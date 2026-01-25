ETV Bharat / business

કેન્દ્રીય બજેટ 2026: ખેડૂતોની આવક કેવી રીતે બમણી થશે? એક્સપર્ટે સરકારને કર્યા મહત્ત્વપૂર્ણ સૂચન

ખેડૂત નેતાઓના મતે, કૃષિ બજેટમાં વધારો માત્ર ખેડૂતોની આવક વધારવામાં મદદ જ નહીં કરે પરંતુ મજૂરોને રોજગાર પણ આપશે.

પશ્ચિમ બંગાળના નાદિયા જિલ્લાના રાણાઘાટમાં સરસવના ખેતરમાં દવા છાંટતો ખેડૂત
પશ્ચિમ બંગાળના નાદિયા જિલ્લાના રાણાઘાટમાં સરસવના ખેતરમાં દવા છાંટતો ખેડૂત (IANS)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 25, 2026 at 6:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ચંચલ મુખરજી, નવી દિલ્હી: કેન્દ્રીય બજેટ પહેલા, દેશભરના ખેડૂતો નવી આશા સાથે સરકાર તરફ જોઈ રહ્યા છે. ખેડૂતો અને કૃષિ નિષ્ણાતો સરકારને કૃષિ સંશોધનમાં વધુ રોકાણ કરવા, લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) હેઠળ વધુ પાકનો સમાવેશ કરવા અને કૃષિ મશીનરી અને સાધનો પર સબસિડી વધારવા વિનંતી કરી રહ્યા છે. ખેડૂત ઉત્પાદક સંગઠનો (FPO)ને મજબૂત બનાવવા માટે એક મજબૂત અને ખેડૂત-મૈત્રીપૂર્ણ મિકેનિઝમ બનાવવાની માંગ કરી રહ્યા છે.

ખેડૂતો માને છે કે આ પગલાંથી માત્ર ખેતી ખર્ચમાં ઘટાડો જ નહીં પરંતુ આવકમાં પણ સુધારો થશે અને કૃષિનું લાંબા ગાળાનું ટકાઉપણું સુનિશ્ચિત થશે. ખેડૂતોનો તર્ક છે કે દેશની અડધાથી વધુ વસ્તી આજીવિકા માટે કૃષિ પર નિર્ભર છે, તેથી બજેટ ફાળવણી આ વાસ્તવિકતાને પ્રતિબિંબિત કરવી જોઈએ. તેઓ કહે છે કે કૃષિ બજેટમાં નોંધપાત્ર ફેરફારોની જરૂર છે અને ફાળવણીમાં ઓછામાં ઓછા ત્રણ ગણો વધારો કરવાની માંગ કરે છે.

આગામી કેન્દ્રીય બજેટથી પોતાની અપેક્ષાઓ વ્યક્ત કરતા, ઉત્તર પ્રદેશના ખેડૂત અને કૃષિ નિષ્ણાત અશોક બાલિયાને ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે કૃષિ મંત્રાલયે તાજેતરમાં સંબંધિત ક્ષેત્રના ખેડૂત સંગઠનો અને મજૂરો સાથે પૂર્વ-બજેટ બેઠક યોજી હતી. તેમણે વધુમાં કહ્યું, "હું પણ તે બેઠકનો ભાગ હતો, જ્યાં અમે કેટલાક એવા મુદ્દા ઉઠાવ્યા જેનું સમાધાન ખેડૂતોને રાહત આપવા માટે બજેટમાં કરવું જરૂરી છે."

પશ્ચિમ બંગાળના નાદિયામાં શિંગોડા તોડતો ખેડૂત
પશ્ચિમ બંગાળના નાદિયામાં શિંગોડા તોડતો ખેડૂત (IANS)

બાલિયાને જણાવ્યું હતું કે, ખેડૂતોએ નવી સ્વદેશી બીજ જાતો વિકસાવવા અને આયાતી બીજ પર નિર્ભરતા ઘટાડવા માટે કૃષિ સંશોધન માટે ભંડોળમાં નોંધપાત્ર વધારો કરવાની હાકલ કરી છે, તેમણે કહ્યું, "આવા બીજ માત્ર ખર્ચ ઘટાડશે જ નહીં પણ ખેતીની ઉત્પાદકતા વધારવામાં પણ મદદ કરશે." તેમણે કહ્યું કે લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP)નો વ્યાપ વર્તમાન 23 પાકોથી આગળ વધારીને વધુ ઉત્પાદનોનો સમાવેશ કરવો જોઈએ.

બાલિયાને કહ્યું, "ખેડૂતોની આવક બમણી કરવા માટે, ખેડૂતોને તેમના ઉત્પાદન માટે વાજબી ભાવ મળે તે સુનિશ્ચિત કરવામાં કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રો વધુ સક્રિય ભૂમિકા ભજવે તે જરૂરી છે."

