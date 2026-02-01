Union Budget 2026: નાણામંત્રી સીતારમણે આયુર્વેદિક દવાઓની વૈશ્વિક માંગને પહોંચી વળવા માટે ત્રણ નવી ઓલ ઈન્ડિયા ઈન્સ્ટિટ્યૂટની જાહેરાત કરી
કેન્દ્રીય નાણાં મંત્રીએ કહ્યું કે સરકાર કાપડ ઉદ્યોગ ક્ષેત્રને સુધારવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે અને 'મહાત્મા ગાંધી હેન્ડલૂમ યોજના' શરૂ કરવાની જાહેરાત કરી.
Published : February 1, 2026 at 12:22 PM IST
નવી દિલ્હી: કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે રવિવારે આયુર્વેદિક દવાઓની વૈશ્વિક માંગને પહોંચી વળવા માટે ત્રણ નવી ઓલ ઈન્ડિયા ઈન્સ્ટિટ્યૂટની જાહેરાત કરી.
સંસદમાં કેન્દ્રીય બજેટ 2026-27 રજૂ કરતા, નાણામંત્રીએ કહ્યું કે કોવિડ-19 પછી આયુર્વેદને વૈશ્વિક સ્વીકૃતિ મળી છે.
તેમણે કહ્યું, "પ્રાચીન ભારતીય યોગ, જે પહેલાથી જ વિશ્વના તમામ ભાગોમાં આદરણીય છે, તેને વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં લઈ ગયા ત્યારે વ્યાપક વૈશ્વિક માન્યતા મળી. કોવિડ પછી, આયુર્વેદને પણ આવી જ સ્વીકૃતિ અને માન્યતા મળી. ગુણવત્તાયુક્ત આયુર્વેદિક ઉત્પાદનોની નિકાસ ખેડૂતોને ઔષધિઓ ઉગાડવા અને ઉત્પાદનોનું પ્રક્રિયા કરનારાઓને મદદ કરે છે. વધતી જતી વૈશ્વિક માંગને પહોંચી વળવા માટે વધુ પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે. હું આયુર્વેદ માટે ત્રણ નવી ઓલ ઈન્ડિયા ઈન્સ્ટિટ્યૂટનો પ્રસ્તાવ મૂકું છું."
નવી દિલ્હીમાં ઓલ ઈન્ડિયા ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ આયુર્વેદને આયુર્વેદિક તૃતીય આરોગ્ય સંભાળ માટે શ્રેષ્ઠતા કેન્દ્ર તરીકે સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું હતું.
નાણામંત્રી સીતારમણે જામનગરમાં આયુષ ફાર્મસીઓ અને WHO ગ્લોબલ ટ્રેડિશનલ મેડિસિન સેન્ટર (GTMC) ને અપગ્રેડ કરવાનો પણ પ્રસ્તાવ મૂક્યો.
તેણીએ કહ્યું, "આયુષ ફાર્મસીઓ અને દવા પરીક્ષણ પ્રયોગશાળાઓને ઉચ્ચ ધોરણો સુધી અપગ્રેડ કરવી અને વધુ કુશળ કર્મચારીઓ પૂરા પાડવા. ત્રીજું, જામનગરમાં ગ્લોબલ ટ્રેડિશનલ મેડિસિન સેન્ટરને અપગ્રેડ કરવું."
WHO ગ્લોબલ ટ્રેડિશનલ મેડિસિન સેન્ટર (GTMC) ની રચના વૈશ્વિક સુખાકારી માટે એક કેન્દ્ર તરીકે કરવામાં આવી હતી; પુરાવા-આધારિત સંશોધન, તાલીમ અને પરંપરાગત દવા પ્રત્યે જાગૃતિને પ્રોત્સાહન આપવું. તે વૈશ્વિક સ્તરે પુરાવા-આધારિત પરંપરાગત, પૂરક અને સંકલિત દવા (TCIM) માટે એક અગ્રણી જ્ઞાન કેન્દ્ર તરીકે સેવા આપે છે. આયુષ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે તે વિશ્વભરમાં પરંપરાગત દવા માટેનું પ્રથમ અને એકમાત્ર વૈશ્વિક આઉટપોસ્ટ સેન્ટર (ઓફિસ) છે.
કેન્દ્રીય નાણાં મંત્રીએ એમ પણ કહ્યું કે સરકાર કાપડ ઉદ્યોગ ક્ષેત્રને સુધારવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે અને 'મહાત્મા ગાંધી હેન્ડલૂમ યોજના' શરૂ કરવાની જાહેરાત કરી.
સીતારમણે સમજાવ્યું કે 'મહાત્મા ગાંધી હેન્ડલૂમ યોજના'નો પ્રાથમિક ઉદ્દેશ ખાદી, હેન્ડલૂમ અને હસ્તકલા ક્ષેત્રોને મજબૂત બનાવવાનો છે.
"હું પડકારજનક સ્થિતિમાં મેગા ટેક્સટાઇલ પાર્ક સ્થાપિત કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂકું છું. હું ખાદી અને હેન્ડલૂમને મજબૂત બનાવવા માટે મહાત્મા ગાંધી ગ્રામ સ્વરાજ પહેલ શરૂ કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂકું છું," તેણીએ કહ્યું.
આ પહેલનો ઉદ્દેશ્ય વૈશ્વિક બજાર જોડાણો અને બ્રાન્ડિંગ સપોર્ટ પૂરો પાડવાનો, તેમજ તાલીમ, કૌશલ્ય વિકાસ અને ઉત્પાદન ગુણવત્તાને સુવ્યવસ્થિત કરવાનો પણ છે. તેનાથી વણકરો, ગ્રામ ઉદ્યોગો, એક જિલ્લો એક ઉત્પાદન (ODOP) કાર્યક્રમ અને ગ્રામીણ યુવાનોને ફાયદો થવાની અપેક્ષા છે.
નાણામંત્રી સીતારમણે રેકોર્ડ નવમી વખત કેન્દ્રીય બજેટ રજૂ કર્યું.
