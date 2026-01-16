દેશમાં બેરોજગારીનો દર વધીને 4.8% થયો, શહેરી યુવાનો સૌથી વધુ પ્રભાવિત
શહેરી વિસ્તારોમાં બેરોજગારીની સ્થિતિ વધુ ગંભીર છે. માહિતી અનુસાર, ગ્રામીણ વિસ્તારો કરતાં શહેરોમાં વધુ લોકો બેરોજગાર છે.
Published : January 16, 2026 at 11:30 AM IST
નવી દિલ્હી: દેશમાં 15 વર્ષ અને તેથી વધુ ઉંમરના લોકોમાં બેરોજગારીનો દર ડિસેમ્બરમાં નજીવો વધીને 4.8 ટકા થયો છે, જે નવેમ્બરમાં 4.7 ટકા હતો. ગુરુવારે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા જાહેર કરાયેલા તાજેતરના આંકડામાં આ માહિતી બહાર આવી છે.
આંકડા અને કાર્યક્રમ અમલીકરણ મંત્રાલય દ્વારા જાહેર કરાયેલા પીરિયડિક લેબર ફોર્સ સર્વે (PLFS) રિપોર્ટ અનુસાર, ગ્રામીણ અને શહેરી વિસ્તારોમાં બેરોજગારીની સ્થિતિમાં અલગ અલગ વલણો જોવા મળ્યા છે.
ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં બેરોજગારી સ્થિર, શહેરોમાં વધી
અહેવાલ મુજબ, ડિસેમ્બરમાં ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં બેરોજગારીનો દર 3.9 ટકા પર સ્થિર રહ્યો. દરમિયાન, શહેરી વિસ્તારોમાં બેરોજગારીનો દર નવેમ્બરમાં 6.5 ટકાની સરખામણીમાં વધીને 6.7 ટકા થયો. આ સ્પષ્ટપણે રોજગાર માટે શહેરી બજાર પર વધતા દબાણને દર્શાવે છે.
ગ્રામીણ પુરુષો માટે બેરોજગારી દર 4.1 ટકા રહ્યો, જ્યારે શહેરી મહિલાઓ માટે થોડી રાહત મળી. શહેરી મહિલાઓ માટે બેરોજગારી દર 9.3 ટકાથી ઘટીને 9.1 ટકા થયો.
કાર્યકારી વસ્તી ગુણોત્તરમાં થોડો વધારો
દેશના કુલ શ્રમ બળમાં ડિસેમ્બરમાં થોડો વધારો જોવા મળ્યો. કાર્યકારી વસ્તી ગુણોત્તર (WPR) 53.2 ટકાથી વધીને 53.4 ટકા થયો.
ગ્રામીણ પુરુષો માટે WPR 75.4 ટકાથી વધીને 76 ટકા થયો, જ્યારે શહેરી પુરુષો માટે તે ઘટીને 70.4 ટકા થયો. ગ્રામીણ મહિલાઓ માટે પરિસ્થિતિમાં થોડો સુધારો થયો, તેમનો WPR 38.4 ટકાથી વધીને 38.6 ટકા થયો. શહેરી મહિલાઓ માટે WPR લગભગ 23 ટકા પર સ્થિર રહ્યો.
શ્રમ બળ ભાગીદારી દરમાં સુધારો
ડેટા અનુસાર, ડિસેમ્બરમાં શ્રમ બળ ભાગીદારી દર (LFPR) 55.8 ટકાથી વધીને 56.1 ટકા થયો. ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં, આ દર 58.6 ટકાથી વધીને 59 ટકા થયો છે, જ્યારે શહેરી વિસ્તારોમાં, LFPR 50.4 ટકાથી ઘટીને 50.2 ટકા થયો છે.
મહિલાઓ માટે એકંદર શ્રમ બળ ભાગીદારી દર 35.1 ટકાથી વધીને 35.3 ટકા થયો છે. ગ્રામીણ મહિલાઓ માટે LFPR 39.7 ટકાથી વધીને 40.1 ટકા થયો છે, જ્યારે શહેરી મહિલાઓ માટે તે 25.5 ટકાથી ઘટીને 25.3 ટકા થયો છે.
સર્વેક્ષણ અને નવી ગણતરી પદ્ધતિ
આ આંકડા દેશભરના 373,990 લોકોમાં કરવામાં આવેલા સર્વેક્ષણ પર આધારિત છે. નોંધનીય છે કે નવી PLFS ગણતરી પદ્ધતિ જાન્યુઆરી 2025 થી લાગુ કરવામાં આવી છે, જેણે શ્રમ બજાર-સંબંધિત સૂચકાંકોનું વધુ વ્યાપક અને સચોટ મૂલ્યાંકન સક્ષમ બનાવ્યું છે.
