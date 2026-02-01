Union Budget 2026: નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે 7 હાઇ-સ્પીડ રેલ કોરિડોરની જાહેરાત કરી
તેમને 'ગ્રોથ કનેક્ટર્સ' તરીકે વર્ણવતા નાણામંત્રીએ કહ્યું આ કોરિડોર શહેરો વચ્ચે કનેક્ટિવિટીમાં સુધારો કરશે અને મુસાફરીનો સમય ઘટાડશે, સાથે સાથે આર્થિક પ્રવૃત્તિને પણ વેગ આપશે.
Published : February 1, 2026 at 12:41 PM IST
નવી દિલ્હી: કેન્દ્રીય નાણાં પ્રધાન નિર્મલા સીતારમણે રવિવારે લોકસભામાં 2026-27નું બજેટ રજૂ કરતી વખતે, વિવિધ શહેરો વચ્ચે સાત હાઇ-સ્પીડ રેલ્વે કોરિડોરના નિર્માણની જાહેરાત કરી, જેને તેમણે 'ગ્રોથ કનેક્ટર્સ' તરીકે ઓળખાવી.
નાણા પ્રધાને કહ્યું કે હાઇ-સ્પીડ રેલ કોરિડોર મુંબઈ-પુણે, હૈદરાબાદ-પુણે, હૈદરાબાદ-બેંગલુરુ, ચેન્નાઈ-બેંગલુરુ, દિલ્હી-વારાણસી અને વારાણસી-સિલિગુડી રૂટને જોડશે અને શહેરો વચ્ચે કનેક્ટિવિટીમાં સુધારો કરશે, મુસાફરીનો સમય ઘટાડશે અને મુખ્ય શહેરી અને ઔદ્યોગિક ક્લસ્ટરો સાથે આર્થિક પ્રવૃત્તિને પણ વેગ આપશે.
તેમના બજેટ ભાષણમાં, સીતારમણે કહ્યું કે પીએમ મોદીની આગેવાની હેઠળની NDA સરકારે નોકરીઓનું સર્જન કરવા, ઉત્પાદકતા વધારવા અને વિકાસને વેગ આપવા માટે "વ્યાપક સુધારા" હાથ ધર્યા છે. 2025 માં સ્વતંત્રતા દિવસ પર પ્રધાનમંત્રીની જાહેરાત બાદ, 350 થી વધુ સુધારાઓ લાગુ કરવામાં આવ્યા છે..."
મોદી સરકારના ત્રણ 'ફરજો' વિશે વિગતવાર જણાવતા, નાણામંત્રીએ કહ્યું કે સરકારની ફરજ આપણા ગરીબ, વંચિત અને હાંસિયામાં ધકેલાઈ ગયેલા લોકો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની છે.
તેમણે કહ્યું, "આ 'સંકલ્પ' પૂર્ણ કરવા માટે, અને કર્તવ્ય ભવનમાં તૈયાર કરાયેલ આ પહેલું બજેટ હોવાથી, આપણે ત્રણ 'ફરજો' દ્વારા પ્રેરિત છીએ. અમારું પહેલું 'ફરજ' ઉત્પાદકતા અને સ્પર્ધાત્મકતા વધારીને અને અસ્થિર વૈશ્વિક ગતિશીલતા સામે સ્થિતિસ્થાપકતા બનાવીને આર્થિક વિકાસને વેગ આપવા અને ટકાવી રાખવાનું છે. અમારું બીજું 'ફરજ' આપણા લોકોની આકાંક્ષાઓને પૂર્ણ કરવાનું અને તેમની ક્ષમતાનું નિર્માણ કરવાનું છે જેથી તેઓ ભારતના સમૃદ્ધિના માર્ગમાં મજબૂત ભાગીદાર બની શકે. 'સબકા સાથ, સબકા વિકાસ' ના અમારા વિઝનને અનુરૂપ, અમારું ત્રીજું 'ફરજ' એ સુનિશ્ચિત કરવાનું છે કે દરેક પરિવાર, સમુદાય, પ્રદેશ અને ક્ષેત્રને અર્થપૂર્ણ ભાગીદારી માટે સંસાધનો, સુવિધાઓ અને તકો મળે."
