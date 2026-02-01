ETV Bharat / business

કેન્દ્રીય બજેટ 2026: નિર્મલા સીતારમણ બનાવશે રેકોર્ડ, સંસદમાં સતત 9મું બજેટ રજૂ કરશે

બજેટ 2026 ની મુખ્ય અપેક્ષાઓમાંની એક મૂડી ખર્ચ પર સતત ભાર મૂકવાની છે, ખાસ કરીને રસ્તા, રેલ્વે, આવાસ અને શહેરી વિકાસ જેવા માળખાગત ક્ષેત્રોમાં.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 1, 2026 at 7:20 AM IST

નવી દિલ્હી: નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ 1 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ સંસદમાં તેમનું સતત નવમું કેન્દ્રીય બજેટ રજૂ કરવા માટે તૈયાર છે, જેમાં આગામી નાણાકીય વર્ષ માટે સરકારની નાણાકીય અને આર્થિક પ્રાથમિકતાઓની રૂપરેખા આપવામાં આવશે, એવા સમયે જ્યારે વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતા છતાં સ્થાનિક વિકાસ સ્થિર રહેશે.

રવિવારે, સીતારમણ સ્વતંત્ર ભારતમાં સૌથી વધુ સતત બજેટ રજૂ કરનાર પ્રથમ વ્યક્તિ બનીને ઇતિહાસ રચશે, કારણ કે તે ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન મોરારજી દેસાઈ દ્વારા રજૂ કરાયેલા 10 બજેટના રેકોર્ડની નજીક પહોંચશે, જેમણે 1959 અને 1969 વચ્ચે બે કાર્યકાળમાં તેમને રજૂ કર્યા હતા. દેસાઈ એકંદરે સૌથી વધુ બજેટ રજૂ કરવાનો રેકોર્ડ ધરાવે છે, જ્યારે સીતારમણ સૌથી વધુ સતત બજેટ રજૂ કરવાનો ગૌરવ જાળવી રાખશે.

પૂર્વ નાણામંત્રીઓ પી. ચિદમ્બરમ અને પ્રણવ મુખર્જીએ અલગ અલગ પ્રધાનમંત્રીઓ હેઠળ અનુક્રમે નવ અને આઠ બજેટ રજૂ કર્યા. 2019 માં જ્યારે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી બીજા કાર્યકાળ માટે સત્તામાં પાછા ફર્યા ત્યારે સીતારમણને ભારતના પ્રથમ પૂર્ણ-સમય મહિલા નાણામંત્રી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. 2024 માં મોદીના ત્રીજા કાર્યકાળ પછી પણ તેમણે નાણા મંત્રાલય જાળવી રાખ્યું હતું. અત્યાર સુધીમાં, તેમણે ફેબ્રુઆરી 2024 માં વચગાળાનું બજેટ સહિત સતત આઠ બજેટ રજૂ કર્યા છે.

2026 નું કેન્દ્રીય બજેટ, નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વ હેઠળની સરકારના ત્રીજા કાર્યકાળનું ત્રીજું પૂર્ણ બજેટ, અંદાજિત 7.4 ટકા આર્થિક વિકાસ દર અને અસ્થિર વૈશ્વિક ભૂ-રાજકીય વાતાવરણની પૃષ્ઠભૂમિ સામે રજૂ કરવામાં આવશે.

નાણાકીય નિષ્ણાતોએ કસ્ટમ સિસ્ટમમાં ફેરફારો, TDS શ્રેણીઓનું તર્કસંગતકરણ, નવા આવકવેરા કાયદા પર સ્પષ્ટતા અને ભારતીય અર્થતંત્રને વધુ વેગ આપવા માટે ઘણી યોજનાઓની આગાહી કરી છે. વધુમાં, ઉચ્ચ સંરક્ષણ ખર્ચ, MSME માટે સમર્થન, મહત્વપૂર્ણ ખનિજો માટે પ્રોત્સાહનો અને રાજ્યોને કર સોંપણીની પણ અપેક્ષા છે.

મુખ્ય અપેક્ષાઓ:

