડિયે Meesho સહિત 14 નવા IPO ખુલશે
જો તમે IPOમાં રોકાણ કરવાનું વિચારી રહ્યા છો તો આવનારું અઠવાડિયું ખૂબ જ ખાસ રહેશે.
Published : November 30, 2025 at 5:07 PM IST
હૈદરાબાદ: શેરબજારમાં રોકાણકારો માટે આગામી સપ્તાહ રોમાંચક રહેવાનો છે. મીશો સહિત 14 કંપનીઓના IPO ખુલશે, જેમાં અંદાજે ₹7000 કરોડથી વધુ ભંડોળ એકત્ર થશે. મીશોનો IPO આમાં સૌથી વધુ ફાળો આપશે. બાકીના 11 IPO SME સેગમેન્ટમાંથી આવશે. રોકાણકારોને આ અઠવાડિયે રોકાણ કરવાની તૈયારી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
ત્રણ મુખ્ય IPO
1. મીશો IPO (Meesho IPO)
વૈશ્વિક રોકાણકારો દ્વારા સમર્થિત મીશો, 3 થી 5 ડિસેમ્બર દરમિયાન સબ્સ્ક્રિપ્શન માટે તેનો IPO ખોલશે. કંપની નવા શેર અને ઓફર ફોર સેલ (OFS) દ્વારા ₹5,421.2 કરોડ એકત્ર કરવાની યોજના ધરાવે છે. પ્રતિ શેર પ્રાઇસ બેન્ડ ₹105-111 પર સેટ કરવામાં આવ્યો છે. શેર ફાળવણી પ્રક્રિયા 8 ડિસેમ્બરે પૂર્ણ થશે, અને સ્ટોક એક્સચેન્જ લિસ્ટિંગ 10 ડિસેમ્બરે અપેક્ષિત છે.
2. એક્વસ (Aequs IPO)
વૈવિધ્યસભર કોન્ટ્રાક્ટ ઉત્પાદક Aequs પણ 3 ડિસેમ્બરથી 5 ડિસેમ્બર દરમિયાન તેનો IPO ખોલશે. કંપની નવા ઇશ્યૂ અને OFS દ્વારા ₹921.81 કરોડ એકત્ર કરવા માંગે છે. પ્રાઇસ રેન્જ ₹118-124 પ્રતિ શેર છે. ફાળવણી 8 ડિસેમ્બરે થશે, અને લિસ્ટિંગ 10 ડિસેમ્બરે થવાની અપેક્ષા છે.
3. વિદ્યા વાયર્સ (Vidya Wires IPO)
વિદ્યા વાયર્સનો IPO પણ 3 થી 5 ડિસેમ્બર દરમિયાન સબ્સ્ક્રિપ્શન માટે ખુલી રહ્યો છે. ઇશ્યૂની સાઈઝ ₹300 કરોડ છે. કંપની કોપર અને એલ્યુમિનિયમ વાયરનું ઉત્પાદન કરે છે. પ્રાઇસ રેન્જ ₹48-₹52 પ્રતિ શેર છે, અને દરેક લોટમાં 288 શેર છે, જેનો અર્થ છે કે રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછા ₹14,976 નું રોકાણ કરવાની જરૂર પડશે. લિસ્ટિંગ 10 ડિસેમ્બરે થવાની અપેક્ષા છે.
SME સેગમેન્ટમાં પણ હલચલ
SME સેગમેન્ટના અગિયાર IPO આ અઠવાડિયે ખુલશે. મુખ્ય કંપનીઓમાં શામેલ છે:
- રેવેલકેર (₹24.10 કરોડ)
- ઇન્વિક્ટા ડાયગ્નોસ્ટિક (₹28.12 કરોડ)
- ક્લિયર સિક્યોર્ડ સર્વિસીસ (₹85.60 કરોડ)
- સ્પેબ એડહેસિવ્સ (₹33.73 કરોડ)
- એસ્ટ્રોન મલ્ટિગ્રેઇન (₹18.40 કરોડ)
- નિયોકેમ બાયો સોલ્યુશન્સ (₹44.97 કરોડ)
- હેલોજી હોલિડેઝ (₹10.96 કરોડ)
- શ્રી કાન્હા સ્ટેનલેસ (₹46.28 કરોડ)
- લક્ઝરી ટાઇમ (₹18.74 કરોડ)
- વેસ્ટર્ન ઓવરસીઝ સ્ટડી એબ્રોડ (₹10.07 કરોડ)
- મેથોડહબ સોફ્ટવેર (₹87.50 કરોડ)
લિસ્ટિંગની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે
આગામી અઠવાડિયામાં ઘણી કંપનીઓના શેર પણ લિસ્ટ થશે.
2 ડિસેમ્બર: SSMD એગ્રોટેક ઇન્ડિયા
3 ડિસેમ્બર: મધર ન્યુટ્રી ફૂડ્સ અને કે.કે સિલ્ક મિલ્સ
5 ડિસેમ્બર: એક્સાટો ટેક્નોલોજીસ, લોજિકલ સોલ્યુશન્સ અને પર્પલ વેવ ઇન્ફોકોમ
આ બધી કંપનીઓ BSE SME એક્સચેન્જ પર લિસ્ટેડ થશે.
આ અઠવાડિયું રોકાણકારો માટે મહત્વપૂર્ણ છે. મુખ્ય મેઇનબોર્ડ IPO અને SME IPO બંનેમાં તકો છે. રોકાણ કરતા પહેલા બજારની ગતિવિધિઓ અને કંપનીની માહિતી તપાસવાની ખાતરી કરો.
