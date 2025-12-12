ETV Bharat / business

શું નવા લેબર કોડથી તમારી ઇન-હેન્ડ સેલેરી ઘટી જશે? કેન્દ્ર સરકારે આપ્યું સ્પષ્ટિકરણ, સમજાવ્યું આખું ગણિત

નવી વેતન વ્યાખ્યા હેઠળ કર્મચારીનો મૂળ પગાર વધે તો પણ પીએફ 15,000 રૂપિયા ગણવામાં આવશે.

શું નવા લેબર કોડથી તમારી ઇન-હેન્ડ સેલેરી ઘટી જશે?
શું નવા લેબર કોડથી તમારી ઇન-હેન્ડ સેલેરી ઘટી જશે? (Getty Images)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 12, 2025

2 Min Read
નવી દિલ્હી: શ્રમ મંત્રાલયે પગારદાર કર્મચારીઓની મોટી ચિંતાઓને દૂર કરવા માટે એક મોટું પગલું ભર્યું છે, જેમાં સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે કે નવા શ્રમ સંહિતાથી ટેક-હોમ પગાર ઘટતો નથી સિવાય કે પ્રોવિડન્ટ ફંડ (PF) કપાતની ગણતરી 15,000 રૂપિયાના સ્ટેચ્યુટરી વેતન સીલિંગ પર કરવામાં આવે.

X પરની એક પોસ્ટમાં, મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, "નવા લેબર કોડ ટેક-હોમ સેલેરીને ઘટાડતા નથી જો PF ડિડક્શન સ્ટેચ્યુટરી વેજ સીલિંગ પર છે. PF ડિડક્શન 15,000 રૂપિયાની વેતન ટોચમર્યાદા પર આધારિત રહેશે, અને આ મર્યાદાથી ઉપરનું યોગદાન સ્વૈચ્છિક છે, ફરજિયાત નથી."

ઇન-હેન્ડ પગારમાં ઘટાડો થવાનો ભય
નોંધનીય છે કે 21 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ કોડને સૂચિત કરવામાં આવ્યો ત્યારથી, ઘણા કર્મચારીઓ તેમના ઇન-હેન્ડ પગારમાં ઘટાડો થવાનો ડર અનુભવી રહ્યા હતા. આ ચિંતા નવા નિયમથી ઊભી થઈ હતી જેમાં મૂળભૂત પગાર અને સંબંધિત ભાગનો કુલ પગારના ઓછામાં ઓછા 50 ટકા હોવો જોઈએ. ઘણા લોકોએ ધાર્યું હતું કે આનાથી આપમેળે PF યોગદાન વધશે અને ટેક-હોમ આવક ઘટશે.

સેલેરીમાં ઓટોમેટિક ઘટાડો નહીં થાય
બુધવારે મંત્રાલયે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે આ ધારણા ખોટી છે. મુદ્દો એ છે કે પીએફની ગણતરી ખરેખર કેવી રીતે કરવામાં આવે છે. નવી વેતન વ્યાખ્યા હેઠળ કર્મચારીનો મૂળ પગાર વધે તો પણ, પીએફની ગણતરી 15,000 રૂપિયાની કાનૂની મર્યાદાના આધારે કરવામાં આવશે, સિવાય કે નોકરીદાતા અને કર્મચારી બંને સ્વેચ્છાએ ઉચ્ચ યોગદાન આધાર પસંદ કરે.

આનો અર્થ એ છે કે મોટાભાગના પગારદાર કામદારો જેમના પીએફ આ મર્યાદા સુધી મર્યાદિત છે, તેમના માટે માસિક કપાતમાં કોઈ ફેરફાર થશે નહીં.

આ પાછળનું ગણિત શું છે?
આ સમજાવવા માટે, મંત્રાલયે એક ઉદાહરણ આપ્યું. તે જણાવે છે કે દર મહિને ₹60,000 કમાતા કર્મચારી માટે, બેઝિક + ડીએ = ₹20,000 અને ભથ્થાં ₹40,000. તેથી, કર્મચારીનો પીએફ હાલમાં ₹5,000 પર કાપવામાં આવે છે, સંપૂર્ણ બેઝિક પગાર પર નહીં.

પીએફનો ફાળો (કોડ પહેલા અને પછી)

  • નોકરીદાતા: ₹1,800
  • કર્મચારી: ₹1,800
  • ટેક-હોમ સેલેરી બચી: ₹56,400

નવા કોડ મુજબ, ભથ્થાની મર્યાદા કુલ પગારના 50% હોવી જોઈએ. જો ભથ્થું આ મર્યાદા કરતાં વધી જાય, તો કાનૂની ગણતરી માટે વધારાની રકમ વેતનમાં પાછી ઉમેરવી આવશ્યક છે, પરંતુ પીએફ મર્યાદા હજુ પણ ₹15,000 પર રહે છે સિવાય કે તે સ્વેચ્છાએ વધારવામાં આવે.

"ઉદ્દેશ પગાર ઘટાડામાં પારદર્શિતાનો હતો."
મંત્રાલયે ભાર મૂક્યો હતો કે સુધારેલા પગાર માળખાનો હેતુ તમામ સંસ્થાઓમાં એકરૂપતા અને સ્પષ્ટતા લાવવાનો છે, પગાર ઘટાડવાનો નહીં. નવા માળખા હેઠળ, ઘરે લઈ જવાનો પગાર ફક્ત ત્યારે જ ઘટાડી શકાય છે જો કર્મચારી અને નોકરીદાતા સંયુક્ત રીતે રૂ. 15,000 થી વધુ પગાર માટે પીએફ યોગદાનની ગણતરી કરવાનું નક્કી કરે. આ વૈકલ્પિક છે, ફરજિયાત નથી.

સંપાદકની પસંદ

