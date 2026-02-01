ETV Bharat / business

Union Budget 2026: દરેક જિલ્લામાં બનશે ગર્લ્સ હોસ્ટેલ, નિર્મલા સીતારમણની મોટી જાહેરાત

કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે દરેક જિલ્લામાં કન્યા છાત્રાલય બનાવવાની જાહેરાત કરી.

Union Budget 2026
Union Budget 2026 (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 1, 2026 at 2:22 PM IST

હૈદરાબાદ: કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે રવિવારે સંસદમાં દેશનું સામાન્ય બજેટ 2026-27 રજૂ કર્યું. તેમણે જણાવ્યું કે સરકારે આ વર્ષના બજેટમાં વિકાસ, સમાવેશ અને સામાજિક સશક્તિકરણને પ્રાથમિકતા આપી છે. તેમણે છોકરીઓ માટે ઉજ્જવળ અને સુરક્ષિત ભવિષ્ય સુનિશ્ચિત કરવા માટે દરેક જિલ્લામાં કન્યા છાત્રાલય બનાવવાની જાહેરાત કરી.

નાણામંત્રીએ તેમના ભાષણ દરમિયાન મહિલા સશક્તિકરણ પર વિશેષ ભાર મૂક્યો. તેમણે જાહેરાત કરી કે વિદ્યાર્થીઓ અને કામ કરતી મહિલાઓને સલામત અને આરામદાયક રહેઠાણ પૂરું પાડવા માટે દેશના દરેક જિલ્લામાં કન્યા છાત્રાલય બનાવવામાં આવશે. આ પગલું શિક્ષણ અને રોજગારમાં મહિલાઓની ભાગીદારી વધારવામાં મદદરૂપ માનવામાં આવે છે.

બજેટમાં ઉચ્ચ શિક્ષણ ક્ષેત્રે પણ ઘણી મહત્વપૂર્ણ જાહેરાતો કરવામાં આવી છે. સરકાર યુવાનોને આધુનિક અને રોજગારલક્ષી શિક્ષણ પ્રદાન કરવા માટે STEM (વિજ્ઞાન, ટેકનોલોજી, એન્જિનિયરિંગ અને ગણિત) સંસ્થાઓ સ્થાપિત કરશે.

નાણામંત્રીએ જાહેરાત કરી કે સેવા ક્ષેત્રને વિકસિત ભારતના મુખ્ય એન્જિન બનાવવા માટે "શિક્ષણથી રોજગાર અને ઉદ્યોગસાહસિકતા" પર એક ઉચ્ચ સ્થાયી સમિતિની સ્થાપના કરવાનો પ્રસ્તાવ છે. તેનો ધ્યેય 2047 સુધીમાં સેવાઓમાં ભારતનો વૈશ્વિક હિસ્સો 10 ટકા સુધી સુનિશ્ચિત કરવાનો છે.

શાળાઓ અને કોલેજોમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર લેબ્સની સ્થાપના કરવામાં આવશે

નાણામંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે એનિમેશન, વિઝ્યુઅલ ઇફેક્ટ્સ, ગેમિંગ અને કોમિક્સ (AVGC) ક્ષેત્રમાં તેજીને ધ્યાનમાં રાખીને, ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ક્રિએટિવ ટેક્નોલોજીસને 15,000 માધ્યમિક શાળાઓ અને 500 કોલેજોમાં AVGC "કન્ટેન્ટ ક્રિએટર લેબ્સ" સ્થાપવા માટે સમર્થન આપવાનો પ્રસ્તાવ છે.

