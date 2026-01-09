UN એ આ વર્ષે વૈશ્વિક આર્થિક વૃદ્ધિ દર 2.7% રહેવાનો અંદાજ મૂક્યો, 2025 કરતા થોડો ઓછો
યુએનના વર્લ્ડ ઇકોનોમિક સિચ્યુએશન એન્ડ પ્રોસ્પેક્ટ્સ રિપોર્ટ અનુસાર, યુરોપ, જાપાન અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં વૃદ્ધિ વ્યાપકપણે સ્થિર રહેવાનો અંદાજ છે.
યુએન: યુએનનો અંદાજ છે કે આ વર્ષે વૈશ્વિક અર્થતંત્ર 2.7% વધશે, જે ગયા વર્ષના અંદાજ કરતા થોડો ઓછો છે, કારણ કે યુએસના ઊંચા ટેરિફ, આર્થિક અનિશ્ચિતતાઓ અને ભૂ-રાજકીય તણાવ છે.
યુએનના અર્થશાસ્ત્રીઓએ આગાહી કરી છે કે 2027 માં વૃદ્ધિ 2.9% સુધી વધશે. આ હજુ પણ 2010 અને 2019 વચ્ચેના સરેરાશ 3.2% વૃદ્ધિ કરતાં નોંધપાત્ર રીતે ઓછો છે, જ્યારે કોવિડ-19 રોગચાળાએ વિશ્વભરના અર્થતંત્રોને તબાહ કર્યા હતા. 2025 માટેનો અંદાજ 2.8% છે.
યુએનના સેક્રેટરી-જનરલ એન્ટોનિયો ગુટેરેસે ગુરુવારે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "આર્થિક, ભૂ-રાજકીય અને તકનીકી તણાવનું સંકલન વૈશ્વિક લેન્ડસ્કેપને ફરીથી આકાર આપી રહ્યું છે, નવી આર્થિક અનિશ્ચિતતા અને સામાજિક નબળાઈઓ બનાવી રહ્યું છે."
પરંતુ યુએનના અર્થશાસ્ત્રીઓએ જણાવ્યું હતું કે ગયા વર્ષે યુ.એસ. ટેરિફમાં તીવ્ર વધારો થયો હોવા છતાં "અનપેક્ષિત સ્થિતિસ્થાપકતા" હતી. મજબૂત ગ્રાહક ખર્ચ અને નીચા ફુગાવા દ્વારા આને ટેકો મળ્યો હતો, જેણે વૃદ્ધિ જાળવી રાખવામાં મદદ કરી હતી, પરંતુ તેમણે ચેતવણી આપી હતી કે અંતર્ગત નબળાઈઓ હજુ પણ છે. યુએનના વર્લ્ડ ઇકોનોમિક સિચ્યુએશન એન્ડ પ્રોસ્પેક્ટ્સ રિપોર્ટ અનુસાર, યુરોપ, જાપાન અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં વૃદ્ધિ વ્યાપકપણે સ્થિર રહેવાનો અંદાજ છે.
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં, યુએનએ જણાવ્યું હતું કે વૃદ્ધિ 2024 માં 2.8% થી ઘટીને 2025 માં અંદાજિત 1.9% થઈ ગઈ, "કારણ કે મજબૂત ગ્રાહક ખર્ચ અને AI-સંબંધિત રોકાણ આંશિક રીતે નબળા રહેણાંક અને વાણિજ્યિક બાંધકામ દ્વારા સરભર કરવામાં આવ્યા હતા."
