વર્ક-ફ્રોમ હોમને મળી કાયદાકીય ઓળખ, EPFOએ જણાવ્યું, સેલેરી અને અન્ય બેનિફિટ્સ રહેશે યથાવત
શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલય અંતર્ગત લાવવામાં આવેલા નવા કોડ્સમાં ઘરેથી કામ એટલે કે વર્ક ફ્રોમ હોમ સિસ્ટમને સત્તાવાર ઓળખ આપવામાં આવી છે
Published : February 19, 2026 at 3:10 PM IST
કોરોનાકાળમાં મજબૂરીમાં શરૂ કરવામાં આવેલું વર્ક-ફ્રોમ હોમ અને હાઈબ્રિડ મોડલ હવે કાયદાકીય માન્યતા તરફ આગળ વધી ચૂક્યું છે. શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલય અંતર્ગત લાવવામાં આવેલા નવા કોડ્સમાં ઘરેથી કામ એટલે કે વર્ક ફ્રોમ હોમ સિસ્ટમને સત્તાવાર ઓળખ આપવામાં આવી છે. આની સૌથી વધુ અસર આઈટી અને સર્વિસ સેક્ટર પર પડવાની છે, જ્યાં ઘણા સમયથી લચીલા કાર્ય મોડલની માગણી કરવામાં આવી રહી હતી.
શું છે મોટા ફેરફાર
- અત્યાર સુધી વર્ક ફ્રોમ હોમ ઘણી કંપનીઓની ઈન્ટરનલ પોલિસીનો ભાગ હતુ પરંતુ કાયદામાં તેની સ્પષ્ટ પરિભાષા નહોતી.
- નવા લેબર કોડ્સ અંતર્ગત તેને માન્ય કાર્ય વ્યવસ્થાના રૂપમાં સ્વીકાર કરવામાં આવ્યું છે.
- ઘરેથી અથવા હાઈબ્રિડ મોડલમાં કામ કરનારા કર્મચારીઓ માટે અધિકારો સુરક્ષિત રહેશે.
- સેલેરી, રજાઓ તથા અન્ય લાભ પર કોઈ નકારાત્મક અસર નહીં થાય
- કંપની અને કર્મચારી વચ્ચે વિવાદની સ્થિતિમાં કાનૂની આધારની ઉપસ્થિતિ રહેશે.
- કામના કલાકો અને શરતોને સ્પષ્ટ રીતે પરિભાષિત કરવામાં આવશે.
IT સેક્ટરને સૌથી વધુ લાભ
આઈટી અને ટેક સેક્ટરમાં આ હાઈબ્રિડ મોડલ પહેલેથી ખાસ્સું લોકપ્રિય રહ્યું છે. ઘણી મલ્ટિનેશનલ કંપનીઓ આને લાગુ કરી ચૂકી છે. હવે કાયદાકીય માન્યતા મળવાથી કર્મચારીઓમાં વિશ્વાસ વધશે. તેમને એ બાબતની ચિંતા નહીં રહે કે ઘરેથી કામ કરવાથી પ્રમોશન, બોનસ અથવા અન્ય લાભ પર કાપ મુકાશે.
લેબર કોડ્સ અંતર્ગત પીએફ, ગ્રેજ્યુઈટી, બોનસ અને લીવ બેનિફિટ્સ અગાઉની જેમ જ મળતા રહેશે. આનાથી કર્મચારીઓને લચીલાપણું અને સુરક્ષા બંને મળશે, જ્યારે કંપનીઓ પણ ગ્લોબલ લેવલે પ્રતિસ્પર્ધી બની રહેશે.
Under the Labour Codes, work-from-home and hybrid work models are officially recognised - giving IT employees greater flexibility without losing benefits, and ensuring business continuity with global competitiveness#LabourReforms4NewIndia pic.twitter.com/VCF0heIUO5— EPFO (@officialepfo) February 12, 2026
બિઝનેસ કન્ટીન્યૂટીને મળશે બળ
સરકારનું માનવું છે કે, હાઈબ્રિડ મોડલથી બિઝનેસ કન્ટીન્યૂટી મજબૂત થશે. મહામારી, કુદરતી આપદા અથવા ટ્રાફિક પ્રતિબંધ જેવી સ્થિતિઓમાં પણ કામ પ્રભાવિત થશે નહીં. આનાથી કંપનીઓ પોતાના વૈશ્વિક ગ્રાહકોને નિરંતર સેવાઓ આપી શકશે. ભારત પહેલેથી આઈટી સર્વિસિસ માટેનું મોટું સેન્ટર રહ્યું છે. લચીલી કાર્ય પ્રણાલી દેશની વૈશ્વિક હરિફાઈને વધારશે.
વર્ક-લાઈફ બેલેન્સ પર સકારાત્મક અસર
હાઈબ્રિડ મોડલનો એક મુખ્ય ફાયદો છે વર્ક-લાઈફ બેલેન્સ. રોજ લાંબું ટ્રાફિક સહન કરવાની સમસ્યાથી રાહત મળશે, જેનાથી કર્મચારીઓમાં સ્ટ્રેસ ઘટશે અને ઉત્પાદકતા વધશે. જોકે, કંપનીઓએ સ્પષ્ટ દિશા-નિર્દેશ બનાવવા પડશે જેથી વર્ક-ફ્રોમ હોમનો મતલબ 24 કલાક ઉપલબ્ધ રહેવું ન બની જાય. કામના કલાકો, ઓવરટાઈમ અને ડિજિટલ મૉનિટરિગ વચ્ચે સંતુલન જરૂરી રહેશે.
આત્મનિર્ભર ભારતની દિશામાં એક કદમ
સરકાર આ લેબર કોડ્સને આત્મનિર્ભર ભારતનો ભાગ કહી રહી છે. ટાર્ગેટ છે એક આધુનિક, ડિજિટલ અને વૈશ્વિક જરૂરિયાતો અનુરૂપ શ્રમ બજાર તૈયાર કરવું. લેબર કોડ્સમાં લચીલાપણું અને અધિકારોના રક્ષણ વચ્ચે રક્ષણ સ્થાપવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે, જેનાથી કર્મચારી અને ઈન્ડસ્ટ્રી બંનેને લાભ મળે.
