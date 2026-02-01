Union Budget 2026: સેમિકન્ડક્ટર મિશન 2.0 શરૂ થશે: નિર્મલા સીતારમણ

ETV Bharat / business

કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ આજે તેમનું નવમું બજેટ રજૂ કરી રહ્યા છે. ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને આઇટી ક્ષેત્રો માટે મોટી જાહેરાતો...

February 1, 2026

નવી દિલ્હી: નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ આજે (1 ફેબ્રુઆરી) સંસદમાં દેશનું કેન્દ્રીય બજેટ 2026-27 રજૂ કરી રહ્યા છે. નિર્મલા સીતારમણે જણાવ્યું હતું કે ઇન્ડિયા સેમિકન્ડક્ટર મિશન 1.0 એ ભારતના સેમિકન્ડક્ટર ક્ષેત્રની ક્ષમતાઓમાં વધારો કર્યો છે. તેના આધારે, ઇન્ડિયા સેમિકન્ડક્ટર મિશન (ISM) 2.0 શરૂ કરવામાં આવશે જે સાધનો અને સામગ્રીનું ઉત્પાદન કરશે, ફુલ-સ્ટેક ભારતીય IP ડિઝાઇન કરશે અને સપ્લાય ચેઇનને મજબૂત બનાવશે.

ઇલેક્ટ્રોનિક્સ કમ્પોનન્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ સ્કીમ, ખર્ચ વધારીને ₹40,000 કરોડ કરવાનો પ્રસ્તાવ

તેમના બજેટ ભાષણમાં, નિર્મલા સીતારમણે જણાવ્યું હતું કે ઉદ્યોગ-આગેવાની હેઠળના સંશોધન અને તાલીમ કેન્દ્રો ટેકનોલોજી અને કુશળ કાર્યબળ વિકસાવવા પર પણ કેન્દ્રિત રહેશે. એપ્રિલ 2025 માં ₹22,919 કરોડના ખર્ચ સાથે શરૂ કરાયેલ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ કમ્પોનન્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ સ્કીમમાં પહેલાથી જ લક્ષ્ય કરતાં બમણા રોકાણ પ્રતિબદ્ધતાઓ છે. આ ગતિનો લાભ લેવા માટે, ખર્ચ વધારીને ₹40,000 કરોડ કરવાનો પ્રસ્તાવ છે.

તાજેતરના વર્ષોમાં ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉત્પાદન અને માહિતી ટેકનોલોજી ભારતના અર્થતંત્રના મુખ્ય ક્ષેત્રો રહ્યા છે, જેનો ઉદ્દેશ્ય ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને સ્થાનિક ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે. આ ક્ષેત્રમાં ઇલેક્ટ્રોનિક હાર્ડવેર, સેમિકન્ડક્ટર, આઇટી સેવાઓ અને ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ જેવા ક્ષેત્રોનો સમાવેશ થાય છે.

કેન્દ્રીય બજેટ 2026-27 આ ક્ષેત્ર માટે સરકારી ખર્ચ યોજનાઓ પર સ્પષ્ટતા પણ પ્રદાન કરશે. બજેટ 2025-26માં, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને ટેકનોલોજી મંત્રાલય (MeitY) માટે ફાળવણીમાં નાણાકીય વર્ષ 25 માટે સુધારેલા અંદાજ (RE) થી 48.16 ટકાનો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો, જે મુખ્યત્વે બે ક્ષેત્રોને પ્રોત્સાહન આપવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે: ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉત્પાદન અને સેમિકન્ડક્ટર ઉત્પાદન.

નાણાકીય વર્ષ 26 માટે MeitY ને ₹26,026.25 કરોડ ફાળવવામાં આવ્યા હતા, જે નાણાકીય વર્ષ 25 માં ₹17,566.31 કરોડ હતા. ઇન્ડિયાએઆઈ મિશન અને સાયબર સુરક્ષા પ્રોજેક્ટ્સ માટે પણ ફાળવણીમાં વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. ૨૦૨૫-૨૬ ના બજેટ ભાષણમાં, સીતારમણે જાહેરાત કરી હતી કે ઇન્ટરેક્ટિવ ફ્લેટ પેનલ ડિસ્પ્લે (IFPDs) પર બેઝિક કસ્ટમ્સ ડ્યુટી (BCD) 10 ટકાથી વધારીને 20 ટકા કરવામાં આવશે અને ઓપન સેલ અને અન્ય ઘટકો પર ૫ ટકા કરવામાં આવશે. આ બજેટમાં પણ આવી જ પહેલની અપેક્ષા છે.