યુ.એન. યુ.એન. આ વર્ષે યુએસ આર્થિક વૃદ્ધિમાં ખૂબ જ સામાન્ય વધારો, 2% ની આગાહી કરે છે, અને આગાહી કરે છે કે 2027 માં વૃદ્ધિ 2.2% સુધી વધશે. યુ.એન. એ જણાવ્યું હતું કે જાપાનનું અર્થતંત્ર આ વર્ષે 0.9% અને 2027 માં 1% વૃદ્ધિ પામવાનો અંદાજ છે - જે 2025 માટે અંદાજિત 1.2% વૃદ્ધિ કરતા ઓછો છે. જાપાન અંગે, અર્થશાસ્ત્રીઓએ જણાવ્યું હતું કે, "ખાનગી વપરાશ ધીમે ધીમે સુધરવાની અપેક્ષા છે, જ્યારે ઉચ્ચ યુએસ ટેરિફ અને નીતિ અનિશ્ચિતતાને કારણે નિકાસ - ખાસ કરીને ઓટોમોબાઈલ - મર્યાદિત રહેવાની સંભાવના છે."
અહેવાલમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે યુરોપિયન યુનિયનનો આર્થિક વિકાસ 2025 માં 1.5% થી ઘટીને 2026 માં 1.4% થવાનો અંદાજ છે, "કારણ કે ઉચ્ચ યુએસ ટેરિફ અને સતત ભૂ-રાજકીય અનિશ્ચિતતા નિકાસ પર ભાર મૂકી રહી છે." પરંતુ તે 2027 માં વૃદ્ધિ દર 1.6% સુધી વધવાની આગાહી કરે છે. વધુ સારા સમાચાર એ છે કે, સંયુક્ત રાષ્ટ્રએ જણાવ્યું હતું કે ચીન, ભારત અને ઇન્ડોનેશિયા સહિત કેટલાક મુખ્ય વિકાસશીલ અર્થતંત્રોમાં મજબૂત વૃદ્ધિ ચાલુ રહેવાની અપેક્ષા છે.
અર્થશાસ્ત્રીઓએ જણાવ્યું હતું કે ઘણા ઓછી આવક ધરાવતા અને સંવેદનશીલ દેશો માટેનું ભવિષ્ય ઓછું અનુકૂળ રહેવાની અપેક્ષા છે, જોકે તેઓએ અંદાજ લગાવ્યો હતો કે વિશ્વના સૌથી ઓછા વિકસિત દેશોમાં વૃદ્ધિ 2025 માં અંદાજિત 3.9% થી વધીને 2026 માં 4.6% અને 2027 માં 5% થશે. તેમણે ખાસ કરીને બાંગ્લાદેશ, ઇથોપિયા અને તાંઝાનિયામાં મજબૂત આર્થિક પ્રદર્શનની નોંધ લીધી.
સંયુક્ત રાષ્ટ્રએ જણાવ્યું હતું કે પૂર્વ એશિયામાં, આ વર્ષે આર્થિક વૃદ્ધિ 4.4% રહેવાનો અંદાજ છે, જે ગયા વર્ષે 4.9% હતો. વિશ્વની બીજી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા, ચીન, 2026 માં 4.6% અને 2027 માં 4.5% વૃદ્ધિનો અંદાજ છે, જે 2025 માં 4.9% વિસ્તરણના અંદાજથી નીચે છે.
તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સાથે વેપાર તણાવમાં કામચલાઉ રાહત - જેમાં લક્ષિત ટેરિફ ઘટાડો અને એક વર્ષના વેપાર કરારનો સમાવેશ થાય છે - એ વિશ્વાસને સ્થિર કરવામાં મદદ કરી છે." અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે આફ્રિકામાં, સાધારણ આર્થિક વૃદ્ધિનો અંદાજ છે, જે 2025 માં અંદાજિત 3.9% થી વધીને 2026 માં 4% અને 2027 માં 4.1% થશે. "જોકે, ઉચ્ચ દેવું અને આબોહવા સંબંધિત આંચકા નોંધપાત્ર જોખમો ઉભા કરે છે," તેમાં ઉમેર્યું.
લેટિન અમેરિકા અને કેરેબિયનમાં, જ્યારે "દૃષ્ટિકોણ વ્યાપકપણે સ્થિતિસ્થાપક રહે છે," ત્યારે વૃદ્ધિ 2025 માં અંદાજિત 2.4% થી સહેજ ઘટીને 2026 માં 2.3% થવાનો અંદાજ છે, જે 2027 માં 2.5% સુધી વેગ આપશે.