  • નવા અને સરળ આવકવેરા અધિનિયમ, 2025, 1 એપ્રિલથી અમલમાં આવી રહ્યા છે, ઉદ્યોગ અપેક્ષા રાખે છે કે બજેટમાં સંક્રમણ જોગવાઈઓ, નિયમો અને FAQs ની રૂપરેખા આપવામાં આવશે જેથી વધુ સારી સમજણ મળે.
  • માનક કપાતમાં વધારો જેવા કેટલાક પ્રોત્સાહનો લોકોને નવી આવકવેરા પ્રણાલીમાં સંક્રમણ કરવા માટે વધુ પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવશે, જેમાં ઓછા કર દરો છે પરંતુ કોઈ મુક્તિ નથી, જૂની સિસ્ટમની તુલનામાં જે અસંખ્ય મુક્તિઓ અને કપાત ઓફર કરતી હતી.
  • TDS શ્રેણીઓનું નીચા દરો અને સ્લેબમાં તર્કસંગતકરણ.
  • કસ્ટમ સિસ્ટમમાં ફેરફારોમાં નીચા દરો, ₹1.53 લાખ કરોડની વિવાદિત આવકને સાફ કરવા માટે માફી યોજના અને વ્યવસાય કરવાની સરળતાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે પ્રક્રિયાઓનું સરળીકરણ શામેલ હોઈ શકે છે.
  • 2026-27 નાણાકીય વર્ષથી દેવું-થી-GDP ગુણોત્તર ઘટાડવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો.
  • વધતા ભૌગોલિક રાજકીય તણાવને ધ્યાનમાં રાખીને સંરક્ષણ ખર્ચ માટે ફાળવણીમાં વધારો.
  • વિકાસિત ભારત - રોજગાર અને આજીવિકા મિશન (ગ્રામીણ) (VB-G RAM G) યોજના માટે ખર્ચ, જેના હેઠળ ખર્ચ કેન્દ્ર અને રાજ્યો વચ્ચે 60:40 ના ગુણોત્તરમાં વહેંચવામાં આવશે.
  • 8મા પગાર પંચ માટેની જોગવાઈઓ, જે 1 જાન્યુઆરી, 2026 થી લાગુ થવાની ધારણા છે.
  • 16મા નાણા પંચની ભલામણો અનુસાર રાજ્યોને ટેક્સ વિતરણ.
  • MSME અને ટેરિફ-સંવેદનશીલ ક્ષેત્રો, જેમ કે રત્નો અને ઝવેરાત, તૈયાર વસ્ત્રો અને ચામડા માટે પ્રોત્સાહનો.
  • લિથિયમ, કોબાલ્ટ અને દુર્લભ પૃથ્વી ચુંબક જેવા મહત્વપૂર્ણ ખનિજોના સંશોધન અને પ્રક્રિયા માટે ભંડોળ.

છેલ્લા કેટલાક બજેટમાં, કેન્દ્ર સરકારે મૂડી ખર્ચમાં સતત વધારો કર્યો છે, જે છેલ્લા બજેટમાં ₹11 લાખ કરોડથી વધુ સુધી પહોંચ્યો છે, જેમાં રસ્તા, રેલ્વે, આવાસ અને લોજિસ્ટિક્સ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું છે. પગારદાર કરદાતાઓ અને મધ્યમ વર્ગ માટે આવકવેરાના નિયમોમાં કોઈપણ ફેરફાર માટે બજેટ પર નજીકથી નજર રાખવામાં આવી રહી છે. તાજેતરના બજેટમાં ₹6 લાખ કરોડથી વધુનો સંરક્ષણ ખર્ચ, તે પણ એક અન્ય ક્ષેત્ર છે જેના પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે.

એ નોંધવું મહત્વપૂર્ણ છે કે વર્ષોથી ઘણી બજેટ પરંપરાઓ વિકસિત થઈ છે. અગાઉ, બજેટ ફેબ્રુઆરીના છેલ્લા કાર્યકારી દિવસે સાંજે 5 વાગ્યે રજૂ કરવામાં આવતું હતું, પરંતુ 1999 માં સમય બદલીને સવારે 11 વાગ્યે કરવામાં આવ્યો હતો. 2017 થી, બજેટ દર વર્ષે ફેબ્રુઆરીના પહેલા દિવસે રજૂ કરવામાં આવે છે જેથી તેના અમલીકરણ માટે પૂરતો સમય મળે. સંસદીય પરંપરાને ધ્યાનમાં રાખીને, નાણામંત્રી સીતારમણ રવિવારે 2026-27 પેપરલેસ બજેટ રજૂ કરશે.

બજેટ રજૂ કરવાની તૈયારીઓ અંતિમ તબક્કામાં છે, જેને નાણા મંત્રાલયના વરિષ્ઠ અધિકારીઓની ટીમ દ્વારા સમર્થન આપવામાં આવશે. આ બજેટના મુખ્ય શિલ્પી અને આર્થિક બાબતોના વિભાગના વડા બનનાર પ્રથમ મહિલા IAS અધિકારી આર્થિક બાબતોના સચિવ અનુરાધા ઠાકુર હશે. મહેસૂલ સચિવ અરવિંદ શ્રીવાસ્તવ પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ કર સહિત કર દરખાસ્તો માટે જવાબદાર છે, જ્યારે ખર્ચ સચિવ વુમલનમંગ વુલનમ સરકારી ખર્ચ, સબસિડી અને નાણાકીય શિસ્તનું નિરીક્ષણ કરે છે. અન્ય વરિષ્ઠ અધિકારીઓમાં નાણાકીય સેવાઓ સચિવ એમ. નાગરાજુ, DIPAM સચિવ અરુણિશ ચાવલા, જાહેર સાહસો વિભાગના સચિવ કે. મૂસા ચલાઈ અને મુખ્ય આર્થિક સલાહકાર વી. અનંત નાગેશ્વરનનો સમાવેશ થાય છે.

બજેટ રજૂ થયા પછી, સંસદમાં તેની ચર્ચા કરવામાં આવશે, ત્યારબાદ નાણાકીય બિલ પસાર કરવામાં આવશે, જે આગામી નાણાકીય વર્ષ માટે આર્થિક રોડમેપ નક્કી કરે છે.