ઉત્તર પ્રદેશના અન્ય એક ખેડૂત અમરપાલે ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "આગામી બજેટમાં ખાતર, યુરિયા અને કૃષિ મશીનરી પર સબસિડી વધે તેવી અમને અપેક્ષા છે, જે વધતા ખર્ચ સાથે સંઘર્ષ કરી રહેલા ખેડૂતોને નોંધપાત્ર રાહત આપશે."

તેમણે એવી પણ આશા વ્યક્ત કરી હતી કે સરકાર બજેટમાં વધુ ગોડાઉન અને કૃષિ પેદાશોના સંગ્રહ માટે આધુનિક માળખાગત સુવિધાઓના વિકાસ માટે પૂરતી જોગવાઈઓ કરશે. લણણી પછીના નુકસાનને ઘટાડવા અને ખેડૂતોને તેમના ઉત્પાદન માટે વધુ સારા ભાવ મળે તેની ખાતરી કરવા માટે આ સુવિધાઓ આવશ્યક છે.

ગાઝિયાબાદના ખેતરમાંથી બ્રોકલી લણ્યા પછી ખેડૂત
ગાઝિયાબાદના ખેતરમાંથી બ્રોકલી લણ્યા પછી ખેડૂત (IANS)

ખેડૂત અને FPOના સભ્ય સંજીવ કુમાર પ્રેમીએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે કૃષિ સાધનો પર GST ઘટાડવામાં આવ્યો છે, પરંતુ નાના અને સીમાંત ખેડૂતોને વાસ્તવિક રાહત આપવા માટે નાની મશીનરી અને સાધનો પર સબસિડી વધારવાની જરૂર છે. તેમણે કહ્યું કે પ્રાકૃતિક ખેતીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે, બજેટમાં રસાયણમુક્ત અને ટકાઉ ખેતી પદ્ધતિઓ અપનાવતા ખેડૂતોને પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ.

કૃષિ અર્થશાસ્ત્રી ડૉ. વિનાયક નિકમે ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "ખેડૂતોના સર્વાંગી વિકાસ માટે, સરકારે ખેડૂત ઉત્પાદક સંગઠનો (FPO) સાથે સંકળાયેલા લાંબા અને જટિલ કાગળકામને સરળ બનાવવું જોઈએ. વર્તમાન પાલન પ્રક્રિયા ખેડૂતો માટે ગંભીર મુશ્કેલીઓ ઊભી કરે છે અને તેમના નાણાકીય બોજમાં પણ વધારો કરે છે."

સરકારના જણાવ્યા મુજબ, ગયા વર્ષના 2025-26ના બજેટમાં ઉત્પાદકતા અને ખેડૂતોની આવકમાં સુધારો કરવાના હેતુથી અનેક કૃષિ-કેન્દ્રિત પહેલોની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. મુખ્ય દરખાસ્તોમાંની એક રાજ્યો સાથે ભાગીદારીમાં "પ્રધાનમંત્રી ધન-ધન્ય કૃષિ યોજના -વિકાસશીલ કૃષિ જિલ્લા કાર્યક્રમ" શરૂ કરવાની હતી. આ કાર્યક્રમ ઓછી ઉત્પાદકતા, મધ્યમ પાકની તીવ્રતા અને સરેરાશથી ઓછી ધિરાણની પહોંચ ધરાવતા 100 પસંદગીના જિલ્લાઓમાં અમલમાં મૂકવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો હતો, જેનો ઉદ્દેશ્ય આશરે 1.7 કરોડ ખેડૂતોને લાભ આપવાનો હતો.

છત્તીસગઢના જગદલપુરમાં ખેતરમાં દવા છાંટતો ખેડૂત
છત્તીસગઢના જગદલપુરમાં ખેતરમાં દવા છાંટતો ખેડૂત (IANS)

સરકારે "કઠોળમાં આત્મનિર્ભરતા માટેનું મિશન" નામની છ વર્ષની યોજનાનો પણ પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો, જેમાં ખાસ કરીને તુવેર, ચણા અને મસૂર પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું હતું. આ મિશન હેઠળ, NAFED અને NCCF આગામી ચાર વર્ષ માટે ખેડૂતો પાસેથી આ કઠોળ ખરીદવાના હતા જેથી ભાવ સમર્થન અને બજાર સ્થિરતા સુનિશ્ચિત થાય.

વધુમાં, "શાકભાજી અને ફળો માટે વ્યાપક કાર્યક્રમ" ની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી, જેનો હેતુ ઉત્પાદન વધારવા, સપ્લાય ચેનને મજબૂત કરવા, પ્રક્રિયાને પ્રોત્સાહન આપવા અને ખેડૂતો માટે નફાકારક ભાવ સુનિશ્ચિત કરવાનો હતો. બજેટ પછી કહેવામાં આવ્યું હતું કે આ કાર્યક્રમ રાજ્યો સાથે ભાગીદારીમાં શરૂ કરવાનો હતો.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

FARMERS INCOME UNION BUDGET 2026
UNION BUDGET 2026
UNION BUDGET FARMERS
AGRICULTURE BUDGET 2026
UNION BUDGET 2026 FARMERS INCOME

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.